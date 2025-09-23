Кабаретна актриса и укротителка на мечки: Драмата на "наследницата на дявола" - последната дъщеря на Григорий Распутин

Матрьона Григориевна е единствената дъщеря на легендарния руски лечител и предсказател Григорий Распутин, която живяла дълъг и пълноценен живот. Тя остава с баща си до самия край, като идентифицира тялото му след убийството му като 18-годишно момиче, а в изгнание живее в съседство с мъжа, отнел живота на баща ѝ.

Матрьона се сблъсква се с много изпитания, но ги преодолява с достойнство и предава на потомците си безценни спомени за баща си.

Григорий Распутин е колоритна и противоречива фигура, приятел на царското семейство Романови и в резултат на това основна мишена за всички противници на монархията. Царицата Александра Фьодоровна буквално го боготвори, защото, както била убедена, той е единственият човек, способен да облекчи страданията на сина ѝ, престолонаследника Алексей. Междувременно Григорий Распутин имал собствено голямо семейство, за което да се грижи.

През 1887 г. той се жени за селянката Прасковя Дубровина, с която имат седем деца. Само три от тях обаче оцеляват в детството си – Дмитрий, Матрьона и Варвара. Григорий построява двуетажна къща, най-голямата в село Покровское, специално за семейството си. Веднага след това той тръгва на път.

По-късно Матрьона си спомня, че майка ѝ е била добра домакиня, грижела се е за дома и децата и е понасяла с достойнство „всички трудности, свързани както с живота с баща ѝ, така и с раздялата“. Прасковя работела усилено през целия си живот и не се интересувала особено от духовните въпроси, които занимавали ума на съпруга ѝ. Чувала слухове за странстващ лечител, но никога не си представяла, че това е мъжът ѝ.

Распутин рядко посещавал родното си село. Но когато го правел, прекарвал цялото си време с любимите си деца. Матрьона споделяла за разходка в гората до „татковото дърво“. По време на едно от тези посещения Григорий смаял семейството си с новината, че планира да се премести за постоянно в Санкт Петербург. Прасковя Фьодоровна приела новината с характерното си смирение. Тя освободила съпруга си и продължила да живее и да управлява домакинството в Покровское. Най-големият ѝ син, Дмитрий, решил да остане с възрастната си майка. Но младите момичета, Матрьона и Варвара, тръгнали с баща си.

Най-вероятно самият Григорий е настоявал за това. Той се е чувствал отговорен за живота на дъщерите си и е искал да ги защити. И е имал съвсем обективни причини за безпокойство: веднъж, в Сибир, Матрьона е била нападната от доведения баща на приятел, който се опитал да я изнасили. За щастие, Распутин бил наблизо и отблъснал изнасилвача. Григорий получил сътресение на мозъка от удар с брадва в главата, но дъщеря му останала жива и здрава. Оттогава той бил бил обзет от тревога за Матрьона и Варвара. Веднага щом могъл, ги довел да живеят при него в Санкт Петербург.

Матрьона разказва, че първото ѝ пътуване с влак в живота ѝ я е изпълнило с неописуема наслада. Тя била само на 10 години, пътувала с баща си в отделен вагон и им сервирали ястия, които никога преди не била опитвала. Санкт Петербург изглеждал като вълшебен свят за момиче от обикновено селско семейство. Луксозен интериор, посещения на театър и скъпи подаръци от почитателите на баща ѝ – на Матрьона отнело много време да свикне с всичко това.

От една страна, Григорий мечтаел да отгледа дъщерите си като истински „млади дами“: наемал им най-добрите учители, държал ги далеч от кухнята и постепенно ги въвеждал в кръга си от познати. От друга страна, ги пазел с всички сили, никога не искал да ги пусне изпод бащиното крилото. Матрьона си спомняла, че той ѝ позволявал да ходи на театър само с възрастен придружител, изисквал да се прибира преди 22:00 часа и ѝ забранявал да общува с почитателите му.

„Въпреки това, както всяко друго момиче, намирах много начини да заобиколя ограниченията“, признавала Матрена в мемоарите си. „Най-често се разхождахме по Невски проспект с Маруся Сазонова (дъщеря на държавен служител и приятелка на Распутин) и се преструвахме, че гледаме витрини. Разбира се, използвахме ги като огледала, за да видим младите мъже, които вървяха зад нас. Невинен флирт. Нито Маруся, нито аз можехме да си представим, че ще срещнем млади мъже на улицата.

Не всички познати на баща ми обаче били благосклонни към Матрьона и Варвара. Те не изразявали открито неодобрение, но зад гърба им шушукали, че дъщерите на Распутин са твърде пълнички и небрежни за светски дами. „Околните никога не ми позволяват да забравя селския си произход“, казвала Матрьона.

Малко преди следващото посещение на Распутин и дъщерите му в Покровское, телефонът в дома им звъннал. Мъжът отсреща искаше да говори с Матрьона и веднага щом тя отговорила, той започна да ѝ се обяснява в любов, казвайки, че я е видял на улицата. Тя била малко озадачена, но непознатият бил настоятелен и я убедил да продължат разговора. Започнали да си звънят почти ежедневно. „Младият мъж беше щедър на ласкателства и аз почти се влюбих в него, но трябваше да му кажа, че не мога да се срещна с него, защото след няколко дни заминавам за Сибир с баща ми. Обажданията спряха веднага“, пише тя.

По пътя мъж внезапно седнал до нея и се представи като Дейвидсън, репортер на вестник. „Веднага разпознах гласа от телефона. Не ми хареса особено лицето на младия мъж, но бях поласкана, че ме е проследил. Всичко беше толкова романтично. Не казах нищо на баща си. И до ден днешен съжалявам. Глупостта ми доведе до трагедия. По-късно се оказа, че Дейвидсън е един от участниците в опита за покушение срещу баща ми. Щом пристигнахме в Покровское, той веднага отиде при Хиония Гусева, за да финализира подготовката за престъплението“, спомня си Матрьона.

Точно на кея Гусева намушкала Распутин в корема. Но той оцелява. Заговорниците не знаели това, затова изпратили Дейвидсън обратно при Матрьона, която уж искала да напише статия за опита за покушението за местния вестник. И тогава Матрьона разбрала всичко. Тя била ужасена, когато осъзнала, че е помогнала на хората, които искаха да убият баща ѝ, да получат информация за семейството ѝ. „Аз съм причината за това нещастие! Доведох убиеца при баща си!“, оплака се тя.

След това събитията започнали да се развиват драматично. Распутин оцелял, но продължил да страда силно от последствията от нараняването си. Нещо повече, той бил практически отлъчен от царския двор, защото възгледите му за войната се различавали от тези на Николай II.

Възрастният лечител започнал да пие много. Дъщерите му, които били изключително привързани към баща си, се грижили за него. По-късно Матрьона признала, че няколко дни преди убийството на Распутин, тя усетила странна промяна в него. Григорий изпаднал в дълбока депресия и „се скитал из апартамента, обременен от тежестта на предчувствията си“. Говорил малко.

Една вечер той написал дълго писмо, запечатал го и казал на Матрьона: „Не го отваряй, докато не умра“. Три дни преди съдбоносния ден той наредил депозит на името на дъщерите си. На 16 декември 1916 г. Распутин доброволно се качил в кола, изпратена от конспиратора Феликс Юсупов, въпреки протестите на приятелите и семейството си, и потеглил към смъртта си.

Няколко дни по-късно тялото на стареца, носещо множество следи от насилствена смърт, е намерено в леда близо до Петровския мост. Матрьона е извикана да го разпознае. Ужасяващият образ завинаги се запечатал в паметта ѝ: „Спомням си, че отворих уста да изкрещя, но нищо не излезе“, пише Матрена. „Като през мъглата чух официалния въпрос на следователя Протопопов: „Знаете ли самоличността на починалия?“ Взирах се в Протопопов няколко мига, мъчейки се да разбера думите.“ След като формалностите са изпълнени, краката на Матрена се подкосяват. Тя едва си спомня как се е прибрала у дома.

Но ужасите не свършват дотук. Парите, които Распутин оставя на дъщерите си, изчезват от банката, а самата Матрьона е извикана на разпит. Войниците се отнасят грубо с нея, опитвайки се да разберат само едно: дали починалият ѝ баща е имал интимна връзка с Александра Фьодоровна, която вече наричат ​​„бившата царица“.

„Беше твърде много. Нервите ми бяха опънати като струни. Избухнах в истеричен смях“, спомня си тя. Когато войниците осъзнали, че няма да получат нищо от нея, я освободили. След това Матрена осъзнала, че отчаяно иска да напусне Санкт Петербург – нищо вече не я свързвало с града, където била преживяла толкова много кошмари. Тя взела сестра си и се върнала в Сибир.

Малко преди революцията Матрьона се омъжила за офицера Борис Соловьов, участник в опита за освобождаване на Николай II по време на сибирското му изгнание и последовател на Распутин. Това не бил брак, изграден на любов, а по-скоро съюз на двама съмишленици, които се нуждаят от подкрепа в трудни моменти. Скоро им се родили две дъщери, кръстени на великите княгини Татяна и Мария. Но още преди раждането на втората им дъщеря семейството им емигрира в Европа.

Решението да напусне родината си не е било лесно за Матрьона. Но в крайна сметка именно това решение спасява живота й: брат ѝ и сестра ѝ, които остават в Русия, умират – сестра ѝ от тиф, а брат ѝ и семейството му, смятани за „зловредни елементи“, са депортирани на север, където цялото семейство умира от дизентерия.

Матрьона, съпругът ѝ и децата им се опитват да се установят в Париж. Борис дори отваря собствен ресторант, но неуспешно: при него идват само бедни руски емигранти, купувайки храна „на кредит“. През 1924 г. съпругът на Матрьона се разболява от туберкулоза и умира бързо. Така дъщерята на Распутин остава сама, без пукната пара и с две малки деца за отглеждане. Тя не се свени от никаква работа, работейки като гувернантка в богати семейства, за да подобри някак си положението си.

Междувременно Матрьона научава, че Феликс Юсупов, един от убийците на баща ѝ, живее в Париж. И за разлика от овдовялата жена, той се е установил добре в изгнание: заедно със съпругата си основава модната къща „IRFE“, която е особено обичана от парижани.

Но Матрьона не мечтае за отмъщение. Тя, подобно на много свои сънародници емигранти, се опитва да забрави всичките си минали вражди и се научава да живее в новите обстоятелства. През 1928 г. обаче Феликс прави нещо, което дълбоко наранява Матрьона. Все още наслаждавайки се на безнаказаността си за извършеното престъпление, той публикува книга, в която, наслаждавайки се на подробностите, разказва как той и приятелите му изпращат Григорий Распутин в отвъдния свят. Произведението е публикувано в голям тираж и донася на Юсупов много добри доходи.

Матрьона събира цялата си смелост и отива в съда. Тя заявила намерението си да изчисти името на баща си и да съди убиеца му за обезщетение. Естествено, случаят предизвикал голямо вълнение сред парижката общественост. Но за изненада на Матрьона, повечето от нейните сънародници емигранти застанали на страната на Юсупов. Нещо повече, съдът отказал да ѝ помогне, като обявило убийството на Распутин за политическо покушение, извършено в друга държава и следователно извън френската юрисдикция. След това пътищата на Матрьона и Феликс се разделили завинаги. Разпространили се слухове, че тя тихомълком си е „отмъстила“, като кръстила кучето си на негово име.

1967 г. Феликс Юсупов по време на интервю за филма "Аз убих Распутин", Снимка: YouTube

Матрьона все още се нуждаеба от пари, за да издържа децата си. Тя си спомнила младежките си уроци по балет в Санкт Петербург и си намерила работа като танцьорка в местно кабаре. Един ден британски цирков предприемач се отбил и се възхитил на таланта ѝ. Той ѝ предложил работа в цирка си, но я помолил да докаже, че не се страхува от нищо. „Ако влезеш в клетката на лъвовете, ще те наема“, казал ѝ той. Матрена, прекръствайки се, влязла.

Предприемачът дори измислил специален номер за Матрьона, възползвайки се от интереса на публиката към известния ѝ баща. Местата в цирка били постоянно разпродадени, тъй като всички искали да видят как дъщерята на лечителя-предсказател укротява диви животни само с „распутиновския“ си поглед. На плакатите за представлението си Матрьона позирала с лъв, навел глава към нея.

„Мария Распутин, дъщеря на лудия монах, известна с подвизите си в Русия“, гласял надписът. Скоро Матрьона тръгнала на турне, посещавайки почти всяка страна в Европа и Америка. Цирковата ѝ кариера бързо напредвала.

Но тогава съдбата се намесила. Един ден, докато била на турне в Перу, Матрьона била нападната от полярна мечка. Укротителката на мечки получила сериозни наранявания и прекарала дълго време в болницата. Тогава репортери разкрили, че мечата кожа, върху която Распутин е убит през 1916 г., също е била бяла. Може би тази трагедия е била предупреждение свише за дъщеря му? Във всеки случай, Матрьона решила да не изкушава съдбата повече. След дълго възстановяване тя изоставила кариерата си на укротител на мечки и се заела с по-обикновена работа.

Работи като нитовачка в американска корабостроителница, а след Втората световна война работи в отбранителни заводи, докато не получи пенсия за старост. В следващите години Матрьона Григориевна работи на непълен работен ден като бавачка и медицинска сестра, дава частни уроци по руски език, а също така написа книга за баща си.

Снимка: YouTube

По неизвестни причини обаче тя никога не публикува резултатите от работата си приживе. Едва през 1999 г. те попадат в ръцете на руски издател и най-накрая виждат бял свят. Книгата „Распутин. Защо?“ съдържа уникалните спомени на дъщерята за легендарния ѝ баща – от детството ѝ в село Покровское до убийството на Распутин в Санкт Петербург – както и донякъде неочаквани, но винаги логични интерпретации на всички негови действия. Според издателя, произведението предлага искрено обяснение за онези, които държат Григорий Распутин отговорен за почти всички нещастия, сполетели Русия.

Матрьона Григориевна Распутина умира през 1977 г., година преди 80-ия си рожден ден. Нейните потомци живеят на Запад, но една от правнучките на Григорий Распутин, Лорънс Йо-Соловиева, често посещава Русия. Тя признава, че не притежава свръхестествени сили, но искрено се интересува от православието, от корените си и чувства специална връзка с руския народ.

