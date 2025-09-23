Нова комета наближава Земята (ВИДЕО)

Кометата C/2025 A6 (Lemmon), открита за първи път в началото на тази година, ще се доближи най-близко до Земята на 21 октомври – на по-малко от 90 милиона километра, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

Кометата става по-ярка от очакваното и би трябвало да достигне 5-та величина само за 10-14 дни, като тогава ще бъде видима с бинокъл в нощното небе над, според публикация в Telegram канала на лабораторията.

„Кометата в момента е на приблизително 200 милиона километра от Земята, разстояние, което бързо намалява с приблизително 5 милиона километра всеки ден. След 10 дни, на 3 октомври, небесното тяло ще бъде на 150 милиона километра, а на 21 октомври ще премине на най-близкото си разстояние от Земята, по-малко от 90 милиона километра“, се казва в информацията.

Прогнозира се, че пиковата яркост на кометата ще настъпи в края на октомври - началото на ноември, когато се очаква тя да достигне магнитуди 2-4 и да стане видима без оптични инструменти. „Кометата в момента се движи бързо по небето, с няколко градуса на ден, към съзвездието Голяма мечка. Тя ще премине близо до него в средата на октомври, когато ще бъде видима дори с най-простите оптични инструменти. При пиковата си яркост в края на октомври тя ще се придвижи към съзвездията Змия и Змиеносец, където би трябвало да е видима с невъоръжено око след залез слънце“, отбелязват учените.