Нова комета наближава Земята (ВИДЕО)

23 Септември, 2025 13:14 858 7

Кометата в момента е на приблизително 200 милиона километра от Земята

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кометата C/2025 A6 (Lemmon), открита за първи път в началото на тази година, ще се доближи най-близко до Земята на 21 октомври – на по-малко от 90 милиона километра, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

Кометата става по-ярка от очакваното и би трябвало да достигне 5-та величина само за 10-14 дни, като тогава ще бъде видима с бинокъл в нощното небе над, според публикация в Telegram канала на лабораторията.

„Кометата в момента е на приблизително 200 милиона километра от Земята, разстояние, което бързо намалява с приблизително 5 милиона километра всеки ден. След 10 дни, на 3 октомври, небесното тяло ще бъде на 150 милиона километра, а на 21 октомври ще премине на най-близкото си разстояние от Земята, по-малко от 90 милиона километра“, се казва в информацията.

Прогнозира се, че пиковата яркост на кометата ще настъпи в края на октомври - началото на ноември, когато се очаква тя да достигне магнитуди 2-4 и да стане видима без оптични инструменти. „Кометата в момента се движи бързо по небето, с няколко градуса на ден, към съзвездието Голяма мечка. Тя ще премине близо до него в средата на октомври, когато ще бъде видима дори с най-простите оптични инструменти. При пиковата си яркост в края на октомври тя ще се придвижи към съзвездията Змия и Змиеносец, където би трябвало да е видима с невъоръжено око след залез слънце“, отбелязват учените.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Очаква се по Коледа

    9 1 Отговор
    да удари централата на ООН. Както и Сащ, които ще се САЩисат!

    Коментиран от #4

    13:15 23.09.2025

  • 2 Мечтател

    3 0 Отговор
    Как ми се иска да я видя да катастрофира в Йелоустоун.

    Коментиран от #5

    13:16 23.09.2025

  • 3 Алелемайкуууу

    2 0 Отговор
    А а а а а у у у уу

    13:24 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Измечтател

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мечтател":

    Русията комета не и трябва за да е катастрофирала

    13:28 23.09.2025

  • 6 Пудинг

    1 0 Отговор
    Туй на ким..че му дръннъ го прибиръ че жендърятъ им свършихъ памперсите...

    13:36 23.09.2025

  • 7 Дудов

    0 0 Отговор
    Ще се радвам да уцели Тел Авив

    14:26 23.09.2025