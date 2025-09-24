Новини
Любопитно »
Обраха в турски хотел скандалната руска певица Mia Boyka

24 Септември, 2025 08:12 608 2

  • mia boyka-
  • мария бойко-
  • обраха-
  • рубли-
  • бижута-
  • турция-
  • истанбул-
  • певица

Бойко отбеляза, че е забелязала загубата на бижута на стойност приблизително седем милиона рубли

Обраха в турски хотел скандалната руска певица Mia Boyka - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалната руска певица Мария Бойко, известна с сценичното си име Mia Boyka, е била ограбена за милиони рубли по време на почивка в Турция, съобщи MK.RU.


Според певицата, тя е прекарала няколко дни в Истанбул, преди да пътува до друга държава. Звездата избрала скъп турски хотел и многократно е напускала стаята си за разходки, оставяйки всичките си бижута там. Сред тях били диамантен кръст и обеци с четири каратови диаманти, както и чифт скъпи пръстени.

Бойко отбеляза, че е забелязала загубата на бижута на стойност приблизително седем милиона рубли, когато вече била на територията на друга държава.

„Погледнах в чантата си и не видях торбичката с бижутата. Бях толкова разстроена, че дори не мога да го опиша с думи! Кръстът беше подарък от много близък приятел“, оплака се тя.

След това певицата се свързала с хотела с надеждата да намери липсващите предмети, но персоналът заявил, че не е видял аксесоарите.

„Охраната на хотела уж проверила камерите. Аз, разбира се, не видях този запис, тъй като по това време вече бях в друга държава. Истински жалко: бижутата струват общо повече от седем милиона рубли“, заключи певицата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оркски

    4 0 Отговор
    мурафети

    08:14 24.09.2025

  • 2 Български Хелзинки Комитет

    1 0 Отговор
    Материалните щети са поправими. Мо не става ясно за другия читател дали е влизало чуждо тяло в нея, докато е пребивавала в Тюркие

    08:30 24.09.2025