Обраха в турски хотел скандалната руска певица Mia Boyka

Скандалната руска певица Мария Бойко, известна с сценичното си име Mia Boyka, е била ограбена за милиони рубли по време на почивка в Турция, съобщи MK.RU.

Според певицата, тя е прекарала няколко дни в Истанбул, преди да пътува до друга държава. Звездата избрала скъп турски хотел и многократно е напускала стаята си за разходки, оставяйки всичките си бижута там. Сред тях били диамантен кръст и обеци с четири каратови диаманти, както и чифт скъпи пръстени.

Бойко отбеляза, че е забелязала загубата на бижута на стойност приблизително седем милиона рубли, когато вече била на територията на друга държава.

„Погледнах в чантата си и не видях торбичката с бижутата. Бях толкова разстроена, че дори не мога да го опиша с думи! Кръстът беше подарък от много близък приятел“, оплака се тя.

След това певицата се свързала с хотела с надеждата да намери липсващите предмети, но персоналът заявил, че не е видял аксесоарите.

„Охраната на хотела уж проверила камерите. Аз, разбира се, не видях този запис, тъй като по това време вече бях в друга държава. Истински жалко: бижутата струват общо повече от седем милиона рубли“, заключи певицата.