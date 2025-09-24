Новини
A$AP Rocky и Риана са се оженили тайно?

24 Септември, 2025 14:31 527 3

Рапърът намекна за тайна сватба преди посрещането на третото си дете

A$AP Rocky и Риана са се оженили тайно? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът A$AP Rocky загатна, че може вече да е женен с Риана — коментар, който се появи точно когато двойката очаква третото си дете. В интервю за Elle рапърът беше попитан дали нетърпеливо очаква да стане съпруг. Той отговори усмихнато: „Откъде знаете, че вече не съм съпруг?“ — и допълни, че все още няма да потвърди слуховете.

Rocky разказа и за начина, по който той и Риана поддържат баланса между професионалния си живот и семейното ежедневие. „Не говорим много за работа, защото се занимаваме с това цял ден, всеки ден. Когато се прибереш вкъщи, всичко се върти около семейството. Става въпрос за връзката ти, за дома ти, не за всички онези други глупости“, каза той.

Двойката, заедно от 2020 г., вече са родители на две момчета — Риза (RZA), на около 3 години, и Райът, на 2 години. В рамките на същото интервю Rocky разкри, че с нетърпение очаква третото дете и споделя, че се надява то да е момиче. Той поясни, че първия път са искали да знаят пола, втория — не, а третия път предпочитат да го узнаят в момента, когато детето се появи.

Спекулациите около евентуалната тайна венчавка на звездната двойка се засилват и на фона на други публични намеци от страна на Rocky. В песента му Riot (Rowdy Pipe’n) се появяват фрази, които някои фенове тълкуват като косвено потвърждение на брачна връзка, но до момента няма официално потвърждение.

Обявлението, че партньорите очакват трето дете, бе потвърдено публично по време на Met Gala 2025, като Rocky лично потвърди щастливата новина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    2 0 Отговор
    Тва кво ме интересува бе?Оня ден запалиха Италия,вие не написахте нищо.Вие сте срам за новинарски сайт.

    Коментиран от #2

    14:41 24.09.2025

  • 2 Фатките

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Няма как да пишем новини, които са в разрез с европейските ценности и морал.

    15:06 24.09.2025

  • 3 две печки ще се женят

    1 0 Отговор
    какво да направим

    15:19 24.09.2025