Адвокатът на Пи Диди: Условията в затвора са нечовешки, той ще се самоубие

Шон „Диди“ Комбс е под „постоянно наблюдение за риск от самоубийство“ след присъдата си през юли, съобщиха неговите адвокати.

В последното си искане за освобождаване от ареста юридическият екип на музикалния продуцент твърди, че условията му на живот в затвора MDC Brooklyn са „нечовешки“. Защитата предлага той да получи 14-месечна присъда, като се има предвид, че вече е излежал 13 месеца, преди предстоящото заседание на 3 октомври по федералните обвинения за транспортиране с цел проституция.

В съдебен меморандум адвокатите посочват, че Комбс е бил „достатъчно наказан“ за деянията си и че продължаващият престой в затвора „няма положителна цел“. Според тях целта на съда не е единствено да наказва, а да реабилитира осъдените, за да могат те възможно най-скоро да се върнат към обществото. Юридическият екип подчертава, че при евентуално освобождаване Комбс възнамерява да спазва стриктно всички разпореждания на съда, да възстанови повредените си връзки и да насочи усилията си към семейството, общността и нови инициативи в подкрепа на други хора.

Адвокатите настояват още, че указанията за присъдата не следва да се прилагат, тъй като не отчитат насилието и „нечовешките условия“, на които Шон Комбс е бил подложен. Те предлагат наказанието да бъде заменено с 14-месечна присъда и последващ надзор, задължително лечение от зависимости и терапия.

Шон "Диди" Комбс остана в ареста след произнасянето на присъдата на 2 юли. Той беше оправдан по най-тежките обвинения – рекет и трафик на хора, но бе признат за виновен по две по-леки обвинения, които могат да му донесат до 20 години лишаване от свобода.

Съдия Арун Субраманиан вече отхвърли предишно искане за освобождаването му на 4 август, както и предложената гаранция в размер на 1 милион долара. В решението си съдията се позова на насилието на Шон Комбс в личните му връзки, включително на видеозапис от хотел „Интерконтинентал“, публикуван през май 2024 г., на който той е заснет как напада тогавашната си приятелка Каси Вентура. Според съда освобождаването му би застрашило безопасността на други хора.