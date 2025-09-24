Новини
Любопитно »
Адвокатът на Пи Диди: Условията в затвора са нечовешки, той ще се самоубие

24 Септември, 2025 16:29 770 10

  • пи диди-
  • диди-
  • шон комбс-
  • рапър-
  • затвор-
  • условия-
  • самоубийство

Рапърът получи 20-годишна присъда

Адвокатът на Пи Диди: Условията в затвора са нечовешки, той ще се самоубие - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шон „Диди“ Комбс е под „постоянно наблюдение за риск от самоубийство“ след присъдата си през юли, съобщиха неговите адвокати.

В последното си искане за освобождаване от ареста юридическият екип на музикалния продуцент твърди, че условията му на живот в затвора MDC Brooklyn са „нечовешки“. Защитата предлага той да получи 14-месечна присъда, като се има предвид, че вече е излежал 13 месеца, преди предстоящото заседание на 3 октомври по федералните обвинения за транспортиране с цел проституция.

В съдебен меморандум адвокатите посочват, че Комбс е бил „достатъчно наказан“ за деянията си и че продължаващият престой в затвора „няма положителна цел“. Според тях целта на съда не е единствено да наказва, а да реабилитира осъдените, за да могат те възможно най-скоро да се върнат към обществото. Юридическият екип подчертава, че при евентуално освобождаване Комбс възнамерява да спазва стриктно всички разпореждания на съда, да възстанови повредените си връзки и да насочи усилията си към семейството, общността и нови инициативи в подкрепа на други хора.

Адвокатите настояват още, че указанията за присъдата не следва да се прилагат, тъй като не отчитат насилието и „нечовешките условия“, на които Шон Комбс е бил подложен. Те предлагат наказанието да бъде заменено с 14-месечна присъда и последващ надзор, задължително лечение от зависимости и терапия.

Шон "Диди" Комбс остана в ареста след произнасянето на присъдата на 2 юли. Той беше оправдан по най-тежките обвинения – рекет и трафик на хора, но бе признат за виновен по две по-леки обвинения, които могат да му донесат до 20 години лишаване от свобода.

Съдия Арун Субраманиан вече отхвърли предишно искане за освобождаването му на 4 август, както и предложената гаранция в размер на 1 милион долара. В решението си съдията се позова на насилието на Шон Комбс в личните му връзки, включително на видеозапис от хотел „Интерконтинентал“, публикуван през май 2024 г., на който той е заснет как напада тогавашната си приятелка Каси Вентура. Според съда освобождаването му би застрашило безопасността на други хора.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо са нечовешки?

    12 0 Отговор
    Докарайте го в централния тук, вместо бебешко олио, ще го работят с маргарин.

    16:32 24.09.2025

  • 2 Жоро

    9 0 Отговор
    Кой го е грижа за тоя изрод.

    16:33 24.09.2025

  • 4 Абе

    4 0 Отговор
    Да действа тогава

    16:38 24.09.2025

  • 5 и другата работа

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "и тая работа":

    Внимавай като предрусаш да не те оправят черните по Орлов мост.

    16:38 24.09.2025

  • 6 Чудесно

    6 0 Отговор
    Един изрод по-малко!

    16:38 24.09.2025

  • 8 Тома

    3 0 Отговор
    Ами американския бай Ставри не го ли отешава

    16:42 24.09.2025

  • 9 Чудесна новина

    3 0 Отговор
    Хайде да е по скоро

    16:45 24.09.2025

