Сериалът на БНТ „Те, вълните“ с награда „Златна роза“ 2025

24 Септември, 2025 17:45 454 3

Сериалът на БНТ „Те, вълните“ с награда „Златна роза“ 2025 - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Игралният сериал, продуциран от Българската национална телевизия – „Те, вълните“, спечели награда „Златна роза“ 2025 за телевизионен сериал от 43-то издание на фестивала за българско игрално кино във Варна.

Емоционалният трилър е с участието на Мария Каварджикова, Койна Русева, Теодора Духовникова и Радина Кърджилова в главните роли. Режисьори на шестте епизода на „Те, вълните“ са Неда Морфова и Петър Крумов. Сценарният екип включва Рене Карабаш, Неда Морфова, Петър Крумов и Димитър Христов – Кевин, оператори са Георги Андреев и Орлин Руевски. Автор на музиката е Kan Wakan.

Вълнуващата история с лек криминален елемент и щипка мистерия е по идея на Теодора Духовникова и Койна Русева, които са част от творческо-продуцентския екип на сериала. В актьорския състав на „Те, вълните“ са още Юлиан Вергов, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Георги Гоцев, Георги Богданов, Дария Симеонова и други. Изпълнителен продуцент е Калоян Лалев - Кайо.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България. Сериалът „Те, вълните“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

В деня на своя юбилей София събира трите си дъщери – успешната писателка Вяра, отдадената майка Надя и изгубената душа Люба. Но празникът е разтърсен от неочакван инцидент – съпругът на Надя, Стефан, изчезва мистериозно. Това разкрива дълбоко погребани тайни и принуждава жените да се изправят срещу миналото, направените избори и крехките връзки помежду си. Една история за съдби, изпитания и скрити истини, потънали някъде сред вълните на мрачното море…


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кош, Люб, Драг, Воден

    2 3 Отговор
    След най-добрия сериал за всички времена "Под прикритие", като възхвала на мутрите, сега ново 20.
    Това е обществена телевизия, тя трябва да ина обществени функции, а не да произвежда филмчета със съмнително качество.

    17:57 24.09.2025

  • 2 оня с големия

    1 1 Отговор
    Едно време, като се е ходело в чужбина на конференции, спортни събития или други форуми, са пращали и по едно ченге от ДС, да следи някой да не кривне от правия път.

    Сега тази роля изпълнява ДПС Ново начало - към българската делегация за общото събрание на ООН в Ню Йорк е закачен и народен представител на Пеевски. За да не провяват министрите и премиерът своеволия.

    17:59 24.09.2025

  • 3 Мнение

    1 0 Отговор
    Сюжетът беше малко смахнат, но пък актьорското звездно присъствие беше незабравимо. Филмът беше великолепен, но за съжаление кратък и народонаселението си гледа и се кефи на тр.сериали. Гранд дамите на българският театър и кино бяха великолепни, но сюжетът трябваше да бъде по-дълбоко и по обстоятелствен и в развитие. Явно БНТ не е имало повече пари и жалко.

    18:03 24.09.2025