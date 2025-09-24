Сериалът на БНТ „Те, вълните“ с награда „Златна роза“ 2025

Игралният сериал, продуциран от Българската национална телевизия – „Те, вълните“, спечели награда „Златна роза“ 2025 за телевизионен сериал от 43-то издание на фестивала за българско игрално кино във Варна.

Емоционалният трилър е с участието на Мария Каварджикова, Койна Русева, Теодора Духовникова и Радина Кърджилова в главните роли. Режисьори на шестте епизода на „Те, вълните“ са Неда Морфова и Петър Крумов. Сценарният екип включва Рене Карабаш, Неда Морфова, Петър Крумов и Димитър Христов – Кевин, оператори са Георги Андреев и Орлин Руевски. Автор на музиката е Kan Wakan.

Вълнуващата история с лек криминален елемент и щипка мистерия е по идея на Теодора Духовникова и Койна Русева, които са част от творческо-продуцентския екип на сериала. В актьорския състав на „Те, вълните“ са още Юлиан Вергов, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Георги Гоцев, Георги Богданов, Дария Симеонова и други. Изпълнителен продуцент е Калоян Лалев - Кайо.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България. Сериалът „Те, вълните“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

В деня на своя юбилей София събира трите си дъщери – успешната писателка Вяра, отдадената майка Надя и изгубената душа Люба. Но празникът е разтърсен от неочакван инцидент – съпругът на Надя, Стефан, изчезва мистериозно. Това разкрива дълбоко погребани тайни и принуждава жените да се изправят срещу миналото, направените избори и крехките връзки помежду си. Една история за съдби, изпитания и скрити истини, потънали някъде сред вълните на мрачното море…