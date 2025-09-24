Новини
Скорпион "пази" най-интимното на Виктория Де Анджелис от Måneskin (СНИМКА)

24 Септември, 2025 18:14 1 012 9

  • виктория де анджелис-
  • скорпион-
  • татуировка

Снимката бързо събра хиляди харесвания и коментар

Скорпион "пази" най-интимното на Виктория Де Анджелис от Måneskin (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктория Де Анджелис, харизматичната басистка на световноизвестната италианска рок банда Måneskin, привлече вниманието на феновете си с дръзка и артистична снимка в социалните мрежи. Младата музикантка, която вече се радва на внушителните 3,8 милиона последователи в Instagram, сподели кадър, който предизвика истински фурор сред почитателите ѝ.

На снимката 25-годишната звезда се е отпуснала небрежно върху легло, облечена в черен, изкусително разголен корсет и бикини с дълбоко V-образно изрязване. Вниманието на всички обаче бе привлечено от татуировката на скорпион, която гордо се откроява върху слабините ѝ – символ, който сякаш пази най-съкровеното ѝ. Виктория е заложила на естествената си красота – без капка грим и с разпуснати коси, тя излъчва неподправена женственост и увереност.


Снимката бързо събра хиляди харесвания и коментари, а феновете не спират да обсъждат смелия ѝ избор и загадъчния смисъл на татуировката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коста

    3 0 Отговор
    Ауиу мой смок са уплаши и нема влезе. Да стои на сухо!

    18:19 24.09.2025

  • 3 ФАКТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анита Цветанова прошляка":

    моля моля може да пишете до редакцията на венелина също права хубавиСВИРРКИ

    18:20 24.09.2025

  • 4 само питам

    4 0 Отговор
    ТАЯ от снимката какво работи?

    Коментиран от #5, #7

    18:20 24.09.2025

  • 5 Мюмюн

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Подочистачка. Мете всичко

    18:22 24.09.2025

  • 6 Лост

    3 0 Отговор
    Само да не ходи в Китай, че ядат всичко.

    18:26 24.09.2025

  • 7 Освалдо Риос

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Свири

    18:33 24.09.2025

  • 8 Опааа

    3 0 Отговор
    Венелино мисирко,ти си много прО ста!

    18:46 24.09.2025

  • 9 Големия Питон

    0 0 Отговор
    Питона ми ще й сцепи и трите дупки, а накрая ще хапне скорпионче за десерт.

    18:58 24.09.2025