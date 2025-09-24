Скорпион "пази" най-интимното на Виктория Де Анджелис от Måneskin (СНИМКА)

Виктория Де Анджелис, харизматичната басистка на световноизвестната италианска рок банда Måneskin, привлече вниманието на феновете си с дръзка и артистична снимка в социалните мрежи. Младата музикантка, която вече се радва на внушителните 3,8 милиона последователи в Instagram, сподели кадър, който предизвика истински фурор сред почитателите ѝ.
На снимката 25-годишната звезда се е отпуснала небрежно върху легло, облечена в черен, изкусително разголен корсет и бикини с дълбоко V-образно изрязване. Вниманието на всички обаче бе привлечено от татуировката на скорпион, която гордо се откроява върху слабините ѝ – символ, който сякаш пази най-съкровеното ѝ. Виктория е заложила на естествената си красота – без капка грим и с разпуснати коси, тя излъчва неподправена женственост и увереност.
Снимката бързо събра хиляди харесвания и коментари, а феновете не спират да обсъждат смелия ѝ избор и загадъчния смисъл на татуировката.
