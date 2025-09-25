„Гувернантката“ Фран Дрешър ще получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

Американската актриса Фран Дрешър ще бъде удостоена със звезда номер 2 822 на Алеята на славата в Холивуд — церемонията е насрочена за 30 септември преди обяд. Организаторите уточняват, че Дрешър ще получи звездата в категория „Кино“. Сред гостите на събитието се очакват актрисите Наташа Лион и Рене Тейлър, както и Лиса Ан Уолтърс.
Причината за отличието не е само кариерата ѝ на екрана — Фран Дрешър е призната и за активната си роля в синдиката на актьорите SAG-AFTRA, където през 2021 г. беше избрана за президент. В нейната биография се припомня, че първата ѝ поява в киното е от 1977 г. във филма Треска в събота вечер (Saturday Night Fever), но пробивът идва с хитовия сериал "Гувернантката", който я прави световно известна.
Освен телевизионна кариера, Фран има участия в игрални продукции като Ragtime, This Is Spinal Tap, Cadillac Man и Jack. Към активите ѝ се числи и учредяването на неправителствената организация Cancer Schmancer, както и авторство на бестселъри.
Любопитно е, че мандатът ѝ като президент на SAG-AFTRA приключва през септември 2025 г., като тя вече е обявила, че няма да се кандидатира за нов. След нея за поста ще се борят актьори като Шон Астин и Чък Слейвин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симпатична
18:07 25.09.2025
2 ои8уйхътгрф
18:27 25.09.2025
3 Мей
18:35 25.09.2025
4 Сатана Z
18:49 25.09.2025