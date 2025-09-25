Новини
„Гувернантката“ Фран Дрешър ще получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

25 Септември, 2025 18:01 737 4

Официалното откриване на звездата ще е на 30 септември

„Гувернантката“ Фран Дрешър ще получи звезда на Алеята на славата в Холивуд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Фран Дрешър ще бъде удостоена със звезда номер 2 822 на Алеята на славата в Холивуд — церемонията е насрочена за 30 септември преди обяд. Организаторите уточняват, че Дрешър ще получи звездата в категория „Кино“. Сред гостите на събитието се очакват актрисите Наташа Лион и Рене Тейлър, както и Лиса Ан Уолтърс.

Причината за отличието не е само кариерата ѝ на екрана — Фран Дрешър е призната и за активната си роля в синдиката на актьорите SAG-AFTRA, където през 2021 г. беше избрана за президент. В нейната биография се припомня, че първата ѝ поява в киното е от 1977 г. във филма Треска в събота вечер (Saturday Night Fever), но пробивът идва с хитовия сериал "Гувернантката", който я прави световно известна.

Освен телевизионна кариера, Фран има участия в игрални продукции като Ragtime, This Is Spinal Tap, Cadillac Man и Jack. Към активите ѝ се числи и учредяването на неправителствената организация Cancer Schmancer, както и авторство на бестселъри.

Любопитно е, че мандатът ѝ като президент на SAG-AFTRA приключва през септември 2025 г., като тя вече е обявила, че няма да се кандидатира за нов. След нея за поста ще се борят актьори като Шон Астин и Чък Слейвин.


