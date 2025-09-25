Новини
25 Септември, 2025

  • катрин зита-джоунс-
  • майкъл дъглас-
  • рожден ден-
  • актриса

Една уелска красавица, която бележи киното със своя безкомпромисен чар и талант

Ослепителната Катрин-Зита Джоунс вече е на 56 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Днес, 25 септември, рожден ден празнува една от най-обичаните актриси в света – Катрин Зита-Джоунс, която навършва 56 години.

Родена през 1969 г. в Суонзи, Уелс, тя от ранна възраст демонстрира сценичен талант и желание да се изявява пред публика. Танците и пеенето са първите ѝ страсти – като дете участва в мюзикъли и печели конкурси по танци, което по-късно ѝ помага в кариерата на големия екран.

Пробивът ѝ идва с филма "Маската на Зоро" (1998), в който си партнира с Антонио Бандерас. Ролята на Елена я изстрелва към международната слава. Успехите продължават с "Трафик" (2000), донесъл ѝ номинация за „Златен глобус“, и кулминацията – мюзикълът "Чикаго" (2002), който ѝ носи „Оскар“ за поддържаща роля.

През годините Катрин Зита-Джоунс изгражда репутация на актриса с изключителен диапазон – от драма и екшън до комедия и мюзикъл. Наред с това тя е призната и като модна икона – често попада сред най-елегантно облечените жени на червения килим.

Що се отнася до личния ѝ живот от 2000 г. е омъжена за Майкъл Дъглас, с когото споделя една от най-дълготрайните и щастливи холивудски връзки. Двамата имат две деца – Дилън и Карис, които растат далеч от светлините на прожекторите.

Любопитно е, че Катрин и Майкъл Дъглас имат един и същи рожден ден – 25 септември, макар и с 25 години разлика. Семейството често отбелязва празника заедно, като актрисата неведнъж е споделяла, че това е „най-специалният ден от годината“.

Освен в киното, Катрин Зита-Джоунс оставя следа и на телевизионния екран – наскоро тя впечатли публиката с ролята си на Мортиша Адамс в хитовия сериал на Netflix Wednesday.

На 56 години Катрин Зита-Джоунс продължава да бъде символ на чар и професионализъм. Кариерата ѝ е доказателство, че комбинацията от талант, труд и харизма може да превърне едно уелско момиче в истинска звезда от световна величина.


