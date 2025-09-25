Емрах Стораро и Константин се състезават в града посред бял ден (ВИДЕО)

Вълна от остри критики и гневни коментари заля социалните мрежи, след като попфолк звездата Константин публикува в Instagram клип, в който заедно с колегата си Емрах решиха да си спретнат своеобразно "състезание" на пътя. Това се случва в градска среда посред бял ден и то в натоварен трафик, както се вижда от видеото.

На кадрите Константин управлява "Порше", а Емрах – "БМВ". Видеото е заснето от пасажер в колата на Емрах.

А безумното видео сподели и бащата на Сияна - Николай Попов, който не е спирал да се бори с войната по пътищата. Под видеото той пише: "Никога не е късно да се изложиш!"

"Не е добре да се закачат с бате Коце тия дупета", е написал Константин, намеквайки за мощта на автомобила си.

Не е ясно къде точно е заснет клипът, но по трасето се виждат и други коли, сред които двамата се състезават – факт, който предизвика сериозни притеснения сред потребителите. Допълнително подозрение буди умишлено замазаният километраж на БМВ-то на Емрах, който не позволява да се разбере точната скорост.

"Безотговорно, глупаво и просташко", гласи един от многото коментари под публикацията.

"Стига с тия олигофрении, Коце, аман от градски състезатели. Ходи си на писта и си прави кефа", се казва в друг.

"Това да не ви е писта?", възмущава се още един потребител.

Мнозина отбелязват, че подобни клипове дават опасен пример на хиляди млади фенове, които често копират поведението на идолите си.

"Много добър пример след случилото се в София с момчето, забило се в рейса", коментира друг потребител, припомняйки последния трагичен случай на пътя.

Емрах не остана безмълвен и отговори на критиките: "Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението."

Репликата му предизвика още по-остри реакции. "Аз също се извинявам, но скоростта ви е над 120-130 км/ч. И защо, ако караш с ограничението, километражът е замазан?", гласи коментар.

Припомняме, че това съвсем не е първият подобен случай с Емрах Стораро. В началото на тази година синът на Тони Стораро публикува клип с кола, движеща се със скорост над 250 км/ч по Околовръстното на София. Тогава обясни, че не е бил зад волана – автомобилът бил обявен за продажба и го тествал потенциален купувач.

Фолк певецът има и редица други прояви, свързани с демонстративно шофиране, които редовно предизвикват възмущение. Сега обаче критики се сипят и към Константин, когото мнозина определиха като "лош пример за подражание", като се има предвид, че е доста по-възрастен от колегата си, женен и с деца.