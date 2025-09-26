Киану Рийвс заприлича на клошар (ВИДЕО)

Последните снимки на канадския актьор Киану Рийвс дадоха повод на почитателите му да го оприличат на "бездомник", пише The Daily Mail, публикувайки въпросните фотоси.
61-годишният актьор е заснет да се разхожда из Манхатън. Той се появява пред камерите, облечен с червена бейзболна шапка, зелено яке с джобове и износени кадифени панталони. Рийвс е с кафяви обувки, носи оранжева чанта, с посивяла коса и брада.
Читателите коментираха снимките. „Извинете, но изглежда като бездомен.“ „Дрогиран ли е?“, „Цялата тази слава и пари, а изглежда като дрипав човек“, „Трябва да се обръсне“, „Красив мъж“, „Дори въпреки „неподдържания“ си външен вид, той изглежда точно като Джон Уик /героят от едноименната филмова поредица, изигран от Рийвс/“, „Ако предпочита да изглежда скромно, това е негов избор да се облича за комфорт, а не за да угоди на мнението на другите хора“ - реагираха разделени по темата потребителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
08:53 26.09.2025
2 Аман от джендъpи с претенции
08:54 26.09.2025
3 Здрасти
09:00 26.09.2025
4 име
09:01 26.09.2025
5 Георги
Коментиран от #26
09:02 26.09.2025
6 дистопияя
09:07 26.09.2025
7 Опааа
09:07 26.09.2025
8 кроманьонеца
Коментиран от #24
09:09 26.09.2025
9 решил е да разпусне като се поотпусне
09:11 26.09.2025
10 Киану Рийвс
09:12 26.09.2025
11 Възраждане
Коментиран от #12, #13, #21, #23
09:12 26.09.2025
12 да ти кажа
До коментар #11 от "Възраждане":Ти не ги мисли германците, те никога няма да паднат на нивото на руснаците. Но мечтай си, мечтите са безплатни!
09:19 26.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хоминид
09:21 26.09.2025
15 Клошарите
09:24 26.09.2025
16 123456
09:39 26.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аре да си ходиш
Търсещи сензации, интелектуално онеправдани жълтурници - хайде да се скриете!
09:42 26.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не е лесно
09:45 26.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 6135
До коментар #8 от "кроманьонеца":Ами то на фланелките на Армани не пише "Армани". Добрата стока се познава по качество, а не по надписа.
10:01 26.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Идън
До коментар #5 от "Георги":Темата за децата е твърде деликатна и е въпрос на личен избор.Не знаеш какво се е случило в душата му... а неговият е белязан от твърде много трагични събития...травмиращи за цял живот.Харесвам го- той не е с изскубани вежди- с подуто от ботокс лице- с боядисана коса и очевадно бели зъби...Не в това е красотата...
10:13 26.09.2025