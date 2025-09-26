Киану Рийвс заприлича на клошар (ВИДЕО)

Последните снимки на канадския актьор Киану Рийвс дадоха повод на почитателите му да го оприличат на "бездомник", пише The Daily Mail, публикувайки въпросните фотоси.

61-годишният актьор е заснет да се разхожда из Манхатън. Той се появява пред камерите, облечен с червена бейзболна шапка, зелено яке с джобове и износени кадифени панталони. Рийвс е с кафяви обувки, носи оранжева чанта, с посивяла коса и брада.

Читателите коментираха снимките. „Извинете, но изглежда като бездомен.“ „Дрогиран ли е?“, „Цялата тази слава и пари, а изглежда като дрипав човек“, „Трябва да се обръсне“, „Красив мъж“, „Дори въпреки „неподдържания“ си външен вид, той изглежда точно като Джон Уик /героят от едноименната филмова поредица, изигран от Рийвс/“, „Ако предпочита да изглежда скромно, това е негов избор да се облича за комфорт, а не за да угоди на мнението на другите хора“ - реагираха разделени по темата потребителите.