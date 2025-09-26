Новини
Киану Рийвс заприлича на клошар (ВИДЕО)

26 Септември, 2025 08:48

61-годишният актьор е заснет да се разхожда из Манхатън

Киану Рийвс заприлича на клошар (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Последните снимки на канадския актьор Киану Рийвс дадоха повод на почитателите му да го оприличат на "бездомник", пише The Daily Mail, публикувайки въпросните фотоси.

61-годишният актьор е заснет да се разхожда из Манхатън. Той се появява пред камерите, облечен с червена бейзболна шапка, зелено яке с джобове и износени кадифени панталони. Рийвс е с кафяви обувки, носи оранжева чанта, с посивяла коса и брада.

Читателите коментираха снимките. „Извинете, но изглежда като бездомен.“ „Дрогиран ли е?“, „Цялата тази слава и пари, а изглежда като дрипав човек“, „Трябва да се обръсне“, „Красив мъж“, „Дори въпреки „неподдържания“ си външен вид, той изглежда точно като Джон Уик /героят от едноименната филмова поредица, изигран от Рийвс/“, „Ако предпочита да изглежда скромно, това е негов избор да се облича за комфорт, а не за да угоди на мнението на другите хора“ - реагираха разделени по темата потребителите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    55 1 Отговор
    Киану Рийвс може да се облича както си иска защото е Киану Рийвс !!! .....не е "Ергена" или Бачорски ....това е КИАНУ РИЙВС👏 🌎😍

    08:53 26.09.2025

  • 2 Аман от джендъpи с претенции

    26 1 Отговор
    Те тия "морални" граждани много, много да не му придирят, че да не влезе в роля и да ги подпука🤣

    08:54 26.09.2025

  • 3 Здрасти

    30 1 Отговор
    Ето това различава земните хора от облъчените такива. Похвално е за Рийвс, че не слугува на консуматорката пропаганда. Това го поставя в редиците на осъзнатите индивиди с положение. Вижте скромния живот на Уорън бъфет примерно. Но това на сектата от консуматори трудно можеш да им го обясниш. То си е до приоритети и ценности. Едни ги блажи златото, други чистите човешки взаимоотношения трети каквото им наредят. Това е.

    09:00 26.09.2025

  • 4 име

    23 8 Отговор
    Е, и? Онзи зеления просяк обикаля по света всеки ден, облечен с едни и същ вмирисан пуловер, надрусан, с кървясали очи и само вика "Дай, дай, искам, трябват ми милиони за още имоти в САЩ. А като му откажат, почва да заплашва и да се тръшка като в абстиненция. За него няма ли забелеоки

    09:01 26.09.2025

  • 5 Георги

    22 3 Отговор
    човекът е спечелил повече пари от колкото 99% от хората някога ще имат, но е загубил и няма нещо, което 99% от хората имат - деца. Много добре осъзнава кои са важните неща в тоя живот, а дрехити чуждото мнение определено не са сред тях.

    Коментиран от #26

    09:02 26.09.2025

  • 6 дистопияя

    3 4 Отговор
    Готви се за новия сайбърпънк 2077 - нямам търппение

    09:07 26.09.2025

  • 7 Опааа

    19 3 Отговор
    Венелино мисирко долна! Клошар си ти!

    09:07 26.09.2025

  • 8 кроманьонеца

    14 4 Отговор
    На фланелакта ви като пише Армани , все едно не знаем , че е от Турция за 10 евро .

    Коментиран от #24

    09:09 26.09.2025

  • 9 решил е да разпусне като се поотпусне

    1 8 Отговор
    и поспре с всекидневно къпане, преобличане, бръснене, подстригване , сменяне на коли, сменяне на велосипеди . защото и това уморява . просто е . но има психологическо определение на психолози за запусната жена , за поизоставил се мъж . казва се объркване на психиката . невменяемост . най-вероятно се свързва с характерното за 20 те години при хората сменяне на спането през нощта и деня . но и те хляб търсят . има една дума : не ме гледайте днес . оставетеме на спокойствие . но хората от злоба все се изтърсват . ако е добре омит и с нови дрехи , значи се надува . ако е с стари дрехи , значи е клошар . няма угодия . а психолозите не могат да се изтъкнат защото не са уместни техните характеристики всеки път . клюки да има .

    09:11 26.09.2025

  • 10 Киану Рийвс

    17 2 Отговор
    Е доказал, че суетата не му е близка. Пътува във втора класа в самолетите, поздравява всеки заговорил го фен, докато дава автографи, наскоро се ожени за обикновена жена, с бели коси, а не за модел. Чудно е, ме се е запазил толкова земен в Холивуд мелачката

    09:12 26.09.2025

  • 11 Възраждане

    8 6 Отговор
    Тренира за ролята на германец след санкциите срещу Русия

    Коментиран от #12, #13, #21, #23

    09:12 26.09.2025

  • 12 да ти кажа

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Възраждане":

    Ти не ги мисли германците, те никога няма да паднат на нивото на руснаците. Но мечтай си, мечтите са безплатни!

    09:19 26.09.2025

  • 14 хоминид

    7 1 Отговор
    Да си ходи както си иска. Той си знае.

    09:21 26.09.2025

  • 15 Клошарите

    8 1 Отговор
    Сте във факти бг. Бълвате глупави новини по цял ден за минималката и комат хляб. Жалка история.

    09:24 26.09.2025

  • 16 123456

    6 1 Отговор
    дет се вика - да се слее с околната обстановка ! Оставете човека на мира !

    09:39 26.09.2025

  • 18 Аре да си ходиш

    8 1 Отговор
    Нормален човек, угрижен много, заради личните драми през които мина през годините, но не и клошар!
    Търсещи сензации, интелектуално онеправдани жълтурници - хайде да се скриете!

    09:42 26.09.2025

  • 20 не е лесно

    2 1 Отговор
    Може да строи аквахотелче.

    09:45 26.09.2025

  • 24 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "кроманьонеца":

    Ами то на фланелките на Армани не пише "Армани". Добрата стока се познава по качество, а не по надписа.

    10:01 26.09.2025

  • 26 Идън

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Темата за децата е твърде деликатна и е въпрос на личен избор.Не знаеш какво се е случило в душата му... а неговият е белязан от твърде много трагични събития...травмиращи за цял живот.Харесвам го- той не е с изскубани вежди- с подуто от ботокс лице- с боядисана коса и очевадно бели зъби...Не в това е красотата...

    10:13 26.09.2025