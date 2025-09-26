Новини
Любопитно »
Константин и Емрах Стораро остават без книжки заради опасната гонка в града (ВИДЕО)

Константин и Емрах Стораро остават без книжки заради опасната гонка в града (ВИДЕО)

26 Септември, 2025 12:59 1 325 34

  • емрах стораро-
  • константин-
  • поп фолк-
  • гонка-
  • певец-
  • на пътя-
  • шофиране

Певците ще бъдат и глобени с по 3000 лева за нарушенията

Константин и Емрах Стораро остават без книжки заради опасната гонка в града (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Попфолк певците Емрах Стораро и Константин остават без шофьорски книжки и ще бъдат глобени с по 3000 лв. заради гонка в София, освен ако не обжалват наложеното им от полицията наказание и то не падне в съда. По-рано на 25 септември двамата бяха извикани в СДВР.

Преди ден Константин качи видео от импровизираното им надбягване в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли с превишена скорост насред оживения трафик в София, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола.

След разпита си в СДВР синът на Тони Стораро се оправда с това, че видеото е снимано с цел забавление, предава NOVA.

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч", каза той. Когато журналистът на NOVA опровергава твърдението му Емрах заявява: "Вие така го виждате".

Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Той обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолк певецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася тежки критики, които обаче по никакъв начин не го жегват. Емрах коментира, че не открива нищо лошо в това да се снима, както и че много хора му завиждат именно заради автомобилите.

"Глоба от 3000 лева и отнемане на книжката за една година е наложена на водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършил поредица от безразсъдни маневри в София", съобщиха междувременно от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Шофьорът е бил привикан в отдел „Пътна полиция“, където му е съставен акт. Предприетите действията са след публикувано видео в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Казал съм вече да не го пускат в заведението ми.

    Коментиран от #25

    13:00 26.09.2025

  • 2 Гого

    20 0 Отговор
    Мястото за гонки е на пистите Дракон или Лара!

    13:00 26.09.2025

  • 3 Бай Хасан Тораро

    31 0 Отговор
    Следващия път за 10г да нямат книжки !!

    13:01 26.09.2025

  • 4 Никакви

    25 0 Отговор
    книжки повече ! Опасни са за живота на обществото !

    13:01 26.09.2025

  • 5 поКУРко

    41 0 Отговор
    Тези са затвора особено друсалката Коце! Развращават народа и после се чудят какви сигански лъжи да измислят! Замъглявал се километража при спортните коли ... хахахахахаха!

    Коментиран от #10, #13, #28

    13:04 26.09.2025

  • 6 Рсс

    32 0 Отговор
    Ми че те мммангалите си карат без книжки и никой не би закача все пак сме в държавата на циганите .

    13:04 26.09.2025

  • 7 Ами

    28 0 Отговор
    Да ги проверят и за прашец

    13:05 26.09.2025

  • 8 Кит

    22 0 Отговор
    Бразилска автомобилна драма, с характер на етническо забавление 🤣🤣🤣

    13:05 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Верно бе

    27 0 Отговор

    До коментар #5 от "поКУРко":

    На моята се замъглява след 3-4 водки

    13:06 26.09.2025

  • 11 1480

    17 0 Отговор
    а тая кола освен километража дето крие, номера крие ли ?
    а рушвети от ауспуха фърля ли ?

    13:08 26.09.2025

  • 12 Трол

    13 0 Отговор
    Това е репресия срещу малцинствата.

    13:09 26.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДАНС

    18 0 Отговор
    Трафиканта Коце ще счупи всички видове дрегери, нарко-тестове и тъпомери .... ама не го проверяват понеже онези които лапкат от трафика го пазят като зеницата на окото си! А Вие си мислете, че парите му били от участия и то дискотека която не е негова и служи за други цели ... айде бе?!?

    13:11 26.09.2025

  • 15 разбойко

    12 1 Отговор
    ние с фамилия стораро сме от едно потекло
    демек всички сме от мьглата

    13:12 26.09.2025

  • 16 ТУКА Е ТАКА !

    16 0 Отговор
    Ми ,докато Де Билите им пълнят сметките на чалгаджиите (и чалгаджийките) ,докато къркани им лепят столевки и простеят по чалготеките ,докато от всяка втора кола (лятото) се леят мазни маанета ,докато ТВ-тата ни засипват със супер пошли "риалита" ,където "звезди" са мутри и про... тутки , докато мечтите на децата са да станат мутри , дилъри , чалга звезди ,"инфлуенсър(к)и" и "кралици на красотата" - за да си хванат богат чичко - ТАКА ЩЕ Е ! Чалга "идолите" ще си купуват коли по 500 000 лв. и ще ни мачкат когато си поискат , щото ТУКА Е ТАКА !!!

    13:12 26.09.2025

  • 17 мьрсулана

    8 0 Отговор
    мьгла в очите на ората

    13:13 26.09.2025

  • 18 Малко е

    17 0 Отговор
    Трябваше да са в затвора и да им вземат колите!

    Коментиран от #29

    13:13 26.09.2025

  • 19 Българин

    14 0 Отговор
    П@@раси

    13:13 26.09.2025

  • 20 ....

    4 0 Отговор
    ермах.. ехрам.. харем.. Обърках се вече..

    13:17 26.09.2025

  • 21 Ставаш

    10 0 Отговор
    спонсор на МВР и проблеми с него няма да имаш. А, ако случайно се появят бързо ги премахват. Тия мн г л и са точно такива. Тези изцепки не са им за първи път.

    13:17 26.09.2025

  • 22 Индиеца

    1 0 Отговор
    Ш...н ц.....н

    13:20 26.09.2025

  • 23 А дано

    10 0 Отговор
    Стига ги толелирахте
    Тия чалгаропитеци

    13:21 26.09.2025

  • 24 КОМПЛЕКСАРИ

    8 0 Отговор
    Как не направиха нещо съществено и значимо за добър пример.

    13:22 26.09.2025

  • 25 1678

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Значи не е бил доволен ,то в кебачнийца е така

    13:22 26.09.2025

  • 26 Гост

    6 0 Отговор
    А случайно, така, проверка на поизхода на средствата за автомобилите? Или то проверки има само за кварталните магазинчета до стотинка и евентуално срещу някой, дето нещо е рекъл срещу еничарите или свинките, дето пазят...

    13:22 26.09.2025

  • 27 Едеее

    1 0 Отговор
    Е то и да обжалват делото ще бъде след 1 година, така че...

    13:27 26.09.2025

  • 28 Леге артис

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "поКУРко":

    Много искам да можех да те подкрепя, но за съжаление налагането на административно наказание въз основа на видео клип излъчван в интернет е незаконосъобразно и съда го отменя тоя акт или наказателно постановление от воле. Законът казва, че нарушението трябва да бъде установено и доказано по безспорен начин от компетентен орган, с годни доказателствени и технически средства. Освен това има умишлено или маловажно нарушение - тия като за какво ще ги глобяват. Също така, само самопризнанията на обвиненото лице не са достатъчни за нищо, трабват и свидетели, но не един, защото пак правото казва, че един свидетел не е свидетел (Testis unus, testis nulus). Ако така по клипове в интернет се съставят актове и се издават присъди - леле майкооо Бай Чекмеджан и още един куп други снимани и нащракани трябва да лежат поне по 20 години, а актьорите от бръзи и яростни какво ги чака само ....

    13:29 26.09.2025

  • 29 С един аршин да мерим

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Малко е":

    Само, че първо трябваше някой, на който му е работа да им беше установил нарушенията по надлежния, предвиден в закона ред. Това да не е баница - печи, режи и яж. Кой ще докаже кой с каква скорост е карал, щом тя не е засечена с техническо средство, което е преминало метрологичен контрол и проверка. Белослава нали я пуснаха, защото дрегера на който беше дудукала изле, че е с изтекъл срок на метрологичната проверка, и си я пуснаха да си живее и да си пее. Тя Белослава, като не пее чалга та по-добра ли е от тия двамцата?

    13:40 26.09.2025

  • 30 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Някой да ми обясни , дали на тия двамата коцето и ермах са взети проби за дрога ?????? Защото и двамата се друсат много яко , като надрусаняка !!!!!!!!!

    13:45 26.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Боко (неуловимия) тайния крадец

    1 0 Отговор
    Нищо бе , правили си кушия в столицата , то и всички други го правят ......сега точно на тях ли ще си го изкарваме ? Като хванем някои които кара жигула , трабант или Москвич ....ще оберат пешкира !!! Да ги пускат веднага !!!

    13:50 26.09.2025

  • 33 Силиций

    1 0 Отговор
    Гледах репортажа с интервюто с единия "герой". Че този човек не може едно смислено оправдание да сглоби??!
    Ако този човек пред национална медия говори небивалици и си вярва,то какво може да си мисли човек за хората,които са му "фенове" и са готови да му плащат пари за да го гледат и слушат(какво ли)?

    13:51 26.09.2025

  • 34 Асен

    0 0 Отговор
    За тях това са джобни пари даже се съмнявам че ще спрат да карат.

    13:55 26.09.2025