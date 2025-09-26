Константин и Емрах Стораро остават без книжки заради опасната гонка в града (ВИДЕО)

Попфолк певците Емрах Стораро и Константин остават без шофьорски книжки и ще бъдат глобени с по 3000 лв. заради гонка в София, освен ако не обжалват наложеното им от полицията наказание и то не падне в съда. По-рано на 25 септември двамата бяха извикани в СДВР.
Преди ден Константин качи видео от импровизираното им надбягване в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли с превишена скорост насред оживения трафик в София, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола.
След разпита си в СДВР синът на Тони Стораро се оправда с това, че видеото е снимано с цел забавление, предава NOVA.
"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч", каза той. Когато журналистът на NOVA опровергава твърдението му Емрах заявява: "Вие така го виждате".
Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Той обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.
Фолк певецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася тежки критики, които обаче по никакъв начин не го жегват. Емрах коментира, че не открива нищо лошо в това да се снима, както и че много хора му завиждат именно заради автомобилите.
"Глоба от 3000 лева и отнемане на книжката за една година е наложена на водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършил поредица от безразсъдни маневри в София", съобщиха междувременно от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Шофьорът е бил привикан в отдел „Пътна полиция“, където му е съставен акт. Предприетите действията са след публикувано видео в социалните мрежи.
