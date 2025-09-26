Новини
Любопитно »
Разделиха ли се Рачков и Виктория заради Мария Игнатова? (СНИМКИ)

Разделиха ли се Рачков и Виктория заради Мария Игнатова? (СНИМКИ)

26 Септември, 2025 14:58 1 207 9

  • димитър рачков-
  • мария игнатова-
  • виктория кузманова-
  • двойка-
  • раздяла-
  • шоу-
  • годишнина

Комикът не присъства на юбилея на бизнеса на бившата адреналинка

Разделиха ли се Рачков и Виктория заради Мария Игнатова? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10 години минаха, откакто бившата адреналинка и настояща маникюристка Виктория Кузманова отвори салона си за красота. А юбилеят бе отбелязан с шумно парти – балони, кетъринг, шампанско, гости, всичко по протокол. Сред присъстващите бяха най-близките ѝ, включително дъщеря ѝ Кари от брака ѝ със Явор Зейн.

Отсъствието на Димитър Рачков от празника обаче се набиваше на очи на присъстващите, както и на онлайн потребителите, разглеждащи кадри от празненството. Това е особено странно, имайки предвид, че двамата бяха неразделни по време на турнето му "Рачков и жените“, където Кузманова беше с него почти навсякъде.

Именно затова липсата му предизвика редица въпроси. В приятелските им среди се шушука, че в отношенията на двойката може да е настъпило охладняване. Най-често споменаваната причина е връщането на Рачков редом до бившата му половинка Мария Игнатова. Двамата отново ще са част от музикалното шоу "Пееш или лъжеш“. Новият сезон тръгва на 28 септември, а снимките по него започнаха в разгара на лятото. Именно по коридорите на Нова телевизия тръгнаха слухове за възродената химията между Рачков и Игнатова. Връзката им приключи официално преди години, но и до днес предизвиква любопитство. Припомняме, че в предишния сезон самата Мария призна, че краят дошъл заради това, че "той слушаше, но не чуваше“.

Сега феновете внимателно ще следят всеки жест и поглед между двамата в ефир. Според източници от телевизията екранната им химия е очевидна. Именно това подхранва съмненията, че отсъствието на Рачков от юбилея на Виктория може да не е просто случайност, пише HotArena.

Адреналинката, от своя страна, обаче не изглежда да е сърдита на любимия си – напротив. По повод рождения ден на комика на 18 септември тя публикува в социалните мрежи монтаж от техни снимки и видео с текст:

"Честит рожден ден на най-смелия, неуморим и устремен човек, когото познавам! Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум. Ще ти пожелая здраве, щастие, любов, защото трите вървят неотлъчно заедно. В повечето случаи, когато си здрав – си щастлив. Когато си щастлив – значи си влюбен. Когато си влюбен – си здрав. Обичам те!“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази десетилетна драма

    9 0 Отговор
    Не свърши ли
    Втръснахте вече

    14:59 26.09.2025

  • 2 бушприт

    4 0 Отговор
    ...от брака ѝ с Явор Зейн.

    15:01 26.09.2025

  • 3 604

    5 0 Отговор
    Тооъ дрът пръ4 барем да им пълни фурните...

    15:04 26.09.2025

  • 4 Този

    3 0 Отговор
    Деди така и не си намери удобна силиконка, все той плаща, а друг играе

    15:14 26.09.2025

  • 5 пиленце

    2 0 Отговор
    Аз откъде да знам? Тяхна си работа.

    15:15 26.09.2025

  • 6 Евреин от сащ

    0 1 Отговор
    Българките са трето качество жени

    15:16 26.09.2025

  • 7 Мучо

    0 1 Отговор
    Не гълта вече.

    15:17 26.09.2025

  • 8 трясъ

    0 0 Отговор
    Да чуваш момичета да си говорят с изрази:-Чу ли ъ,брат? -Ко ъ ,брат?....наистина е смразяващо и обезпокоително.

    Коментиран от #9

    15:31 26.09.2025

  • 9 Красавец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "трясъ":

    Чуете ли от жена брат бегайте далече от това боклуче

    15:33 26.09.2025