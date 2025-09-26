Новини
Саша Барън Коен, изиграл Борат, заби 27-годишен еротичен модел

26 Септември, 2025 15:58 1 115 4

Миналата година актьорът се разведе със съпругата си Айла Фишър

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Саша Барън Коен беше заснет в компанията на 27-годишния модел от OnlyFans Хана Палмър, след като финализира развода си с актрисата Айла Фишър, съобщава британският таблоид The Sun.

53-годишният актьор, известен с ролята си в "Борат", и Палмър са били заснети да напускат ресторант на неразкрито място по-рано тази седмица. Двамата са излезли поотделно от заведението, но по-късно са се качили заедно в лимузина Cadillac Escalade.

Палмър е била облечена в къса рокля с леопардов принт и кожени ботуши, а Коен е заложил на по-ежедневна визия с тъмносиня тениска, риза на райе и шапка в стил голф.

„Саша и Хана пристигнаха около 20:30 ч. и останаха вътре около два часа“, разкри анонимен източник пред изданието. „Изглеждаха потънали в разговор и въпреки разликата във възрастта се разбираха отлично.“

Според публикацията, след вечерята Палмър е продължила към парти, организирано от Парис Хилтън. Не е ясно дали Коен е присъствал.

Запознанството между актьора и модела е станало по време на 50-ия рожден ден на режисьора Тайка Уайтити, провел се на остров Ибиса, Испания, миналия месец. Палмър, която се представя като близка приятелка на съпругата на Уайтити – певицата Рита Ора, е била сред ограничената група гости.

„Беше интимна вечеря, последвана от танци в нощния клуб на вилата“, посочва източник. „Хана е не само красива, но и интелигентна. Саша има късмет, че е излязъл на среща с нея.“

През август Хана Палмър е публикувала в социалните мрежи снимки от събитието, облечена в дълга рокля с леопардов принт, с надпис: „най-добрата вечер“.

Разводът между Саша Барън Коен и Айла Фишър беше обявен официално през юни чрез съвместно изявление в Instagram. Двамата подчертаха, че са горди от постигнатото заедно и запазват „взаимно уважение“ като родители на трите си деца – Олив (17), Елула (15) и Монтгомъри (10). Бракоразводният процес е преминал мирно, въпреки появили се по-рано спекулации за обратното. Бившата двойка обяви раздялата си през април 2024 г., след 14 години брак.


  • 1 Да, бе ...

    4 1 Отговор
    Старият хамстер и е платил да ги снимат заедно.;)

    16:06 26.09.2025

  • 2 Тома

    5 4 Отговор
    Че този е изявен г.ей бе

    16:15 26.09.2025

  • 3 Мъж

    3 3 Отговор
    Българките са много непривлекателни жени 🤭🤭🤭🎊😂

    16:17 26.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Ехеее браво бе чичка! Не я знам тази, не съм запознат със видеата ѝ, но на снимката е трепач! 😛 Както Саша казвашве във Борат:"Вери найс, хау мъч?" 🤭😎

    16:21 26.09.2025