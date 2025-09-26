Новини
Лекарска грешка: Премахнаха здравия бъбрек на онкоболен пациент

26 Септември, 2025 19:02

77-годишният мъж е оставен от лекарите с един бъбрек и то болен

Лекарска грешка: Премахнаха здравия бъбрек на онкоболен пациент - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Във Франция 77-годишен мъж остана само с един бъбрек, който вече е засегнат от заболяване, след като хирурзи погрешно премахнали здравия орган по време на операция.

Случаят е от месец юли тази година в университетската болница „Анри Мондор“ в Кретеил, близо до Париж, съобщи Radio France. Пациентът е преминал през нефректомия – хирургична процедура за отстраняване на бъбрек, която обичайно продължава между един и четири часа. След операцията обаче станало ясно, че е бил опериран погрешният бъбрек, въпреки че пациентът предварително е попълнил стандартния контролен списък за идентификация преди хирургична намеса.

Нефректомията при онкологични пациенти може да осигури петгодишна преживяемост над 90%. В конкретния случай прогнозата е по-неблагоприятна, тъй като мъжът ще трябва да разчита на един вече увреден бъбрек. По информация на Radio France животът му не е непосредствено застрашен, но грешката ще има трайни последици за здравето му. Семейството е предприело съдебни действия срещу държавната структура Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, която управлява болницата. Ръководството е отказало официален коментар, позовавайки се на медицинската конфиденциалност.

Подобен случай бе съобщен по-рано тази година в САЩ. В щата Минесота 84-годишната Уенди Рапапорт завела дело срещу болница, след като хирурзи премахнали нейния ляв бъбрек вместо далака. Интервенцията довела до необходимост от диализа и последваща диагноза – тежка форма на бъбречно заболяване.

Според данни от Великобритания всяка година се регистрират около 13 000 нови случая на рак на бъбрека и близо 4700 смъртни случая. Сред известните личности, преминали през диагнозата, са австралийският модел Наташа Оукли и бившата баскетболна звезда от НБА Дуейн Уейд.

Симптомите на рак на бъбреците включват наличие на кръв в урината, постоянна болка между ребрата и кръста, загуба на апетит или неволно отслабване. Други предупредителни признаци са подутина или бучка в областта на гърба, под ребрата или в шията, както и честа умора, повишена температура или обилно потене.

Навременното откриване на заболяването е от съществено значение, тъй като позволява по-ефективни терапевтични възможности. Сред основните рискови фактори се посочват тютюнопушенето, затлъстяването, излагането на радиация или химикали, хроничните бъбречни заболявания, бъбречните камъни и наследствената предразположеност.


