Лекарска грешка: Премахнаха здравия бъбрек на онкоболен пациент

Във Франция 77-годишен мъж остана само с един бъбрек, който вече е засегнат от заболяване, след като хирурзи погрешно премахнали здравия орган по време на операция.
Случаят е от месец юли тази година в университетската болница „Анри Мондор“ в Кретеил, близо до Париж, съобщи Radio France. Пациентът е преминал през нефректомия – хирургична процедура за отстраняване на бъбрек, която обичайно продължава между един и четири часа. След операцията обаче станало ясно, че е бил опериран погрешният бъбрек, въпреки че пациентът предварително е попълнил стандартния контролен списък за идентификация преди хирургична намеса.
Нефректомията при онкологични пациенти може да осигури петгодишна преживяемост над 90%. В конкретния случай прогнозата е по-неблагоприятна, тъй като мъжът ще трябва да разчита на един вече увреден бъбрек. По информация на Radio France животът му не е непосредствено застрашен, но грешката ще има трайни последици за здравето му. Семейството е предприело съдебни действия срещу държавната структура Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, която управлява болницата. Ръководството е отказало официален коментар, позовавайки се на медицинската конфиденциалност.
Подобен случай бе съобщен по-рано тази година в САЩ. В щата Минесота 84-годишната Уенди Рапапорт завела дело срещу болница, след като хирурзи премахнали нейния ляв бъбрек вместо далака. Интервенцията довела до необходимост от диализа и последваща диагноза – тежка форма на бъбречно заболяване.
Според данни от Великобритания всяка година се регистрират около 13 000 нови случая на рак на бъбрека и близо 4700 смъртни случая. Сред известните личности, преминали през диагнозата, са австралийският модел Наташа Оукли и бившата баскетболна звезда от НБА Дуейн Уейд.
Симптомите на рак на бъбреците включват наличие на кръв в урината, постоянна болка между ребрата и кръста, загуба на апетит или неволно отслабване. Други предупредителни признаци са подутина или бучка в областта на гърба, под ребрата или в шията, както и честа умора, повишена температура или обилно потене.
Навременното откриване на заболяването е от съществено значение, тъй като позволява по-ефективни терапевтични възможности. Сред основните рискови фактори се посочват тютюнопушенето, затлъстяването, излагането на радиация или химикали, хроничните бъбречни заболявания, бъбречните камъни и наследствената предразположеност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴
19:04 26.09.2025
2 1480
мене шефа на разградската хирургия Стефанов не ме пускаше да си ходя щото трябвало спешно да ме реже за апендицит заради песьчинки у десния бъбрек
"от бьбрек не се умирало", тъй ми повтаряше докато ме влачеше от вратата
19:07 26.09.2025
3 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴
19:08 26.09.2025
4 Да пишат
19:14 26.09.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:24 26.09.2025
6 гост
1998 година, болницата в Горна Баня, предстоеше ми операция на менискус на левия крак. В предния ден последен преглед при кардиолог и на края на прегледа кардиолога ме пита-кой крак ще ти оперират? Казвам левия. А той - тук пише десния на латински, отивай бързо при лекаря да поправят грешката, че като те упоят не се знае какво ще оперират. От него разбрах че на латински декстра е дясно а синистра е ляво. Чиста случайност, явно много лекари не знаят кое е ляво и кое е дясно.
19:44 26.09.2025