70-годишна риалити звезда съди телевизия - пребила се по пътя към тоалетната (ВИДЕО)

70-годишната американска моделка и риалити звезда Джанис Дикинсън заведе дело срещу британския телевизионен канал ITV заради наранявания, които е получила по време на участието си в шоуто за оцеляване „Аз съм знаменитост: Южна Африка“, според BBC.

Адвокатът на Дикинсън потвърди, че е завела дело в Лондон и отбеляза, че ще разкрие допълнителни подробности по случая в бъдеще. ITV отказа коментар.

Шоуто е заснето през 2023 г. в африканската джунгла. Една нощ Дикинсън отива до тоалетната, спъва се и пада. Тя е хоспитализирана с наранявания на главата и лицето и не е могла да продължи да участва в шоуто. По-късно тя заяви, че нараняванията от падането са ѝ отнели три месеца, за да се излекуват.