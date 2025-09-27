Веселин Маринов инвестира 1,5 милиона лева във фотоволтаични системи до Полски Тръмбеш

Дългогодишният естраден изпълнител Веселин Маринов вече е част от модерния бизнес със „зелена“ енергия, след като стартира изграждането на собствена фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата край родния му Полски Тръмбеш, пише "Уикенд".

Инвестицията, възлизаща на над 1,5 милиона лева, ще покрие десетки декари земя със соларни панели. Проектът се реализира чрез фирмата „ПВ Маринов“, в която певецът държи половината акции. Другият съдружник е врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов.

Оказва се, че за да осъществи амбициозната идея, Веско Маринов е заложил всичко, което притежава. Тъй като фирмата не разполага с имущество, освен наследствените му ниви, той ги е ипотекирал като обезпечение за банков заем от 510 хиляди евро. Условието на заема е средствата да бъдат усвоени до края на годината.

От лятото специално наети работници ускорено редят фотоволтаичните панели, а официалният старт на централата се очаква в следващите седмици. Ако всичко върви по план, скоро фирмените сметки ще започнат да се пълнят от продажбата на произведения ток.

Така Веселин Маринов, известен с десетките си шлагери, с които години наред е просълзявал почитателките си, прави решителна крачка към нова сцена – тази на енергийния бизнес.