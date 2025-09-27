Новини
27 Септември, 2025 13:55

  • веселин маринов-
  • фотоволтаични системи-
  • соларни панели-
  • полски тръмбеш

За да осъществи амбициозната идея, Веско Маринов е заложил всичко, което притежава

Веселин Маринов инвестира 1,5 милиона лева във фотоволтаични системи до Полски Тръмбеш - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дългогодишният естраден изпълнител Веселин Маринов вече е част от модерния бизнес със „зелена“ енергия, след като стартира изграждането на собствена фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата край родния му Полски Тръмбеш, пише "Уикенд".

Инвестицията, възлизаща на над 1,5 милиона лева, ще покрие десетки декари земя със соларни панели. Проектът се реализира чрез фирмата „ПВ Маринов“, в която певецът държи половината акции. Другият съдружник е врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов.

Оказва се, че за да осъществи амбициозната идея, Веско Маринов е заложил всичко, което притежава. Тъй като фирмата не разполага с имущество, освен наследствените му ниви, той ги е ипотекирал като обезпечение за банков заем от 510 хиляди евро. Условието на заема е средствата да бъдат усвоени до края на годината.

От лятото специално наети работници ускорено редят фотоволтаичните панели, а официалният старт на централата се очаква в следващите седмици. Ако всичко върви по план, скоро фирмените сметки ще започнат да се пълнят от продажбата на произведения ток.

Така Веселин Маринов, известен с десетките си шлагери, с които години наред е просълзявал почитателките си, прави решителна крачка към нова сцена – тази на енергийния бизнес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    23 2 Отговор
    Плодородни земи, наследство от дядо му???

    13:56 27.09.2025

  • 2 гражданин

    27 1 Отговор
    Ама той е с предимство и отстъпки ,защото изпя песента - Нашата полиция ни пази

    13:57 27.09.2025

  • 3 Пак се

    25 1 Отговор
    уредил другаря Веско от Полски Тръмбеш с чужда пита помен да прави !

    13:59 27.09.2025

  • 4 пешо

    28 1 Отговор
    голем рев беше че нямат стаж за пенсии държавата не ги осигурявала , от дека тия пари

    13:59 27.09.2025

  • 5 Правилно

    19 1 Отговор
    Трябва му климатик, поти се момчето, а и родната полиция го пази, да не си отиде за миг, понеже, за теб Българийо аз знам, че и изпотен името ти ще мълвя. Безсрамник, Физкултурника пак го курдиса в далаверата.

    14:00 27.09.2025

  • 6 Хасковски каунь

    17 0 Отговор
    Каквито му песните - просълзяващи, такъв му и бизнеса

    14:01 27.09.2025

  • 7 Мюмюн

    13 1 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли. Аз съм космонавт.

    14:03 27.09.2025

  • 8 Пич

    17 1 Отговор
    Ама не е много умен ! Трябваше ВЕЦ и да си го свърже с ризата...

    Коментиран от #16

    14:04 27.09.2025

  • 9 Какви

    25 0 Отговор
    ниви е имал дядо му , че банката да му даде половин милион на Веско ? Заложил бил всичко каквото притежава на банката , и потната си риза сигурно ! И песните му лъжливи , и той самият също !

    14:04 27.09.2025

  • 10 НАП

    18 1 Отговор
    А откъде има имущество за 500 хиляди евро, което да заложи?

    14:07 27.09.2025

  • 11 Гост

    11 0 Отговор
    Хитрата сврака с двата крака.

    14:16 27.09.2025

  • 12 ИВАН

    12 2 Отговор
    Много зелена тая енергия - унищожават плодородни земи, секат дървета ... и на тяхно място слагат тия панели, и после се чудим защо има екстремни горещини и безводие.

    14:28 27.09.2025

  • 13 Информиран

    9 2 Отговор
    Абре гламчо, тия простотии се правят с усвояване на еврофондове, а не с набиване на собствени пари.

    14:30 27.09.2025

  • 14 Видьо Видев е приятел на слънцето

    2 4 Отговор
    Пълна енергийна независимост на България от Русия! Браво Веско! Да се пукат кюмюрджиите и путлеристите!

    14:33 27.09.2025

  • 15 Хмм

    4 1 Отговор
    хайде, и този се включи да превръща българската земя, която ни е изхранвала през вековете в пари, вече не му стигат силиците да пее

    14:40 27.09.2025

  • 16 Топ коментар на месеца!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    😅😂🤣 ...до утре ще се смея 😂👌

    14:48 27.09.2025

  • 17 Несправедливост

    0 0 Отговор
    Несправедливо са разпределени материалните блага в този свят.

    14:54 27.09.2025

  • 18 пония

    0 0 Отговор
    Сега ще се поти разбирайки как влезе мъжката на т,слата дръжката като спрът купуването е свалят цената.

    14:57 27.09.2025

  • 19 !!!?

    1 0 Отговор
    Браво на Маринов !
    Копейките да копат кюмюр...!

    14:58 27.09.2025