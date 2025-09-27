Веселин Маринов инвестира 1,5 милиона лева във фотоволтаични системи до Полски Тръмбеш

Дългогодишният естраден изпълнител Веселин Маринов вече е част от модерния бизнес със „зелена“ енергия, след като стартира изграждането на собствена фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата край родния му Полски Тръмбеш, пише "Уикенд".
Инвестицията, възлизаща на над 1,5 милиона лева, ще покрие десетки декари земя със соларни панели. Проектът се реализира чрез фирмата „ПВ Маринов“, в която певецът държи половината акции. Другият съдружник е врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов.
Оказва се, че за да осъществи амбициозната идея, Веско Маринов е заложил всичко, което притежава. Тъй като фирмата не разполага с имущество, освен наследствените му ниви, той ги е ипотекирал като обезпечение за банков заем от 510 хиляди евро. Условието на заема е средствата да бъдат усвоени до края на годината.
От лятото специално наети работници ускорено редят фотоволтаичните панели, а официалният старт на централата се очаква в следващите седмици. Ако всичко върви по план, скоро фирмените сметки ще започнат да се пълнят от продажбата на произведения ток.
Така Веселин Маринов, известен с десетките си шлагери, с които години наред е просълзявал почитателките си, прави решителна крачка към нова сцена – тази на енергийния бизнес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха
13:56 27.09.2025
2 гражданин
13:57 27.09.2025
3 Пак се
13:59 27.09.2025
4 пешо
13:59 27.09.2025
5 Правилно
14:00 27.09.2025
6 Хасковски каунь
14:01 27.09.2025
7 Мюмюн
14:03 27.09.2025
8 Пич
Коментиран от #16
14:04 27.09.2025
9 Какви
14:04 27.09.2025
10 НАП
14:07 27.09.2025
11 Гост
14:16 27.09.2025
12 ИВАН
14:28 27.09.2025
13 Информиран
14:30 27.09.2025
14 Видьо Видев е приятел на слънцето
14:33 27.09.2025
15 Хмм
14:40 27.09.2025
16 Топ коментар на месеца!
До коментар #8 от "Пич":😅😂🤣 ...до утре ще се смея 😂👌
14:48 27.09.2025
17 Несправедливост
14:54 27.09.2025
18 пония
14:57 27.09.2025
19 !!!?
Копейките да копат кюмюр...!
14:58 27.09.2025