Джесика Симпсън разкри коя визия избира за романтични вечери

27 Септември, 2025 16:31 687 2

„Леопардовият принт за мен е като класическото бежово – универсален и винаги актуален“, сподeля певицата

Джесика Симпсън разкри коя визия избира за романтични вечери - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Джесика Симпсън сподели пред списание People какъв е нейният фаворит сред тоалетите, когато става дума за срещи. Певицата разкри, че залага на дръзка леопардова рокля, комбинирана с елегантни токчета или сандали на платформа.

„Току-що се обадих и си поръчах същите обувки, но този път в яркочервено!“, с усмивка призна Симпсън. Звездата не крие страстта си към животинските мотиви в облеклото.

„Леопардовият принт за мен е като класическото бежово – универсален и винаги актуален. Баба ми също обожаваше леопардовите акценти – шалове, бижута, винаги имаше нещо такова в гардероба си“, споделя Джесика.


Симпсън подчертава, че увереността и индивидуалният стил са ключът към перфектната визия за специални поводи. Нейният избор на дрехи с животински принт се превръща в запазена марка, която вдъхновява феновете ѝ по цял свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    3 0 Отговор
    Направо леопърдица...

    16:33 27.09.2025

  • 2 Визията

    2 1 Отговор
    Без прашки и предварително лубрикирана на възловите кръстовища !

    16:34 27.09.2025