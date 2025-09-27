Джесика Симпсън разкри коя визия избира за романтични вечери

Американската поп звезда Джесика Симпсън сподели пред списание People какъв е нейният фаворит сред тоалетите, когато става дума за срещи. Певицата разкри, че залага на дръзка леопардова рокля, комбинирана с елегантни токчета или сандали на платформа.

„Току-що се обадих и си поръчах същите обувки, но този път в яркочервено!“, с усмивка призна Симпсън. Звездата не крие страстта си към животинските мотиви в облеклото.

„Леопардовият принт за мен е като класическото бежово – универсален и винаги актуален. Баба ми също обожаваше леопардовите акценти – шалове, бижута, винаги имаше нещо такова в гардероба си“, споделя Джесика.

Симпсън подчертава, че увереността и индивидуалният стил са ключът към перфектната визия за специални поводи. Нейният избор на дрехи с животински принт се превръща в запазена марка, която вдъхновява феновете ѝ по цял свят.