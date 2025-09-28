Новини
Рецепта на деня: Есенна супа с картофи и гъби
Рецепта на деня: Есенна супа с картофи и гъби

28 Септември, 2025 10:05

Нежна, ароматна и сгряваща

Рецепта на деня: Есенна супа с картофи и гъби - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • гъби (печурки) - 400 г;
  • картофи - 3 - 4 бр.;
  • морков - 1 бр.;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • масло - 40 г;
  • олио - 1 с.л.;
  • пресен копър - 2 с.л. ситно нарязан;
  • готварска сметана (20%) - 200 мл;
  • бульон (зеленчуков или гъбен) - 1 л;
  • сол и черен пипер - на вкус;
  • куркума - 1 ч.л. (за цвят и аромат).

Начин на приготвяне:

Лукът и чесънът се нарязват ситно и се задушават в масло и олио до златисто. Добавят се настърганият морков и куркумата, разбъркват се и се готвят още минута.

Нарязаните гъби се прибавят и се задушават, докато пуснат и изврат соковете си.

Добавят се обелените и нарязани на кубчета картофи, разбърква се и се налива горещият бульон. Супата се вари на умерен огън около 20 минути, докато картофите омекнат.

Готварската сметана се темперира с малко от горещия бульон и се излива в супата. Разбърква се добре и се оставя да къкри още 5-10 минути без да завира бурно, пише gotvach.bg.


  • 1 Пич

    2 2 Отговор
    Много добра е гъбената супа , но бих изхвърлил чесъна и копъра и вместо тях - вегета ! И кисело мляко вместо сметана !

    10:14 28.09.2025

  • 2 Идън

    4 4 Отговор
    Картофи с гъби- не. Ориз и гъбен бульон.

    10:21 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.