Рецепта на деня: Есенна супа с картофи и гъби

Необходими продукти:
- гъби (печурки) - 400 г;
- картофи - 3 - 4 бр.;
- морков - 1 бр.;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- масло - 40 г;
- олио - 1 с.л.;
- пресен копър - 2 с.л. ситно нарязан;
- готварска сметана (20%) - 200 мл;
- бульон (зеленчуков или гъбен) - 1 л;
- сол и черен пипер - на вкус;
- куркума - 1 ч.л. (за цвят и аромат).
Начин на приготвяне:
Лукът и чесънът се нарязват ситно и се задушават в масло и олио до златисто. Добавят се настърганият морков и куркумата, разбъркват се и се готвят още минута.
Нарязаните гъби се прибавят и се задушават, докато пуснат и изврат соковете си.
Добавят се обелените и нарязани на кубчета картофи, разбърква се и се налива горещият бульон. Супата се вари на умерен огън около 20 минути, докато картофите омекнат.
Готварската сметана се темперира с малко от горещия бульон и се излива в супата. Разбърква се добре и се оставя да къкри още 5-10 минути без да завира бурно, пише gotvach.bg.
