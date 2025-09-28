Рецепта на деня: Есенна супа с картофи и гъби

Необходими продукти:

гъби (печурки) - 400 г;

картофи - 3 - 4 бр.;

морков - 1 бр.;

лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки;

масло - 40 г;

олио - 1 с.л.;

пресен копър - 2 с.л. ситно нарязан;

готварска сметана (20%) - 200 мл;

бульон (зеленчуков или гъбен) - 1 л;

сол и черен пипер - на вкус;

куркума - 1 ч.л. (за цвят и аромат).

Начин на приготвяне:

Лукът и чесънът се нарязват ситно и се задушават в масло и олио до златисто. Добавят се настърганият морков и куркумата, разбъркват се и се готвят още минута.

Нарязаните гъби се прибавят и се задушават, докато пуснат и изврат соковете си.

Добавят се обелените и нарязани на кубчета картофи, разбърква се и се налива горещият бульон. Супата се вари на умерен огън около 20 минути, докато картофите омекнат.

Готварската сметана се темперира с малко от горещия бульон и се излива в супата. Разбърква се добре и се оставя да къкри още 5-10 минути без да завира бурно, пише gotvach.bg.