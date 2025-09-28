Новини
Попфолк певицата Кали с шокиращи признания пред Мон Дьо

28 Септември, 2025 13:34 1 706 15

  • кати-
  • мон дьо-
  • попфолк певица

"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше.", сподели Кати

Попфолк певицата Кали с шокиращи признания пред Мон Дьо - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Кати сподели шокиращи признания пред Мон Дьо по време на участието си в неговия подкаст. Тя коментира, че е получила доста уроци от живота:

"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше. Ако не бях прекъснала, сега можеше да съм на друго ниво“, сподели звездата.

Тя призна, че през годините често е била подценявана: "Много хора сигурно си казват – тя е руса, значи е тъпа! Хайде да не се хваля, но IQ-то ми е доста високо.“

Преживяла е сериозен бизнес провал: "Имах бизнес, който не провървя въобще. Излъгах себе си, банкрутирах. Не трябваше да съм толкова самоуверена.“

"Около 5-6 години бях номер едно в България. Правех по 59 участия на месец и след всяко едно се прибирах вкъщи като затворник. Бях станала 44 кг и дори съм припадала на участия.“, заяви Кати и коментира, че е профукала всичките си спечелени пари за дрехи и дрънкулки, които по-късно е хвърляла на боклука.

Все още тежко преживява загубата на майка си. "Майка ми почина, когато бях на 18. Баба ми – две години по-рано, а дядо ми още преди това. Останах почти сирак. Майка ми беше най-добрата ми приятелка. До ден днешен страдам за нея – това е болка, която не се забравя и няма лек.“

Спомняйки си началото, Кати разказа: "При първия ми албум през 1999 година стана чудо. Хората ме мислеха за божество, ходих с охрана, защото искаха да ме целуват и прегръщат. Имах харизма, бях щастлива. Песните ми са хубави, никога не съм виждала нещо пошло в тях.“

Тя сподели и че никога не е взимала бакшиши "Имах достойнство. На едно участие набиха озвучителя ми, защото не исках да взема бакшиш. Изкарвах достатъчно пари и не се нуждаех.“

В любовта Кати е ударила на камък:

"Разделих се с бившия ми мъж заради несъответствие в характерите. Все още си чакам принца на белия кон. Искам да бъда обичана и да давам любов. Аз съм твърд характер и често неразбрана от мъжете.“

https://www.youtube.com/watch?v=JofWxKeNWVU


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Доста високо

    16 2 Отговор
    За чалга певица.;)

    13:35 28.09.2025

  • 2 между другото

    22 2 Отговор
    Принцът много остаря, конят му умря и ще има още много да чакаш ...

    13:39 28.09.2025

  • 3 Миличка

    9 7 Отговор
    Дай Боже да срещнеш истинската и голяма любов! Обичай и бъди обичана , слънчице!!!♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

    13:51 28.09.2025

  • 4 кабел

    18 0 Отговор
    Кали или Кати? Кое от двете?

    Коментиран от #9

    13:54 28.09.2025

  • 5 Кали

    8 0 Отговор
    Пак ме объркахте с Катито Волната пеперуда!

    14:02 28.09.2025

  • 6 Типичната

    9 4 Отговор
    Куха ромка!

    14:05 28.09.2025

  • 7 Шперца

    9 0 Отговор
    Често я подкарваха, като лъскаво ферари

    14:07 28.09.2025

  • 8 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    В шоГ съм! Ма как е възможно?

    14:08 28.09.2025

  • 9 ООрана държава

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "кабел":

    И на тия им плащат заплата, представи си

    14:10 28.09.2025

  • 10 Няма

    6 2 Отговор
    нужда от реклама на застаряващи чалгари! Иначе за друго може би още става!

    14:12 28.09.2025

  • 11 пати

    4 0 Отговор
    правили шпагати?

    14:22 28.09.2025

  • 12 Барни Марни

    5 0 Отговор
    Не трябваше да съм толкова самоуверена.
    Това важи и сега, певицо с една песен и фалшиво пеене.

    14:30 28.09.2025

  • 13 УСРАИНЕЦ

    4 0 Отговор
    Тази вообще не помня коя е, но поне е разбрала че, акъл не се купува.
    Не и остава нищо друго освен да се чуди , толкова ли е била тъпа.

    14:41 28.09.2025

  • 14 Да уточним

    0 0 Отговор
    Това, Кали ли е или Кати.... не че има значение де.. Ама май в този сайт статиите се пишат от м@ймини... знам лии аз. Заглавието едно, съдържанието друго....

    15:07 28.09.2025

  • 15 Наблюдателен

    0 0 Отговор
    Волна пеперуда...

    15:18 28.09.2025