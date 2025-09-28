Новини
Любопитно »
Трагедия в Китай: Млад катерач загина при опит за селфи на връх Нама

Трагедия в Китай: Млад катерач загина при опит за селфи на връх Нама

28 Септември, 2025 14:29 541 2

  • трагедия-
  • китай-
  • катерач.загина-
  • селфи-
  • връх нама

Той изгубил равновесие и изпуснал хватката си, което довело до фаталното падане

Трагедия в Китай: Млад катерач загина при опит за селфи на връх Нама - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Високо в суровите планини на Китай, на надморска височина от около 5500 метра, се разигра драматичен инцидент с фатален край. 31-годишен мъж, който наскоро се е захванал с планинарството, загуби живота си, след като се подхлъзна и падна по стръмния, заледен склон на връх Нама, съобщава „Московски комсомолец“.

По информация на изданието, трагедията се е случила, докато катерачът се е опитвал да си направи селфи, отделяйки се от останалите членове на групата. В този момент той изгубил равновесие и изпуснал хватката си, което довело до фаталното падане. Въпреки отчаяните му опити да се задържи, мъжът се е плъзнал по опасния склон и изчезнал от поглед. Към момента тялото му все още не е открито, а спасителните екипи продължават издирването в труднодостъпната местност. Този трагичен случай отново напомня за рисковете, които крие планината, особено за неопитните катерачи и любителите на екстремни селфита.

Експертите съветват всички ентусиасти да не подценяват опасностите и винаги да спазват основните правила за безопасност при изкачване на високи върхове.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 допълнителна информация

    0 0 Отговор
    според източници, името на 31г мъж е било "гуш нах го"

    15:07 28.09.2025

  • 2 Наблюдателен

    1 0 Отговор
    Дреме ми на ура

    15:13 28.09.2025