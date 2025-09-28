Трагедия в Китай: Млад катерач загина при опит за селфи на връх Нама

Високо в суровите планини на Китай, на надморска височина от около 5500 метра, се разигра драматичен инцидент с фатален край. 31-годишен мъж, който наскоро се е захванал с планинарството, загуби живота си, след като се подхлъзна и падна по стръмния, заледен склон на връх Нама, съобщава „Московски комсомолец“.

По информация на изданието, трагедията се е случила, докато катерачът се е опитвал да си направи селфи, отделяйки се от останалите членове на групата. В този момент той изгубил равновесие и изпуснал хватката си, което довело до фаталното падане. Въпреки отчаяните му опити да се задържи, мъжът се е плъзнал по опасния склон и изчезнал от поглед. Към момента тялото му все още не е открито, а спасителните екипи продължават издирването в труднодостъпната местност. Този трагичен случай отново напомня за рисковете, които крие планината, особено за неопитните катерачи и любителите на екстремни селфита.

Експертите съветват всички ентусиасти да не подценяват опасностите и винаги да спазват основните правила за безопасност при изкачване на високи върхове.