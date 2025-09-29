Откриха мъртъв гратисчия от Европа в отсека на колесника на американски самолет

Служители на American Airlines откриха тялото на пътник без билет, скрит в отсека за колесника на самолета, съобщи CBS News.

Според медията, самолетът е пристигнал на международното летище Шарлът от Европа. Тялото е било открито от персонала по поддръжката на самолета. Пристигналите на мястото служители на реда констатираха смъртта на мъжа.

„Дълбоко сме натъжени от тази новина и ще предоставим необходимата подкрепа на полицията в разследването им“, каза говорител на летището пред CBS News.

Авиокомпанията сътрудничи на разследването. CBS News подчертава, че това е поне вторият път през 2025 г., в който са открити тела на пътници без билет в самолети на американски авиокомпании. През януари служители на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк откриха две тела на пътници, скрити отново в отсека за колесник.