Откриха мъртъв гратисчия от Европа в отсека на колесника на американски самолет

Служители на American Airlines откриха тялото на пътник без билет, скрит в отсека за колесника на самолета, съобщи CBS News.
Според медията, самолетът е пристигнал на международното летище Шарлът от Европа. Тялото е било открито от персонала по поддръжката на самолета. Пристигналите на мястото служители на реда констатираха смъртта на мъжа.
„Дълбоко сме натъжени от тази новина и ще предоставим необходимата подкрепа на полицията в разследването им“, каза говорител на летището пред CBS News.
Авиокомпанията сътрудничи на разследването. CBS News подчертава, че това е поне вторият път през 2025 г., в който са открити тела на пътници без билет в самолети на американски авиокомпании. През януари служители на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк откриха две тела на пътници, скрити отново в отсека за колесник.
1 интересно
Коментиран от #5
06:34 29.09.2025
2 Гориил
Коментиран от #4
06:45 29.09.2025
3 име
06:46 29.09.2025
4 прав си
До коментар #2 от "Гориил":Преди да влезем в ЕС и НАТО у нас заплатите бяха 50 долара,1996-7 бяха най зле. Всеки мечтаеше да работи на Запад и забележи,да нахрани семейството си. Сега у нас минималната е 600 евро,е в Русия е 130 евро.
06:49 29.09.2025
5 АМИ ПИТАЙ ТРИТА МИЛИОНА
До коментар #1 от "интересно":БЪЛГАРИ ИЗБЯГАЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА 35 Г ФАЛШИВА ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯ......ТЕ ША ТИ КАЖАТ СИИИЧКО.САМО ЩИ КАЖА АЗ ЛИЧНО ЧЕ ЗА ДВАЙСЕ ЛЕВА ЧЕТИРИ ЧОВРКА СЕ НАТЪПКВАТ ЗА ОБЯД В МАЦКВА СЕГА В ИНА ЗАКУСВАЛНЯ .....ВУСА ЗА ДВАЙСЕ ЛЕВА ПОЛУЧАВАШ ЕДИН МИНИ ХОТ ДОГ.......
06:53 29.09.2025
6 хмм
06:57 29.09.2025