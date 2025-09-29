Новини
Любопитно »
Откриха мъртъв гратисчия от Европа в отсека на колесника на американски самолет

Откриха мъртъв гратисчия от Европа в отсека на колесника на американски самолет

29 Септември, 2025 06:22, обновена 29 Септември, 2025 06:28 660 6

  • шарлът-
  • летище-
  • самолет-
  • пътник-
  • смърт

Инцидентът е констатиран след кацане на международното летище в Шарлът

Откриха мъртъв гратисчия от Европа в отсека на колесника на американски самолет - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на American Airlines откриха тялото на пътник без билет, скрит в отсека за колесника на самолета, съобщи CBS News.

Според медията, самолетът е пристигнал на международното летище Шарлът от Европа. Тялото е било открито от персонала по поддръжката на самолета. Пристигналите на мястото служители на реда констатираха смъртта на мъжа.

„Дълбоко сме натъжени от тази новина и ще предоставим необходимата подкрепа на полицията в разследването им“, каза говорител на летището пред CBS News.

Авиокомпанията сътрудничи на разследването. CBS News подчертава, че това е поне вторият път през 2025 г., в който са открити тела на пътници без билет в самолети на американски авиокомпании. През януари служители на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк откриха две тела на пътници, скрити отново в отсека за колесник.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    5 5 Отговор
    Как никой не бяга към Русия,а всеки иска в Лошия Запад

    Коментиран от #5

    06:34 29.09.2025

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Бедността, болестите, невежеството, отчаянието, детската смъртност и недохранването са достигнали потресаващи нива. Те тласкат отчаяните хора към безразсъдни действия. Не можете дори да си представите мащаба на робството и трафика на хора по целия свят.

    Коментиран от #4

    06:45 29.09.2025

  • 3 име

    4 1 Отговор
    Не е лесно да си евроатлантик, понякога се искат жертви. Козячетата за успокоени може да обвинят Путин че ако не беше неговата непредизвикана агресия, света щеше дапси цъфти и вързва в еднополюсния демократичен краварски ред. Крепен на дулата на демократичните краварски оръжия, но това са вече дребни подлобности.

    06:46 29.09.2025

  • 4 прав си

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Преди да влезем в ЕС и НАТО у нас заплатите бяха 50 долара,1996-7 бяха най зле. Всеки мечтаеше да работи на Запад и забележи,да нахрани семейството си. Сега у нас минималната е 600 евро,е в Русия е 130 евро.

    06:49 29.09.2025

  • 5 АМИ ПИТАЙ ТРИТА МИЛИОНА

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "интересно":

    БЪЛГАРИ ИЗБЯГАЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА 35 Г ФАЛШИВА ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯ......ТЕ ША ТИ КАЖАТ СИИИЧКО.САМО ЩИ КАЖА АЗ ЛИЧНО ЧЕ ЗА ДВАЙСЕ ЛЕВА ЧЕТИРИ ЧОВРКА СЕ НАТЪПКВАТ ЗА ОБЯД В МАЦКВА СЕГА В ИНА ЗАКУСВАЛНЯ .....ВУСА ЗА ДВАЙСЕ ЛЕВА ПОЛУЧАВАШ ЕДИН МИНИ ХОТ ДОГ.......

    06:53 29.09.2025

  • 6 хмм

    0 0 Отговор
    Нещастника си е мислел че отива в рая ама е сбъркал посоката

    06:57 29.09.2025