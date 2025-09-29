Новини
Любопитно »
4 месеца правили роклята на Дара за новия ѝ клип (СНИМКИ+ВИДЕО)

29 Септември, 2025 17:30 448 8

Певицата сподели детайли от изработката на рокля с татуси

4 месеца правили роклята на Дара за новия ѝ клип (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дара очарова феновете си с новата си песен „Да не можем“, а видеото към нея предизвика фурор.

С участие в клипа се разписва популярният татуист Божидар Тафров, познат още и като Брус. Той стои и зад роклята с татуси, с която Дара се разхожда във видеото. Изработката на тоалета отнела четири месеца - от проекта и намирането на специфичния плат, до татуирането на роклята.

Публикация, споделена от DARA (@darnadude)

Тази рокля се подготвя цели 4 месеца. Още когато с Едже Дервиш започнахме да работим по нея се свързахме с Брус, за да започнем проект с татуси, които да бъдат пренесени върху самата рокля. След първите проби Едже се погрижи тя да бъде изработена от еко кожа в Турция. А Марси добави финалните щрихи – за три дни без сън успя да я надраска до съвършенство“, разказа в социалните мрежи Дара.

Певицата се пошегува, че така ходи и за домати до магазина.

Видеото към "Да не можем" вече е гледано 155 000 пъти, а коментарите към него красноречиво показват, че Дара е любимка на хиляди, които чакат с нетърпение всеки следващ неин проект.

Вчера Дара постигна още един огромен успех в кариерата си - тя беше българският артист, подгряващ на Роби Уилямс преди концерта му у нас на стадион "Васил Левски" в столицата. "Господи, благодаря ти… Вчера беше вечер, за която само съм мечтала…", написа Дара към кадри от изпълнението си, в което не крие силните емоции от преживяването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    Дара се е барнала в мушама. А за драсканиците на Бруса, нямам коментар.

    17:35 29.09.2025

  • 2 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    Нарочно се е помайвал тоя. Да може повечко време да я побарва.

    17:37 29.09.2025

  • 3 име

    0 0 Отговор
    Да я бяха пуснали в някое гето, където и да е по света. На още по-голяма маймуна щяха да я направят.

    17:42 29.09.2025

  • 4 Мъж

    2 0 Отговор
    Ненавиждам арабите ✡️🕎✝️✡️✡️✡️✡️✡️ нямат никаква хигиена , носители на спин

    17:43 29.09.2025

  • 5 ЯЗЪК

    2 0 Отговор
    ЗА ТРУДА.

    17:43 29.09.2025

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    Защо бе , кому е нужно ....??! Кой го боли ....нали видяхте какво значи звезда на" Васил Левски " вчера ....това е !!!

    17:44 29.09.2025

  • 7 ТИГО

    1 0 Отговор
    Тая ако е певица аз съм самолетоносач ,заради такива измислиха цифровият запис щото ако всичко си беше на лента както едно време, тая нема да си пати и лентата камо ли наем на студио ! А снощи като изпя "Притурила се планината " щеше да пукне а не я изпя цялата ! А за селската И естетика немам думи ,нароиха се селяни и си помислиха че от цървул могат да станат лачен чипик ! Да ама НЕ

    17:45 29.09.2025

  • 8 Евреин

    0 0 Отговор
    Ало продажни българи , що не пишете че арабите от улица Симеон са проводници на СПИН и сифилис ✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️

    17:47 29.09.2025