4 месеца правили роклята на Дара за новия ѝ клип (СНИМКИ+ВИДЕО)

Поп звездата Дара очарова феновете си с новата си песен „Да не можем“, а видеото към нея предизвика фурор.

С участие в клипа се разписва популярният татуист Божидар Тафров, познат още и като Брус. Той стои и зад роклята с татуси, с която Дара се разхожда във видеото. Изработката на тоалета отнела четири месеца - от проекта и намирането на специфичния плат, до татуирането на роклята.

„Тази рокля се подготвя цели 4 месеца. Още когато с Едже Дервиш започнахме да работим по нея се свързахме с Брус, за да започнем проект с татуси, които да бъдат пренесени върху самата рокля. След първите проби Едже се погрижи тя да бъде изработена от еко кожа в Турция. А Марси добави финалните щрихи – за три дни без сън успя да я надраска до съвършенство“, разказа в социалните мрежи Дара.

Певицата се пошегува, че така ходи и за домати до магазина.

Видеото към "Да не можем" вече е гледано 155 000 пъти, а коментарите към него красноречиво показват, че Дара е любимка на хиляди, които чакат с нетърпение всеки следващ неин проект.

Вчера Дара постигна още един огромен успех в кариерата си - тя беше българският артист, подгряващ на Роби Уилямс преди концерта му у нас на стадион "Васил Левски" в столицата. "Господи, благодаря ти… Вчера беше вечер, за която само съм мечтала…", написа Дара към кадри от изпълнението си, в което не крие силните емоции от преживяването.