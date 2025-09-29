Новини
Софи Маринова и Фики възмутиха мрежата с нецензурен текст на песен (ВИДЕО)

29 Септември, 2025

Дори колеги на поп фолк певците се възмутиха от текста на дуета

Софи Маринова и Фики възмутиха мрежата с нецензурен текст на песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездите Софи Маринова и Фики предизвикаха масово възмущение с новата си дуетна песен. Двамата се пуснаха като старци в социалните мрежи. Певицата сложи очила и забрадка, за да изглежда като бабичка, а синът на Тони Стораро хвана бастун и си прошари брадата и косата.

Дуетът е в парка и пее най-необезпокоявано „Хайде, бившите, да го духате“, а край тях на пънче седи известният гримьор Борислав Соколов – Бони. В кадъра от време на време се показва и камерата, от което става ясно, че това е новата им дуетна песен, на която снимат видеоклип в образите на възрастни хора. Фики издава още, че музиката е на актуалния композитор Сандрито Даниелов, а парчето е провокирано от поредния лаф, станал хит в TikTok – Dame un grrr.

Дотук всичко е добре, но нецензурните думички в устите им предизвикаха гнева на потребителите в социалните мрежи. От хилядите коментари почти няма положителен. „Деца гледат“, напомни режисьорът Ники Априлов, а колежката на Маринова – Екстра Нина, с която заедно са започнали кариерите си, избухна: „Може ли такъв текст, колеги? Да плачеш ли, да се смееш ли.“ Видяла реакциите на хората, Софи Маринова сподели клипчето и на своята фейсбук страница, но заключи писането на коментари. Същото по-късно направи и самият Фики.

Това се случва броени дни след като от КАТ обявиха, че ще вземат шофьорските книжки на малкия Стораро – Емрах, и на набора на баща му Константин заради гонката им, организирана посред бял ден в софийския натоварен трафик.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Оня ден в Биг Брадър многобройната група на ромите почна да си приказва на цигански и един от участниците им направи забележка да говорят на български понеже правилата на предаването го изисквали изрично. Най-чкият циганин с белег на главата от брадва му се озрепчи и каза, че циганския е като втори български и щели да ис продължават да си говорят на майчин.

    19:01 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гринго

    0 0 Отговор
    Сега разбрахте ли за какво и счупих ръката? Сега да ви питам, грешно ли е да им счупя краката?

    19:03 29.09.2025

  • 4 честен ционист

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Для Филиппа Киркорова да пишат искаш?

    Коментиран от #6

    19:04 29.09.2025

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор
    То в България само кючеци и чалги останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,тотална деградация на цървулите ,африката на Европа

    19:05 29.09.2025

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Мани го тоя грозен талмудистки отпадък ,той пак от тая септична яма от Варна идва

    Коментиран от #12

    19:07 29.09.2025

  • 7 Жалка

    3 0 Отговор
    история! Щом ни занимават с тия двамата отпадъци!

    19:08 29.09.2025

  • 8 Емрах

    0 0 Отговор
    Бати и той я е подкарал с 200+

    19:09 29.09.2025

  • 9 Чшъъ...

    1 0 Отговор
    Бившите не са го духали добре, и затова са бивши!

    19:10 29.09.2025

  • 10 Николай

    0 0 Отговор
    Може да преливат от талант, може да са милионери, може да се плакнат в любоФта на поклонниците си, но като морал, хора са нищо, Нула! Нищожества!!

    19:10 29.09.2025

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    Факти, време е да си смените цвета на сайта от червен на жълт.

    19:10 29.09.2025

  • 12 Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Ей опичай си акъла ,от Варна всички сме русафили

    19:10 29.09.2025

  • 13 цигани,

    2 0 Отговор
    какво да очакваш от такива.

    19:11 29.09.2025

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    Тая държава верно е мутри, чалга и анцузи. Трагедия

    19:14 29.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.