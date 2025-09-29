Софи Маринова и Фики възмутиха мрежата с нецензурен текст на песен (ВИДЕО)

Поп фолк звездите Софи Маринова и Фики предизвикаха масово възмущение с новата си дуетна песен. Двамата се пуснаха като старци в социалните мрежи. Певицата сложи очила и забрадка, за да изглежда като бабичка, а синът на Тони Стораро хвана бастун и си прошари брадата и косата.
Дуетът е в парка и пее най-необезпокоявано „Хайде, бившите, да го духате“, а край тях на пънче седи известният гримьор Борислав Соколов – Бони. В кадъра от време на време се показва и камерата, от което става ясно, че това е новата им дуетна песен, на която снимат видеоклип в образите на възрастни хора. Фики издава още, че музиката е на актуалния композитор Сандрито Даниелов, а парчето е провокирано от поредния лаф, станал хит в TikTok – Dame un grrr.
Дотук всичко е добре, но нецензурните думички в устите им предизвикаха гнева на потребителите в социалните мрежи. От хилядите коментари почти няма положителен. „Деца гледат“, напомни режисьорът Ники Априлов, а колежката на Маринова – Екстра Нина, с която заедно са започнали кариерите си, избухна: „Може ли такъв текст, колеги? Да плачеш ли, да се смееш ли.“ Видяла реакциите на хората, Софи Маринова сподели клипчето и на своята фейсбук страница, но заключи писането на коментари. Същото по-късно направи и самият Фики.
Това се случва броени дни след като от КАТ обявиха, че ще вземат шофьорските книжки на малкия Стораро – Емрах, и на набора на баща му Константин заради гонката им, организирана посред бял ден в софийския натоварен трафик.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
19:01 29.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гринго
19:03 29.09.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "Сталин":Для Филиппа Киркорова да пишат искаш?
Коментиран от #6
19:04 29.09.2025
5 Сталин
19:05 29.09.2025
6 Сталин
До коментар #4 от "честен ционист":Мани го тоя грозен талмудистки отпадък ,той пак от тая септична яма от Варна идва
Коментиран от #12
19:07 29.09.2025
7 Жалка
19:08 29.09.2025
8 Емрах
19:09 29.09.2025
9 Чшъъ...
19:10 29.09.2025
10 Николай
19:10 29.09.2025
11 Анонимен
19:10 29.09.2025
12 Костадинов
До коментар #6 от "Сталин":Ей опичай си акъла ,от Варна всички сме русафили
19:10 29.09.2025
13 цигани,
19:11 29.09.2025
14 Гост
19:14 29.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.