Риана показа уникално бижу, създадено в чест на третото й дете (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 07:20 404 1

Бижуто е създадено от нюйоркския бижутер Ренато Чипуло

Риана показа уникално бижу, създадено в чест на третото й дете (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Барбадоската певица Риана показа луксозно бижу в чест на раждането на третото си дете, дъщерята Роки Айриш. Снимките ѝ, публикувани в социалната мрежа X, бяха забелязани от списание People.

На тях звездата държи бебето си, докато лежи в болнично легло. Тя носи медальон с буквата R, оценен на 7 950 долара. Според People, бижуто е създадено от Ренато Чипуло.

Риана обяви, че отново е станала майка на 13 септември.



