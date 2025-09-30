Риана показа уникално бижу, създадено в чест на третото й дете (ВИДЕО)

Барбадоската певица Риана показа луксозно бижу в чест на раждането на третото си дете, дъщерята Роки Айриш. Снимките ѝ, публикувани в социалната мрежа X, бяха забелязани от списание People.
На тях звездата държи бебето си, докато лежи в болнично легло. Тя носи медальон с буквата R, оценен на 7 950 долара. Според People, бижуто е създадено от Ренато Чипуло.
Риана обяви, че отново е станала майка на 13 септември.
