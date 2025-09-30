Новини
Рецепта на деня: Торта "Дубай"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Торта "Дубай"

30 Септември, 2025 10:05 625 4

Вкусен десерт с нежен крем и хрупкав блат

Рецепта на деня: Торта "Дубай" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За блата:

  • 25 г масло;
  • 200 г ситно нарязан кадаиф;
  • 5 с.л. крем от шам фъстък;
  • 1 ч.л. тахан.

За крема:

  • 200 г крема сирене натурално;
  • 350 мл сметана;
  • 1 ч.л. ванилова паста или семената от 1 шушулка;
  • 75 г пудра захар;
  • 2 ч.л. лимонова кора (настъргана);
  • 1 с.л. лимонов сок.


Шоколадов ганаш:

  • 150 г млечен шоколад;
  • ¾ чаша сметана;
  • 2 с.л. крем от шам фъстък;
  • ½ чаша нарязан шам фъстък.

Начин на приготвяне:

1. Разтопете маслото в тиган и запържете тестото от кадаиф на средна температура за около 10 минути – или докато стане златисто и хрупкаво.

2. Сложете го в купа и го разбъркайте с крема от шам фъстък и тахан.

3. Закрепете парче хартия за печене между ринга и дъното на форма с отварящ се ръб (с диаметър около 22 см) и покрийте формата с фолио.

4. Натиснете сместа от кадаиф в дъното на формата с ръце, така че да се получи равномерен слой. Поставете основата в хладилника за около 10 минути, докато стегне.

5. Сложете крем сиренето Arla®, сметаната, ванилията, пудрата захар, лимоновата кора и сок в купа и разбийте, докато се получи гладка и кремообразна смес.

6. Разстелете крема върху основата и поставете тортата, покрита, в хладилника за най-малко 4 часа - за предпочитане по-дълго.

7. Нарежете шоколада на ситно и го сложете в купа.

8. Загрейте сметаната до малко под точката на кипене и я излейте върху шоколада - оставете да престои около 2 минути, без да разбърквате.

9. След това разбъркайте ганаша, докато стане хомогенен и гладък - и го разстелете равномерно върху студения крем.

10. Сложете крема от шам фъстък в шприц за сладкарски пош и изрежете малка дупка в края. Нанесете хоризонтални ивици върху тортата и след това прекарайте дървена пръчка или шиш вертикално през ивиците, за да създадете мотив.

11. Украсете с нарязани шам фъстъци по краищата. Оставете тортата в хладилника за поне 1 час, а за предпочитане до следващия ден, пише woman.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Прилича на нещо тежко и вредно за ядене !!! Да си го ядат дубайците ! Апропо , и шоколада им е много гаден !

    Коментиран от #3

    10:23 30.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Шоколад ми е любим има и Lindt Dubai и турския е хубав няколко модела .Ама тази торта е страховита не бих се наела да я правя или ям .Много сладко с лимонова кора и сок ,нарязан шам фъстък на едро 😵‍💫.

    10:48 30.09.2025

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    Според автора на тази така безценна и чакана оот българите рецепта, колко от нас имат в къщи продуктите? И колко от нас ще се втурнат да изпълняват рецептата?
    Статията ви е напълно излишна, мадам. Излизшна точно като вас.

    11:12 30.09.2025