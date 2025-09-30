Рецепта на деня: Торта "Дубай"

Необходими продукти:
За блата:
- 25 г масло;
- 200 г ситно нарязан кадаиф;
- 5 с.л. крем от шам фъстък;
- 1 ч.л. тахан.
За крема:
- 200 г крема сирене натурално;
- 350 мл сметана;
- 1 ч.л. ванилова паста или семената от 1 шушулка;
- 75 г пудра захар;
- 2 ч.л. лимонова кора (настъргана);
- 1 с.л. лимонов сок.
Шоколадов ганаш:
- 150 г млечен шоколад;
- ¾ чаша сметана;
- 2 с.л. крем от шам фъстък;
- ½ чаша нарязан шам фъстък.
Начин на приготвяне:
1. Разтопете маслото в тиган и запържете тестото от кадаиф на средна температура за около 10 минути – или докато стане златисто и хрупкаво.
2. Сложете го в купа и го разбъркайте с крема от шам фъстък и тахан.
3. Закрепете парче хартия за печене между ринга и дъното на форма с отварящ се ръб (с диаметър около 22 см) и покрийте формата с фолио.
4. Натиснете сместа от кадаиф в дъното на формата с ръце, така че да се получи равномерен слой. Поставете основата в хладилника за около 10 минути, докато стегне.
5. Сложете крем сиренето Arla®, сметаната, ванилията, пудрата захар, лимоновата кора и сок в купа и разбийте, докато се получи гладка и кремообразна смес.
6. Разстелете крема върху основата и поставете тортата, покрита, в хладилника за най-малко 4 часа - за предпочитане по-дълго.
7. Нарежете шоколада на ситно и го сложете в купа.
8. Загрейте сметаната до малко под точката на кипене и я излейте върху шоколада - оставете да престои около 2 минути, без да разбърквате.
9. След това разбъркайте ганаша, докато стане хомогенен и гладък - и го разстелете равномерно върху студения крем.
10. Сложете крема от шам фъстък в шприц за сладкарски пош и изрежете малка дупка в края. Нанесете хоризонтални ивици върху тортата и след това прекарайте дървена пръчка или шиш вертикално през ивиците, за да създадете мотив.
11. Украсете с нарязани шам фъстъци по краищата. Оставете тортата в хладилника за поне 1 час, а за предпочитане до следващия ден, пише woman.bg.
1 Пич
Коментиран от #3
10:23 30.09.2025
3 Соваж бейби
До коментар #1 от "Пич":Шоколад ми е любим има и Lindt Dubai и турския е хубав няколко модела .Ама тази торта е страховита не бих се наела да я правя или ям .Много сладко с лимонова кора и сок ,нарязан шам фъстък на едро 😵💫.
10:48 30.09.2025
4 Механик
Статията ви е напълно излишна, мадам. Излизшна точно като вас.
11:12 30.09.2025