Путин глези Лукашенко с пъстърва и пастърма на закуска в Кремъл

Руският президент Владимир Путин закуси с беларуския си колега Александър Лукашенко в Кремъл. Менюто им беше публикувано от Telegram канала „Пул Первого“.
Менюто на лидерите включваше три вида каша: зелена елда с авокадо и яйце, каша от просо с тиква и боровинки и киноа с печено мляко и праскова. В допълнение към тези ястия, беларуският лидер беше почерпен с протеинов омлет с пъстърва и аспержи и руло с говежда пастърма. За десерт му беше предложена запеканка с извара, стафиди и ягоди.
Целта на срещата между президентите, проведена миналата седмица, беше да се обсъдят съобщенията от представители на САЩ, които Александър Лукашенко получил ден по рано. Освен това беларуският президент се консултира с Путин относно изграждането на втора атомна електроцентрала в републиката.
