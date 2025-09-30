Новини
Путин глези Лукашенко с пъстърва и пастърма на закуска в Кремъл

30 Септември, 2025 11:46

  • владимир путин-
  • александър лукашенко-
  • закуска

Менюто на лидерите включваше три вида каша: зелена елда с авокадо и яйце, каша от просо с тиква и боровинки и киноа с печено мляко и праскова

Путин глези Лукашенко с пъстърва и пастърма на закуска в Кремъл - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин закуси с беларуския си колега Александър Лукашенко в Кремъл. Менюто им беше публикувано от Telegram канала „Пул Первого“.

Менюто на лидерите включваше три вида каша: зелена елда с авокадо и яйце, каша от просо с тиква и боровинки и киноа с печено мляко и праскова. В допълнение към тези ястия, беларуският лидер беше почерпен с протеинов омлет с пъстърва и аспержи и руло с говежда пастърма. За десерт му беше предложена запеканка с извара, стафиди и ягоди.

Путин глези Лукашенко с пъстърва и пастърма на закуска в Кремъл
Снимка: Интернет

Целта на срещата между президентите, проведена миналата седмица, беше да се обсъдят съобщенията от представители на САЩ, които Александър Лукашенко получил ден по рано. Освен това беларуският президент се консултира с Путин относно изграждането на втора атомна електроцентрала в републиката.


