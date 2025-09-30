Юлиян Константинов се е сгодил тайно?

Оперният ас Юлиян Константинов реши отново да запази мълчание за личния си живот, но слуховете вече врят и кипят: сгоден е! От лятото насам се говори, че 59-годишният певец и панелист е сложил пръстен на ръката на новата си любов – младата Силвия.

„Щастлив съм, но няма да кажа дали съм сгоден или не. Това са лични неща“, уклончиво призна Юлиян. Само че папараците са безмилостни – на едно представление в столицата пръстът на Силвето грейна с масивен пръстен, който няма как да остане незабелязан, предава в. Марица.

Красавицата е с около 15 години по-млада от него, вече живее с певеца и дори му е представила детето си от предишна връзка. Мълвата гласи, че тя е успяла бизнес дама – мениджър във водеща чуждестранна фирма.

Историята е още по-пикантна, защото само преди пет години Юлиян изненада всички с раздялата си със съпругата си Юлия, с която деляха повече от 20 години живот и две пораснали момчета. Двамата бяха смятани за „кармична двойка“, а запознанството им навремето беше като извадено от роман – среща в трамвай и любов от пръв поглед.

Днес обаче Константинов явно пише нова глава – с млада, амбициозна и секси половинка, а пръстенът на ръката ѝ е ясен знак, че може би скоро ще има и сватба.