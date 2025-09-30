Новини
Юлиян Константинов се е сгодил тайно?

30 Септември, 2025 12:31

Оперният певец има нова любов в живота си, но категорично отказва да споделя подробности

Юлиян Константинов се е сгодил тайно? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оперният ас Юлиян Константинов реши отново да запази мълчание за личния си живот, но слуховете вече врят и кипят: сгоден е! От лятото насам се говори, че 59-годишният певец и панелист е сложил пръстен на ръката на новата си любов – младата Силвия.

„Щастлив съм, но няма да кажа дали съм сгоден или не. Това са лични неща“, уклончиво призна Юлиян. Само че папараците са безмилостни – на едно представление в столицата пръстът на Силвето грейна с масивен пръстен, който няма как да остане незабелязан, предава в. Марица.

Красавицата е с около 15 години по-млада от него, вече живее с певеца и дори му е представила детето си от предишна връзка. Мълвата гласи, че тя е успяла бизнес дама – мениджър във водеща чуждестранна фирма.

Историята е още по-пикантна, защото само преди пет години Юлиян изненада всички с раздялата си със съпругата си Юлия, с която деляха повече от 20 години живот и две пораснали момчета. Двамата бяха смятани за „кармична двойка“, а запознанството им навремето беше като извадено от роман – среща в трамвай и любов от пръв поглед.

Днес обаче Константинов явно пише нова глава – с млада, амбициозна и секси половинка, а пръстенът на ръката ѝ е ясен знак, че може би скоро ще има и сватба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баклавичка

    14 0 Отговор
    Учил за панелист (клюкар) и работи като такъв при Гала. Всяка сутрин ни дава тон и наклон в живота.

    12:35 30.09.2025

  • 2 Пич

    11 0 Отговор
    Що тайно бе , да не е женен ?! Не виждам иначе защо би се срамувал !

    12:36 30.09.2025

  • 3 Спиро

    8 0 Отговор
    Силвия знае ли за случилото се?

    12:38 30.09.2025

  • 4 пешо

    12 1 Отговор
    лакея на гала не е оперен ас

    12:45 30.09.2025

  • 5 Карлос Друсар

    7 1 Отговор
    Този не се ли тряcкаше с Гала в рекламните паузи?

    12:49 30.09.2025

  • 6 Тв критик

    6 0 Отговор
    По скоро панелния ас който си чеше езика на кафе .

    12:53 30.09.2025

  • 7 незнайко

    4 0 Отговор
    Този май много ПЕЕ, но на различни ушенца ! Ще излезе голям коцкар !

    12:55 30.09.2025

  • 8 Хейт

    3 1 Отговор
    Този да ли е стъпвал в музикалния театър през последните години ,че все виси и коментира глупости с гала и другите панелки.

    12:55 30.09.2025

  • 9 бушприт

    1 0 Отговор
    Тайно ли се е сгодил Юлиян Константинов?

    13:04 30.09.2025