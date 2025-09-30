Синът на Доналд Тръмп затвори цял етаж от Тръмп Тауър за романтична среща

Синът на Доналд и Мелания Тръмп – Барън Тръмп, е бил забелязан наскоро на среща в Тръмп Тауър в Ню Йорк, съобщават източници, цитирани от американските медии. Според тях изборът на място не е бил демонстрация на престиж, а решение, продиктувано изцяло от съображения за сигурност. За целта цял етаж от сградата е бил затворен, за да бъде гарантирана безопасността на 19-годишния наследник.

Барън, който в момента живее във Вашингтон, е студент във филиала на Нюйоркския университет (NYU) в американската столица. Учебните занятия започнаха на 2 септември, като програмата там включва курсове по политика, публични политики, история, икономика и журналистика. Миналата година той беше част от основния кампус в Гринуич Вилидж, Ню Йорк, където предизвика интерес сред колежанките със своя ръст от 201 сантиметра и публичния образ на син на бивш американски президент.

Източници от NYU твърдят, че младият Тръмп е бил сред най-коментираните нови студенти. Според студенти, цитирани от People и Page Six, той се радва на популярност сред своите колежки и е привличал внимание с външния си вид и поведение.

Въпреки това личният му живот остава силно ограничен от мерките за сигурност. През април стана ясно, че поради опасения от изтичане на лични данни той не споделя телефонния си номер дори с нови колежани, а общува основно чрез чат платформи в Xbox и Discord.

Появите му на публични места са редки. През март Барън беше забелязан заедно с майка си, Мелания Тръмп, пред Тръмп Тауър, носейки часовник Rolex на стойност близо 50 000 долара. Според последни данни на Forbes, нетното му състояние възлиза на около 150 милиона долара благодарение на инвестиции в криптовалути.