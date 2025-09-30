Мадона разкри, че е искала да се самоубие заради битка за попечителство с Гай Ричи

Кралицата на поп музиката Мадона разкри, че е обмисляла самоубийство по време на битката за попечителство над сина си Роко през 2016 г., когато отношенията ѝ с бившия съпруг Гай Ричи се обтегнаха до крайност.

В подкаста On Purpose на Джей Шети певицата призна, че тогава е изпаднала в тежко емоционално състояние. „Имаше моменти, в които исках да си отрежа ръцете. Всъщност обмислях самоубийство. Може би звучи странно, защото не съм от хората с такова поведение, но болката беше непоносима“, каза тя.

Мадона подчерта, че не обвинява никого, въпреки че в миналото е била склонна да търси реванш. По думите ѝ съдебната битка за попечителство е била „един от най-болезнените моменти“ в живота ѝ.

„Дори бракът ми да не проработи, някой да се опита да ми отнеме детето – за мен това беше равносилно на смърт“, обясни тя.

Певицата си спомни, че по време на турнето Rebel Heart е трябвало всяка вечер да излиза на сцена, докато паралелно е водела тежки разговори с адвокатите си. „Лежах на пода в съблекалнята и плачех. Мислех, че това е краят на света. Не издържах“, каза тя, като добави, че днес е преодоляла тези чувства и гледа на трудностите като на житейски уроци.

Мадона и режисьорът Гай Ричи сключват брак през 2000 г., а същата година се ражда синът им Роко. Двамата се развеждат през 2008 г., но през 2015–2016 г. отношенията им се изострят, след като тогава 15-годишният Роко отказва да прекара празниците с майка си в Ню Йорк и остава в Лондон при баща си. Съдия постановява тийнейджърът да се върне в САЩ, но впоследствие родителите постигат извънсъдебно споразумение и Роко получава право да живее във Великобритания.

Днес Роко е на 25 години, а Мадона твърди, че именно духовните практики са ѝ помогнали да преосмисли трудните периоди в живота си и да се възстанови от едни от най-тежките лични изпитания.