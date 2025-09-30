Новини
Мадона разкри, че е искала да се самоубие заради битка за попечителство с Гай Ричи

Мадона разкри, че е искала да се самоубие заради битка за попечителство с Гай Ричи

30 Септември, 2025 15:31 638 5

Борбата за попечителството над сина им Роко е съсипала поп звездата

Мадона разкри, че е искала да се самоубие заради битка за попечителство с Гай Ричи - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралицата на поп музиката Мадона разкри, че е обмисляла самоубийство по време на битката за попечителство над сина си Роко през 2016 г., когато отношенията ѝ с бившия съпруг Гай Ричи се обтегнаха до крайност.

В подкаста On Purpose на Джей Шети певицата призна, че тогава е изпаднала в тежко емоционално състояние. „Имаше моменти, в които исках да си отрежа ръцете. Всъщност обмислях самоубийство. Може би звучи странно, защото не съм от хората с такова поведение, но болката беше непоносима“, каза тя.

Мадона подчерта, че не обвинява никого, въпреки че в миналото е била склонна да търси реванш. По думите ѝ съдебната битка за попечителство е била „един от най-болезнените моменти“ в живота ѝ.

„Дори бракът ми да не проработи, някой да се опита да ми отнеме детето – за мен това беше равносилно на смърт“, обясни тя.

Певицата си спомни, че по време на турнето Rebel Heart е трябвало всяка вечер да излиза на сцена, докато паралелно е водела тежки разговори с адвокатите си. „Лежах на пода в съблекалнята и плачех. Мислех, че това е краят на света. Не издържах“, каза тя, като добави, че днес е преодоляла тези чувства и гледа на трудностите като на житейски уроци.

Мадона и режисьорът Гай Ричи сключват брак през 2000 г., а същата година се ражда синът им Роко. Двамата се развеждат през 2008 г., но през 2015–2016 г. отношенията им се изострят, след като тогава 15-годишният Роко отказва да прекара празниците с майка си в Ню Йорк и остава в Лондон при баща си. Съдия постановява тийнейджърът да се върне в САЩ, но впоследствие родителите постигат извънсъдебно споразумение и Роко получава право да живее във Великобритания.

Днес Роко е на 25 години, а Мадона твърди, че именно духовните практики са ѝ помогнали да преосмисли трудните периоди в живота си и да се възстанови от едни от най-тежките лични изпитания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    1 2 Отговор
    Ми що не съ е самообила?

    15:42 30.09.2025

  • 2 Роза

    1 0 Отговор
    Целия живот е трупане на знания и опит-понякога на много висока цена!Живота на световноизвестните звезди не е никак лесен-те плащат скъпо за парите и известността!А грешките им се коментират и разнищват от всички.Затова не завиждам на никого, защото "всеки знае себе си"!

    15:49 30.09.2025

  • 3 събче вярваш ли си на тез

    1 0 Отговор
    кьорфишекови пълнежи

    по скоро е разкрила пак ощавеното коте на поредния лапнишаран

    Коментиран от #4

    15:52 30.09.2025

  • 4 Събка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "събче вярваш ли си на тез":

    Моля цъкайте плюсове. Милен не е доволен от моите статии и се закани че ако не види поне 50 плюса (+), ще ме еб... в гъ...

    16:02 30.09.2025

  • 5 Даката

    0 0 Отговор
    Мися, че Мадона е една от най-интересните и интелигентните поп изпълнителки не случайно е наричана "кралицата на поп музиката"... намерила е начин да изчиства душевните си терзания, като практикува йога и медитация. Браво.

    16:37 30.09.2025