Новини
Любопитно »
Един от тримата предатели в "Traitors: Игра на предатели" бе разкрит и напусна играта

1 Октомври, 2025 09:45 660 7

  • traitors: игра на предатели-
  • предатели-
  • георги янев-
  • даниел бачорски-
  • неве

Инфлуенсърът и бивш плувец Георги Янев беше надигран от бизнесмена Даниел Бачорски и актрисата Неве

Един от тримата предатели в "Traitors: Игра на предатели" бе разкрит и напусна играта - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Плувецът и инфлуенсър бе надигран от другите двама предатели в риалитито, праведните се радваха много, но не подозират за капана

Новият епизод на "Traitors: Игра на предатели" предложи голяма телевизионна драма.

Един от тримата предатели инфлуенсърът и бивш плувец Георги Янев бе разкрит и съответно напусна играта след гласуване.

Любопитно е, че в изгонването му сериозен пръст имат другите двама предатели в риалитито - бизнесменът Даниел Бачорски и актрисата Неве.

"Определено се чувствам надигран", заключи Жоро.

А праведните участници ликуваха без да знаят, че всичко се случи с огромното съдействие на другите двама предатели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    4 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #5

    09:46 01.10.2025

  • 2 Лора

    3 1 Отговор
    Игра на депутатели.

    09:48 01.10.2025

  • 3 си дзън

    3 1 Отговор
    Добро предаване, отразяващо идеално човешката природа. В Брадъра пък ще търсят
    кой забремени Стефани.

    09:48 01.10.2025

  • 4 Пич

    2 1 Отговор
    Кажи верно !!! Факти !!! Вашата аудитория не е чак толкова тъпа , че да се интересува от такива гарбиджи !!! Не схващате ли , та по няколко пъти на ден...?! Това да не е секс , та да му се радваме бе...?!

    09:48 01.10.2025

  • 5 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Ще долепя устните си до тях, ще им прошушна тихо нещо тайно, и те ще те предадат...

    09:50 01.10.2025

  • 6 1488

    4 0 Отговор
    двама българи - чета
    трима българи - чета с предател

    09:50 01.10.2025

  • 7 Идън

    1 1 Отговор
    Цветът на лицето на Бачорски е индикатор на емоциите му. Неве няма тази особеност.Жоро бе разкрит от Владо Николов и Гъмов.

    10:02 01.10.2025