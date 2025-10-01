Един от тримата предатели в "Traitors: Игра на предатели" бе разкрит и напусна играта

Плувецът и инфлуенсър бе надигран от другите двама предатели в риалитито, праведните се радваха много, но не подозират за капана
Новият епизод на "Traitors: Игра на предатели" предложи голяма телевизионна драма.
Един от тримата предатели инфлуенсърът и бивш плувец Георги Янев бе разкрит и съответно напусна играта след гласуване.
Любопитно е, че в изгонването му сериозен пръст имат другите двама предатели в риалитито - бизнесменът Даниел Бачорски и актрисата Неве.
"Определено се чувствам надигран", заключи Жоро.
А праведните участници ликуваха без да знаят, че всичко се случи с огромното съдействие на другите двама предатели.
