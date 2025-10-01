Гари Олдман бе удостоен с рицарско звание от принц Уилям (ВИДЕО+СНИМКИ)

Британският актьор Гари Олдман официално стана „сър“ след като днес, по време на церемония по удостояване с почести в замъка Уиндзор, принц Уилям го удостои с рицарско звание.

„Чувствам се изключително поласкан, смирен и благодарен“, коментира Олдман пред медиите. „Нищо не може да се сравни с това. Мислех, че „Оскар“-ът е най-голямото признание. Без да омаловажавам Академията, но това тук надминава всичко. Изживяването беше наистина прекрасно.“

Официалният профил на принц Уилям и Кейт Мидълтън в Instagram публикува поздравление към Гари Олдман по повод посвещаването му в рицарство.

След церемонията актьорът позира за снимки с отличието си пред замъка Уиндзор. Той разкри, че принц Уилям му споделил, че е почитател на сериала Slow Horses, в който Олдман играе ролята на агент от МИ5 Джаксън Ламб. По думите на актьора, престолонаследникът се пошегувал, че всеки път като го види на екран му се иска да му „направи една добра баня“, на което Гари Олдман отвърнал с усмивка: „Е, днес май съм се изтъркал добре.“

Принц Уилям споменал и други ключови роли на актьора — в Петият елемент и Най-мрачният час, където Гари Олдман се превъплъщава в образа на Уинстън Чърчил. „Каза, че се радва, че именно той има честта да ми връчи това отличие. Явно е фен,“ добави Олдман.

Сериалът Slow Horses, в който Олдман изпълнява главната роля, в момента излъчва своя пети сезон по Apple TV+. По-рано тази година актьорът разкри, че и кралица Камила е сред зрителите на продукцията.

Актьорът Кристофър Чунг, който изпълнява ролята на Роди Хо в сериала, коментира пред Town & Country, че се изненадал от мащаба на аудиторията: „Гари е невероятен, разбира се. Движи се в кръгове, за които можем само да мечтаем. Постоянно ни разказва за изключителни личности, които харесват шоуто. Близък е с Стинг, който също е фен. Дори ме помоли да запишем заедно видео за рождения ден на Стинг в стилистиката на Slough House. Това си беше лудост. А сега и кралското семейство? Честно, не вярвах, че гледат телевизия — мислех, че просто четат книги и ядат кексчета със стафиди. Чудесно е, че гледат как Гари прави най-доброто си актьорско изпълнение на... газове. Обожавам това.“

С удостояването с рицарско звание, Гари Олдман официално се присъединява към елитната група британски артисти, признати не само за таланта си, но и за своя принос към културата. Сред тях са Антъни Хопкинс, Иън Маккелън, Патрик Стюарт, Майкъл Кейн, Маги Смит, Хелън Мирън, Елтън Джон, Пол Маккартни и много други.