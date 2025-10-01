Клаудия Кардинале бе погребана на фона на музиката от филма „Имало едно време на Запад" (СНИМКИ)

Актрисата Клаудия Кардинале, една от най-емблематичните фигури на европейското кино от втората половина на XX век, бе изпратена в последния си път с тържествена церемония в Париж. Италианската актриса, която се превърна в символ на златната епоха на киното от 60-те години, почина на 23 септември на 87-годишна възраст.

audia-kardinale-be-pogrebana-na-fona-na-muzikata-ot-filma-imalo-edno-vreme-na-zapad-snimki-2.webp" /> audia-kardinale-be-pogrebana-na-fona-na-muzikata-ot-filma-imalo-edno-vreme-na-zapad-snimki-2.webp" />

Прощаването се състоя в църквата „Сен Рош“ в центъра на френската столица. Ковчегът от бяло дърво бе внесен под аплодисменти и под звуците на музиката на Енио Мориконе от класиката „Имало едно време на Запад“ – филмът, който остави Клаудия Кардинале завинаги в пантеона на световното кино. Лентата от 1968 г., режисирана от Серджо Леоне, я срещна на екрана с Чарлз Бронсън и Хенри Фонда и утвърди статута ѝ на международна звезда.

Сред присъстващите на церемонията бяха актьорите Ив Атал и Никола Бедос, както и Жорж Белер – неин партньор в „Петролотърсачките“ (1971), където Кардинале игра заедно с Бриджит Бардо. В храма присъстваха и представители на културния и политическия елит на Франция – министърът на културата в оставка Рашида Дати и бившият министър, а днес президент на Института за арабския свят, Жак Ланг.

Над олтара бе поставена черно-бяла фотография на младата актриса, заснета в Рим през 1959 г. Същото изображение бе използвано десетилетия по-късно за официалния плакат на 70-ото издание на кинофестивала в Кан – символ на непреходния ѝ образ. Дъщеря ѝ, също носеща името Клаудия, благодари на организаторите и припомни, че миналата седмица е била отслужена литургия и в Ла Гулет, Тунис, където актрисата е родена на 15 април 1938 г. „Както обикновено, майка ми се впусна в живота като влак в движение“, каза тя.

Семейството призова почитателите на Кардинале да подкрепят фондацията, която актрисата основа заедно с дъщеря си, с цел подпомагане на млади творци. По този начин прощаването с една от най-ярките звезди на италианското и световно кино се превърна и в призив за продължаване на делото ѝ – подкрепа за новите поколения в изкуството.