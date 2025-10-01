Новини
Клаудия Кардинале бе погребана на фона на музиката от филма „Имало едно време на Запад" (СНИМКИ)

1 Октомври, 2025 12:59

Актрисата бе изпратена с церемония в Париж

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Клаудия Кардинале, една от най-емблематичните фигури на европейското кино от втората половина на XX век, бе изпратена в последния си път с тържествена церемония в Париж. Италианската актриса, която се превърна в символ на златната епоха на киното от 60-те години, почина на 23 септември на 87-годишна възраст.

Прощаването се състоя в църквата „Сен Рош“ в центъра на френската столица. Ковчегът от бяло дърво бе внесен под аплодисменти и под звуците на музиката на Енио Мориконе от класиката „Имало едно време на Запад“ – филмът, който остави Клаудия Кардинале завинаги в пантеона на световното кино. Лентата от 1968 г., режисирана от Серджо Леоне, я срещна на екрана с Чарлз Бронсън и Хенри Фонда и утвърди статута ѝ на международна звезда.

Сред присъстващите на церемонията бяха актьорите Ив Атал и Никола Бедос, както и Жорж Белер – неин партньор в „Петролотърсачките“ (1971), където Кардинале игра заедно с Бриджит Бардо. В храма присъстваха и представители на културния и политическия елит на Франция – министърът на културата в оставка Рашида Дати и бившият министър, а днес президент на Института за арабския свят, Жак Ланг.

Над олтара бе поставена черно-бяла фотография на младата актриса, заснета в Рим през 1959 г. Същото изображение бе използвано десетилетия по-късно за официалния плакат на 70-ото издание на кинофестивала в Кан – символ на непреходния ѝ образ. Дъщеря ѝ, също носеща името Клаудия, благодари на организаторите и припомни, че миналата седмица е била отслужена литургия и в Ла Гулет, Тунис, където актрисата е родена на 15 април 1938 г. „Както обикновено, майка ми се впусна в живота като влак в движение“, каза тя.

Семейството призова почитателите на Кардинале да подкрепят фондацията, която актрисата основа заедно с дъщеря си, с цел подпомагане на млади творци. По този начин прощаването с една от най-ярките звезди на италианското и световно кино се превърна и в призив за продължаване на делото ѝ – подкрепа за новите поколения в изкуството.


  • 1 гулю-гулю-гулю

    16 1 Отговор
    Можеше да изберете по-адекватна снимка за тази новина!

    Коментиран от #3, #4

    13:03 01.10.2025

  • 2 Цвете

    11 1 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН. ОЩЕ ЕДНА " ЗВЕЗДА: ОТЛЕТЯ .МИР НА ДУШАТА. ТЪЖНО.

    13:08 01.10.2025

  • 3 Госあ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "гулю-гулю-гулю":

    Тая снимка цепи мрака ! 😂

    Коментиран от #9

    13:09 01.10.2025

  • 4 Абсолютно

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "гулю-гулю-гулю":

    сте прав! Ама ... нали трябва да се мисли ...

    13:09 01.10.2025

  • 5 1488

    5 0 Отговор
    ужас

    13:10 01.10.2025

  • 6 Цвете

    8 1 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН. ОЩЕ ЕДНА " ЗВЕЗДА: ОТЛЕТЯ .МИР НА ДУШАТА. ТЪЖНО. МОЛЯ ВИ ДА СМЕНИТЕ СНИМКАТА. ТАЗИ ЖЕНА НЕЗАСЛУЖАВА В ПОСЛЕДНИЯТ Й ЖИТЕЙСКИ КРАЙ ТАКОВА ФОТО

    13:11 01.10.2025

  • 7 мьрсулана

    2 4 Отговор
    очите ми горят
    няма да спя

    13:16 01.10.2025

  • 8 крва се родила и

    1 8 Отговор
    крва си умрела... снимките са достатъчно показателни

    13:38 01.10.2025

  • 9 Зафира

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Подигравка с личността и.Човешката злоба и завист са безгранични.Кому беше нужно това?

    13:54 01.10.2025

  • 10 Ттт

    2 0 Отговор
    Събино! Снимката не е много подходяща.Като за редактор се предполага,че трябва да имаш интелект.

    13:56 01.10.2025