Джордж Клуни: Чувствам се като идиот до Амал

Джордж Клуни се пошегува, че съпругата му Амал Клуни е „мозъкът“ в тяхната връзка. „Постоянно се чувствам като селския глупак до нея“, каза 64-годишният актьор пред Page Six на премиерата на филма си Jay Kelly по време на Нюйоркския кинофестивал в Lincoln Center, където присъства заедно със съпругата си.

Амал Клуни е сред най-изявените юристи в света, с впечатляваща кариера в областта на международното право и правата на човека. Тя е представлявала Джулиан Асанж, бившия президент на Малдивите Мохамед Нашид и е работила по разследването на ООН за използването на въоръжени дронове. През 2025 г. е назначена за професор по право в Оксфордския университет и е старши сътрудник в Института по права на човека към Юридическия факултет на Колумбийския университет.

Двойката сключи брак през 2014 г. във Венеция, Италия, а през 2017 г. посрещна близнаците Ела и Александър. По-рано тази година 47-годишната юристка заяви в интервю за Glamour, че съпругът ѝ винаги подкрепя работата ѝ: „Имам партньор в живота, който е толкова подкрепящ за това, което правя, че не чувствам нужда да се извинявам или да се ограничавам.“

В новия филм Джордж Клуни играе известен актьор, който заедно със своя мениджър, изигран от Адам Сандлър, предприема „неочаквано дълбоко пътуване“, в което двамата преосмислят житейските си избори и наследството, което оставят след себе си. Актьорът призна, че сюжетът не го е накарал да се замисли за собствените си решения, тъй като е станал известен в по-зряла възраст. „Ако бях станал известен по-рано, сигурно щях да направя глупави избори. Но когато си на 33 и успехът идва след доста провали, вече имаш друга перспектива“, коментира той.

Клуни получава световна популярност с ролята на д-р Дъг Рос в сериала "Спешно отделение" и бързо преминава към голямото кино с филми като "Майкъл Клейтън" и "Бандата на Оушън".

Премиерата на Jay Kelly, чиято кинопремиера е насрочена за 14 ноември, а излизането в платформата Netflix за 5 декември, събра и останалите звезди от продукцията – Лора Дърн, Адам Сандлър, Били Крудъп и Райли Киоу.