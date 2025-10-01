Новини
Памела Андерсън вече не е блондинка: смени цвета на косата си за пръв път от "Спасители на плажа"

1 Октомври, 2025 15:28 1 286 10

Актрисата показа новата си визия на Седмицата на модата в Париж

Памела Андерсън вече не е блондинка: смени цвета на косата си за пръв път от "Спасители на плажа" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездата Памела Андерсън, която от десетилетия е разпознаваема със своята руса коса още от ерата на „Спасители на плажа“, изненада с нова визия по време на парти на Condé Nast в рамките на Седмицата на модата в Париж. Актрисата се появи с къса прическа в небрежен стил и наситен червен цвят.

Френската столица изглежда се превръща в предпочитано място за промените във външния ѝ вид. Именно в Париж, през 2023 г., Андерсън за първи път се появи публично без грим – решение, което предизвика голям отзвук, тъй като контрастираше рязко с образа ѝ през годините.

Публикация, споделена от Vogue (@voguemagazine)

Според Vogue, промяната в цвета на косата е вдъхновена от шведските филмови звезди Гунел Линдблом и Биби Андершон. Прическата е дело на стилиста Джон Ноле.

През май стана ясно, че Андерсън ще партнира на Стийв Куган във филма „Love Is Not The Answer“ – режисьорски дебют на Майкъл Сера. Засега не е ясно дали новата визия е свързана с тази роля или е по-дългосрочна промяна.


  • 1 Само

    8 1 Отговор
    Жените си мислят че им гледаме прическите! Ние сме елементарни, гледаме да свирят добре с каквато коса си искат.

    15:30 01.10.2025

  • 2 майстор

    5 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената! С какъв цвят на косата е,не е толкова важно. Все ще бъде гушкана от някой мъж.

    15:34 01.10.2025

  • 3 Всъщност,

    11 1 Отговор
    без изкуствените мигли, коса и боички, Памела се оказа съвсем обикновена женица.

    15:35 01.10.2025

  • 4 Спиро

    11 1 Отговор
    По-добре изглежда от Киселова..

    Коментиран от #8

    15:41 01.10.2025

  • 5 Дедовия

    7 1 Отговор
    и она одръте...

    15:42 01.10.2025

  • 6 събино вземи да отслабнеш

    5 0 Отговор
    Събино!.Като за редактор се предполага,че трябва да имаш интелект.

    Коментиран от #7

    15:43 01.10.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "събино вземи да отслабнеш":

    много сте точен

    15:43 01.10.2025

  • 8 някой

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спиро":

    Абе май й ДП изглежда по- добре от киселова!

    16:23 01.10.2025

  • 9 д-р Хаус

    2 0 Отговор
    Все тая каква боя има. Важното е че се обезобразила от операции и ботокси и мяза на плашило

    16:25 01.10.2025

  • 10 Киро

    1 1 Отговор
    ГЛУПОСТИ,ЖЕНАТА Е МНОГО СВЕЖА И ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ВЪНШНИЯ СИ ВИД ЖЕНИТЕ НА 50 И ПОВЕЧЕ

    17:04 01.10.2025