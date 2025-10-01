Певица припадна от изтощение на сцената и отмени всичките си участия (ВИДЕО)

Британската певица Лола Йънг отмени всички предстоящи участия и обяви, че се оттегля временно от публични изяви. Решението идва дни след като 24-годишната изпълнителка припадна по време на концерт в Ню Йорк, съобщават международните агенции.

Инцидентът стана на 27 септември по време на фестивала All Things Go, когато Йънг, известна с хита си Messy, загуби равновесие и падна назад на сцената. На следващия ден тя отмени и второто си участие във форума, планирано във Вашингтон. По данни, цитирани от BBC и The Guardian, причината за припадъка е рязко понижаване на кръвното налягане и изтощение, свързано с интензивния ѝ график.

В публикация в Instagram певицата написа, че ще „изчезне за известно време“ и изрази съжаление за отменените концерти: „Боли ме да кажа, че трябва да отменя всичко за обозримо бъдеще. Благодаря за цялата любов и подкрепа. Съжалявам, че разочаровах всички, които са купили билети.“ Организаторите потвърдиха, че сумите за билетите ще бъдат възстановени.

Лола Йънг наскоро издаде третия си студиен албум и имаше насрочени концерти във Великобритания през октомври. Засега не е ясно кога ще поднови участията си. Според близки до екипа ѝ, приоритет за певицата в момента е възстановяването ѝ и медицинският надзор, под който се намира.