"Просто живейте" - Фенка на Ела Фицджералд навърши 105 г. с бургери, пържени картофи и сладолед

2 Октомври, 2025 08:46 568 7

  • фенка-
  • ела фицджералд-
  • дълголетие

Тайната на дълголетието се крие в позитивния поглед върху живота

"Просто живейте" - Фенка на Ела Фицджералд навърши 105 г. с бургери, пържени картофи и сладолед - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Столетница от Съединените щати разкри най-простата тайна на дълголетието, съобщи FOX 32 Chicago.

105-годишната Айда Алън, която е живяла цял живот в Чикаго, сподели своя мироглед по време на тържеството си. „Тайната на дълголетието е просто да се живее“, каза тя. Тя отпразнува рождения си ден в болницата, където ѝ сервираха любимите ѝ храни: бургер, пържени картофи и сладолед.

Тя с нетърпение очаква изписването, за да може да празнува с многобройни роднини, включително своите праправнуци. 105-годишната почитателка на Ела Фицджералд и пътуванията ѝ до Тихия океан е доказала със собствения си пример, че тайната на дълголетието се крие в позитивния поглед върху живота. Лекарите отбелязват, че пациентката запазва бистър ум и оптимизъм въпреки напредналата си възраст.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Разбирач

    2 0 Отговор
    Ами да, ама тук в територията не живеем, а оценяваме

    08:47 02.10.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    немам пари да живея
    щото на моя грьб жиееят 600 000 дьржавни рантулници

    08:53 02.10.2025

  • 3 Полит.коректен расист

    0 1 Отговор
    Абе разкарайте ги тия негри от тук бе.
    Това да не ви е фащ.

    09:06 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Венче,

    0 1 Отговор
    Накива статии ще ги пращаш на посолството !
    Тук сме държава без маймуни в нея

    09:08 02.10.2025

  • 6 Ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Това от планетата на маймуните ли е ?

    09:09 02.10.2025

  • 7 Негър

    0 0 Отговор
    Ъх, голяма отврат тия бе

    09:10 02.10.2025