"Просто живейте" - Фенка на Ела Фицджералд навърши 105 г. с бургери, пържени картофи и сладолед

Столетница от Съединените щати разкри най-простата тайна на дълголетието, съобщи FOX 32 Chicago.
105-годишната Айда Алън, която е живяла цял живот в Чикаго, сподели своя мироглед по време на тържеството си. „Тайната на дълголетието е просто да се живее“, каза тя. Тя отпразнува рождения си ден в болницата, където ѝ сервираха любимите ѝ храни: бургер, пържени картофи и сладолед.
Тя с нетърпение очаква изписването, за да може да празнува с многобройни роднини, включително своите праправнуци. 105-годишната почитателка на Ела Фицджералд и пътуванията ѝ до Тихия океан е доказала със собствения си пример, че тайната на дълголетието се крие в позитивния поглед върху живота. Лекарите отбелязват, че пациентката запазва бистър ум и оптимизъм въпреки напредналата си възраст.
