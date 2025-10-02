Георги Тошев избухна срещу Венета Райкова: Нямам нищо общо с нея!

Журналистът Георги Тошев разтърси ефира на bTV, след като използва профилите си в мрежата, за да се разграничи публично от назначението на новата водеща на „Преди обед“ - добре познатата на телевизионните зрители Венета Райкова.

Тошев, който преди беше продуцент и главен отговорник за предаването, сега заяви, че няма нищо общо не само с нея, но и с програмата и изборите, които bTV прави, включително и лицата, които се изявяват в телевизията.

Ето какво написа Георги Тошев, без да си спестява критиката и възмущението:

"Скъпи приятели,

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона!

Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!

Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.

В живота има светлина и сянка.

Избирам светлината!"

Във вече изтрита добавка към текста Тошев бе написал и "Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот” (според Закона)."

Реакциите в мрежата не закъсняха – коментарите варират от „Тошев я размаза!“ до „Райкова може и да е скандал, но рейтингите растат“. Дали bTV наистина ще предприеме нещо след изявлението му, предстои да разберем.