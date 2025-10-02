Новини
Любопитно »
Георги Тошев избухна срещу Венета Райкова: Нямам нищо общо с нея!

Георги Тошев избухна срещу Венета Райкова: Нямам нищо общо с нея!

2 Октомври, 2025 12:58 2 174 17

  • георги тошев-
  • венета райкова-
  • водеща-
  • преди обед

До скоро той беше продуцент на "Преди обед", но сега застава категорично срещу назначението на Венета Райкова

Георги Тошев избухна срещу Венета Райкова: Нямам нищо общо с нея! - 1
Снимка: Facebook/ bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Журналистът Георги Тошев разтърси ефира на bTV, след като използва профилите си в мрежата, за да се разграничи публично от назначението на новата водеща на „Преди обед“ - добре познатата на телевизионните зрители Венета Райкова.

Тошев, който преди беше продуцент и главен отговорник за предаването, сега заяви, че няма нищо общо не само с нея, но и с програмата и изборите, които bTV прави, включително и лицата, които се изявяват в телевизията.

Ето какво написа Георги Тошев, без да си спестява критиката и възмущението:

"Скъпи приятели,
Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона!
Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!
Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.
В живота има светлина и сянка.
Избирам светлината!"

Във вече изтрита добавка към текста Тошев бе написал и "Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот” (според Закона)."

Реакциите в мрежата не закъсняха – коментарите варират от „Тошев я размаза!“ до „Райкова може и да е скандал, но рейтингите растат“. Дали bTV наистина ще предприеме нещо след изявлението му, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резил

    19 4 Отговор
    ударихте дъното с тая

    Коментиран от #9, #10

    13:06 02.10.2025

  • 2 в кратце

    11 2 Отговор
    Ако имаше нещо общо с нея,тя щеше да ти избухне между чаршафите и да ги намокри.

    13:07 02.10.2025

  • 3 надарена кака

    5 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:09 02.10.2025

  • 4 А не,

    8 4 Отговор
    ВенетКа се продала на Дявола за слава, но това е временно......

    13:10 02.10.2025

  • 5 глоги

    4 3 Отговор
    "ОставЯм на СЕМ да провери...

    13:12 02.10.2025

  • 6 завод

    5 8 Отговор
    Този няма ли да се избръсне? Прилича с брадата на 80-годишен дядо.

    13:14 02.10.2025

  • 7 Трол

    3 2 Отговор
    Георги Тошев иска Мария Касимова за водеща.

    13:15 02.10.2025

  • 8 от село

    9 0 Отговор
    Пуснала е на някой дядо на високо ниво !!

    13:16 02.10.2025

  • 9 СЗО

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Резил":

    Тоя Тошев ще ме накара да гледам това предаване.

    13:19 02.10.2025

  • 10 без пристрастия

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Резил":

    Тая кака раздвижи ефира.
    Малко е самовлюбена, но е интересна.
    Предишният екип на Тошу беше пълен провал.

    13:32 02.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    5 7 Отговор
    Този е изхвърлен и е озлобял Венета има качества и на мен ми допада и гостите които кани и темите и закачките Венета е номер едно А ти си злобей

    13:36 02.10.2025

  • 13 Венета е....

    6 5 Отговор
    ....красиво, емоционално и интелигентно момиче.Завършила е Юридическия факултет на СУ.А какво е Образованието на некъпаната Пепе..ру.а , невръснат, квичащ, същински клошар на Бтв-то.Завижда и по женски, тя е всичко което то би искало , но не е .
    Страхотно попадение на ТВта.
    Айде къш , Гергино, оди да събираш себеподобни отпадъци по кофите за смет.

    13:44 02.10.2025

  • 14 хъхъ

    1 2 Отговор
    Венета е клюкарка, ама по-добре една, отколкото предишните три мисирки.

    14:02 02.10.2025

  • 15 Цвете

    2 2 Отговор
    А ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ВЗЕ??? ЗА ЩАСТИЕ, ДОБРЕ ЧЕ ТЕ НЯМА. ЩЯЛ ДА СЕЗИРА СЕМ, МИ ТЕ СА НАЗНАЧЕНИ С ВРЪЗКИ. НА ЕДНАТА МЪЖА Й ПИЛОТ, НА ДРУГА, СЕМЕЕН ПРИЯТЕЛ????.... ГЛЕДАЙ СИ КНИГИТЕ И ОСТАВИ ЕКИПА НА МИРА. ⛔️

    14:13 02.10.2025

  • 16 Прав е Тошев

    3 0 Отговор
    Да поканят за водеща и Албена Вулева и да забравим за БТВ.

    14:19 02.10.2025

  • 17 Малко е!

    2 0 Отговор
    Това не е достатъчно, за да си включа телевизора. Но съм чувал, че скандалите продават, така че не съм изненадан от поведението на двамата по-горе упоменати.

    14:25 02.10.2025