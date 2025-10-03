Рецепта на деня: Ябълкова пита с маслено тесто и сочна плънка

Необходими продукти:

За тестото:

500 г брашно;

200 г масло;

150 г пудра захар;

2 яйца;

1 бакпулвер;

3 супени лъжици мляко.

За пълнежа:

1,2 – 1,5 кг ябълки;

100 г кристална захар (количеството се регулира според сладостта на ябълките);

1 пакетче ванилова захар;

1–2 ч.л. канела;

шепа стафиди (по желание);

шепа смлени ядки или галета (за поръсване, за да не попие плънката в тестото).

Начин на приготвяне:

1. Приготвяне на тестото

В купа смесете брашното, бакпулвера и пудрата захар. Добавете маслото, нарязано на парчета, яйцата и млякото.

Замесете гладко, нелепнещо тесто. Разделете го на две части – долна (по-голяма) и горна (по-малка) част.

2. Приготвяне на пълнежа

Почистете ябълките, настържете ги на едро ренде и ги оставете да престоят известно време.

Внимателно изстискайте излишния сок. Добавете кристална и ванилова захар, канела и стафиди на вкус.

Разбъркайте всичко старателно.

3. Сглобяване на сладкиша

Разточете по-голямата част от тестото и покрийте тава за печене, покрита с хартия за печене. Поръсете тестото с галета или смлени ядки.

Разпределете равномерно ябълковия пълнеж. Разточете втората част на тестото и покрийте плънката с нея. Внимателно надупчете повърхността с вилица, за да може парата да излезе.

4. Печене

Сложете сладкиша в предварително загрята фурна на 180°C и печете около 35-40 минути , докато повърхността му стане златиста.

След изпичане, оставете да се охлади и поръсете с пудра захар.

Съвети и вариации

За по-свеж вкус, добавете малко лимонов сок към ябълките.

За по-изразен аромат можете да използвате и щипка смлян карамфил или индийско орехче.

Тортата може да се сервира и с ванилов сладолед или бита сметана, пише flagman.bg.