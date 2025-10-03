Рецепта на деня: Ябълкова пита с маслено тесто и сочна плънка

Необходими продукти:
За тестото:
- 500 г брашно;
- 200 г масло;
- 150 г пудра захар;
- 2 яйца;
- 1 бакпулвер;
- 3 супени лъжици мляко.
За пълнежа:
- 1,2 – 1,5 кг ябълки;
- 100 г кристална захар (количеството се регулира според сладостта на ябълките);
- 1 пакетче ванилова захар;
- 1–2 ч.л. канела;
- шепа стафиди (по желание);
- шепа смлени ядки или галета (за поръсване, за да не попие плънката в тестото).
Начин на приготвяне:
1. Приготвяне на тестото
В купа смесете брашното, бакпулвера и пудрата захар. Добавете маслото, нарязано на парчета, яйцата и млякото.
Замесете гладко, нелепнещо тесто. Разделете го на две части – долна (по-голяма) и горна (по-малка) част.
2. Приготвяне на пълнежа
Почистете ябълките, настържете ги на едро ренде и ги оставете да престоят известно време.
Внимателно изстискайте излишния сок. Добавете кристална и ванилова захар, канела и стафиди на вкус.
Разбъркайте всичко старателно.
3. Сглобяване на сладкиша
Разточете по-голямата част от тестото и покрийте тава за печене, покрита с хартия за печене. Поръсете тестото с галета или смлени ядки.
Разпределете равномерно ябълковия пълнеж. Разточете втората част на тестото и покрийте плънката с нея. Внимателно надупчете повърхността с вилица, за да може парата да излезе.
4. Печене
Сложете сладкиша в предварително загрята фурна на 180°C и печете около 35-40 минути , докато повърхността му стане златиста.
След изпичане, оставете да се охлади и поръсете с пудра захар.
Съвети и вариации
За по-свеж вкус, добавете малко лимонов сок към ябълките.
За по-изразен аромат можете да използвате и щипка смлян карамфил или индийско орехче.
Тортата може да се сервира и с ванилов сладолед или бита сметана, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА