Рецепта на деня: Ябълкова пита с маслено тесто и сочна плънка
3 Октомври, 2025 10:05 691 0

Десертът е подходящ за ежедневно удоволствие или като сладко допълнение към празничната трапеза

Рецепта на деня: Ябълкова пита с маслено тесто и сочна плънка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

За тестото:

  • 500 г брашно;
  • 200 г масло;
  • 150 г пудра захар;
  • 2 яйца;
  • 1 бакпулвер;
  • 3 супени лъжици мляко.

За пълнежа:

  • 1,2 – 1,5 кг ябълки;
  • 100 г кристална захар (количеството се регулира според сладостта на ябълките);
  • 1 пакетче ванилова захар;
  • 1–2 ч.л. канела;
  • шепа стафиди (по желание);
  • шепа смлени ядки или галета (за поръсване, за да не попие плънката в тестото).

Начин на приготвяне:

1. Приготвяне на тестото

В купа смесете брашното, бакпулвера и пудрата захар. Добавете маслото, нарязано на парчета, яйцата и млякото.

Замесете гладко, нелепнещо тесто. Разделете го на две части – долна (по-голяма) и горна (по-малка) част.

2. Приготвяне на пълнежа

Почистете ябълките, настържете ги на едро ренде и ги оставете да престоят известно време.

Внимателно изстискайте излишния сок. Добавете кристална и ванилова захар, канела и стафиди на вкус.

Разбъркайте всичко старателно.

3. Сглобяване на сладкиша

Разточете по-голямата част от тестото и покрийте тава за печене, покрита с хартия за печене. Поръсете тестото с галета или смлени ядки.

Разпределете равномерно ябълковия пълнеж. Разточете втората част на тестото и покрийте плънката с нея. Внимателно надупчете повърхността с вилица, за да може парата да излезе.

4. Печене

Сложете сладкиша в предварително загрята фурна на 180°C и печете около 35-40 минути , докато повърхността му стане златиста.

След изпичане, оставете да се охлади и поръсете с пудра захар.

Съвети и вариации

За по-свеж вкус, добавете малко лимонов сок към ябълките.

За по-изразен аромат можете да използвате и щипка смлян карамфил или индийско орехче.

Тортата може да се сервира и с ванилов сладолед или бита сметана, пише flagman.bg.










