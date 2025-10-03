Новини
Актриса, направена изцяло от изкуствен интелект, ядоса холивудските звезди

3 Октомври, 2025 13:29 710 7

  • актриса-
  • холивуд-
  • изкуствен интелект-
  • кино-
  • телевизия

Изкуствената Тили Норууд разбуни духовете в Холивуд

Актриса, направена изцяло от изкуствен интелект, ядоса холивудските звезди - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тили Норууд, дигитално създадена „актриса“ от изкуствен интелект, вече има агент, който преговаря от нейно име за роли — ход, който предизвика незабавна ответна реакция в Холивуд.

Проектът представя Норууд като млада, амбициозна изпълнителка с активни профили в социалните мрежи, портретни снимки и комедиен скеч, генериран изцяло от изкуствен интелект, в който тя е представена като „дружелюбната съседка“. В публикувано послание творческият екип говори от нейно име: „Може да съм изкуствен интелект, но в момента изпитвам много истински емоции… Толкова съм развълнувана за това, което предстои.“

Критиките от професионалистите

Най-острите реакции дойдоха от актьорския синдикат SAG-AFTRA и от някои от най-големите звезди от Холивуд. Според синдиката Норуд „не е актьор, а компютърно генериран герой, обучен върху работата на безброй професионални изпълнители“, което поставя под въпрос етичността, авторските права и възнаграждението за използване на човешка креативност в тренировъчни набори. Критиките стъпват и върху аргумента, че подобни персонажи нямат житейски опит и емоционална памет — ключови за актьорската професия.

Наташа Лион определи участието на агенции в подобни практики като недопустимо и призова за бойкот, докато Емили Блънт ги нарече „ужасяващи“ и упрекна посредниците, че „отнемат човешката връзка“ от спектакъла. В ефира на американското токшоу The View Упи Голдбърг заяви, че публиката ясно различава живото присъствие от изкуствените изпълнения.

Зад проекта стои нидерландската актриса и комик Елин ван дер Велден, която публично защити Норууд като „акт на въображение и майсторство“ — създаване на персонаж, сравнимо с написването на роля или изграждането на сценичен образ. По думите ѝ такива творения трябва да се оценяват „като част от собствен жанр“, а не като заместител на човешките актьори. Профилите на Норууд в социалните мрежи включват тестови портрети, фалшиви „кастинг“ сесии и пародийни препратки към популярни телевизионни формати, включително наслагване върху знаменития диван от шоуто на Греъм Нортън.

Има ли място изкуственият интелект в киното?

Случаят се разгръща на фон, в който правилата за употреба на изкуствен интелект в киното и телевизията са предмет на ожесточени преговори. След стачките през 2023 г. в САЩ бяха въведени изисквания за изрично съгласие и компенсация при създаване на „дигитални двойници“ и при имитация на глас и образ — рамка, която според синдикатите остава уязвима, ако се появят изцяло синтетични „таланти“, обучени върху човешки изпълнения. Във Великобритания организацията Equity от години настоява за по-строга защита на лицето, гласа и изпълнението на артистите, а европейските правила за изкуствен интелект акцентират върху прозрачността и ясното обозначаване на генерирано съдържание.

Критичните точки в дебата са четири: емоционална автентичност (възможността да се пресъздава човешка дълбочина), интелектуална собственост (използването на данни и изпълнения без разрешение), трудови права (заместването на актьори с алгоритми) и приемането от аудиторията. Привържениците на проекта виждат в него нов творчески жанр и технологична ефективност; опонентите предупреждават за „обезценяване на човешкото изкуство“ и ерозия на препитанието на изпълнителите.

Засега Норууд остава медиен феномен и тест за границите между иновация и етика. Агентите и продуцентите от една страна проучват дали подобни персонажи могат да „работят“ в комерсиални формати, а гилдиите настояват всяка употреба на генерирани образи да минава през съгласие, прозрачен кредит и справедливо заплащане. Как ще се позиционира индустрията — като пионер на нов жанр или като защитник на човешкото изпълнение — ще стане ясно в следващите месеци, когато първите реални оферти и договори за „синтетични актьори“ бъдат поставени на масата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    5 1 Отговор
    Крайно време е някой да помисли трябва ли актьорчетата и футболерите да получават толко кинти ? Или е добре държавата да им прибира по-голямата част.

    13:34 03.10.2025

  • 2 Тома

    3 1 Отговор
    Това е направо гениално за да можем да подменим 240 депутати в парламента с изкуствен интелект

    Коментиран от #6

    13:37 03.10.2025

  • 3 Много яко!

    0 3 Отговор
    Има издялан нос като на Пинокио.

    13:39 03.10.2025

  • 4 крайности

    0 0 Отговор
    ИИ е обобщения досегашен опит на естествения човешки интелект и изкуственото внедраване на емоции за усещания на изкуственото му въображаемо тяло, няма да му породят болката, изпитвана от естествената плът.

    13:39 03.10.2025

  • 5 Кухненски робот

    1 1 Отговор
    За ботове във видеоигри става, но чак пък за филми.

    13:41 03.10.2025

  • 6 Много сложен алгоритъм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Ако комбинират репликите на празен бакшиш в задръстване с културна дискусия от сръбска кръчма, може да се получи нещо като дебатите в бг парламента.

    13:46 03.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Браво на Тили - по-добра е от 90% от наркоманската еврeйска сгaн на Холивуд

    13:46 03.10.2025