Тили Норууд, дигитално създадена „актриса“ от изкуствен интелект, вече има агент, който преговаря от нейно име за роли — ход, който предизвика незабавна ответна реакция в Холивуд.

Проектът представя Норууд като млада, амбициозна изпълнителка с активни профили в социалните мрежи, портретни снимки и комедиен скеч, генериран изцяло от изкуствен интелект, в който тя е представена като „дружелюбната съседка“. В публикувано послание творческият екип говори от нейно име: „Може да съм изкуствен интелект, но в момента изпитвам много истински емоции… Толкова съм развълнувана за това, което предстои.“

Критиките от професионалистите

Най-острите реакции дойдоха от актьорския синдикат SAG-AFTRA и от някои от най-големите звезди от Холивуд. Според синдиката Норуд „не е актьор, а компютърно генериран герой, обучен върху работата на безброй професионални изпълнители“, което поставя под въпрос етичността, авторските права и възнаграждението за използване на човешка креативност в тренировъчни набори. Критиките стъпват и върху аргумента, че подобни персонажи нямат житейски опит и емоционална памет — ключови за актьорската професия.

Наташа Лион определи участието на агенции в подобни практики като недопустимо и призова за бойкот, докато Емили Блънт ги нарече „ужасяващи“ и упрекна посредниците, че „отнемат човешката връзка“ от спектакъла. В ефира на американското токшоу The View Упи Голдбърг заяви, че публиката ясно различава живото присъствие от изкуствените изпълнения.

Зад проекта стои нидерландската актриса и комик Елин ван дер Велден, която публично защити Норууд като „акт на въображение и майсторство“ — създаване на персонаж, сравнимо с написването на роля или изграждането на сценичен образ. По думите ѝ такива творения трябва да се оценяват „като част от собствен жанр“, а не като заместител на човешките актьори. Профилите на Норууд в социалните мрежи включват тестови портрети, фалшиви „кастинг“ сесии и пародийни препратки към популярни телевизионни формати, включително наслагване върху знаменития диван от шоуто на Греъм Нортън.

Има ли място изкуственият интелект в киното?

Случаят се разгръща на фон, в който правилата за употреба на изкуствен интелект в киното и телевизията са предмет на ожесточени преговори. След стачките през 2023 г. в САЩ бяха въведени изисквания за изрично съгласие и компенсация при създаване на „дигитални двойници“ и при имитация на глас и образ — рамка, която според синдикатите остава уязвима, ако се появят изцяло синтетични „таланти“, обучени върху човешки изпълнения. Във Великобритания организацията Equity от години настоява за по-строга защита на лицето, гласа и изпълнението на артистите, а европейските правила за изкуствен интелект акцентират върху прозрачността и ясното обозначаване на генерирано съдържание.

Критичните точки в дебата са четири: емоционална автентичност (възможността да се пресъздава човешка дълбочина), интелектуална собственост (използването на данни и изпълнения без разрешение), трудови права (заместването на актьори с алгоритми) и приемането от аудиторията. Привържениците на проекта виждат в него нов творчески жанр и технологична ефективност; опонентите предупреждават за „обезценяване на човешкото изкуство“ и ерозия на препитанието на изпълнителите.

Засега Норууд остава медиен феномен и тест за границите между иновация и етика. Агентите и продуцентите от една страна проучват дали подобни персонажи могат да „работят“ в комерсиални формати, а гилдиите настояват всяка употреба на генерирани образи да минава през съгласие, прозрачен кредит и справедливо заплащане. Как ще се позиционира индустрията — като пионер на нов жанр или като защитник на човешкото изпълнение — ще стане ясно в следващите месеци, когато първите реални оферти и договори за „синтетични актьори“ бъдат поставени на масата.