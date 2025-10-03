Новини
Задържаха за убийство руския олигарх Ибрахим Сюлейманов

3 Октомври, 2025 13:14 879 7

  • убийство-
  • руския олигарх-
  • ибрахим сюлейманов

Скоро ще бъде определена превантивна мярка на Сюлейманов и разследващите ще настояват за ареста му

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предприемачът и милиардер Ибрахим Сюлейманов, заподозрян в убийство, е задържан в Москва. Това съобщи Telegram каналът Baza.

Според канала, предприемачът е бил задържан в нощта на 2 октомври. Той е заподозрян в убийство, извършено преди няколко години. Не се съобщават допълнителни подробности по случая.

Скоро ще бъде определена превантивна мярка на Сюлейманов и разследващите ще настояват за ареста му.

Сюлейманов е смятан за един от най-влиятелните олигарси в съвременна Русия. Той вече е осъждан за измама и пране на пари, но дори след това успява да запази влияние и власт. Преди това е бил обвинен в контрол над държавната система за резервации на авиокомпании „Сирена-Травел“ и в упражняване на влияние в ключови сектори като транспорт, авиация и информационни технологии.


  • 1 кон фискация

    5 2 Отговор
    Има нужда от пари и се намират причини за законно намиране.

    13:19 03.10.2025

  • 2 Какво хубаво

    4 0 Отговор
    Руско име…..

    Коментиран от #5

    13:25 03.10.2025

  • 3 Анализатор

    6 3 Отговор
    Първият който трябва да бъде задържан за убийства и мародерства е фашисткия лидер Володимир Володимирович Путлер!

    13:26 03.10.2025

  • 4 ахахаха

    2 1 Отговор
    Прите свършиха, Пуслер метна олигарсите си

    13:35 03.10.2025

  • 5 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво хубаво":

    От миналата година най-често срещаното име за новородено на острова е Мехмед. Кметовете на Лондон, Бирмингам, Оксфорд, Лийдс и още десетки районни и десетки по-малки населени места, са мюсюлмани. На острова има над 4000 джамии и над 3600 мюсюлмански съдилища. И това е постигнато само с 6 процента мюсюлманско население. В Русия са 19%, ама не управляват и не раздават правосъдие.

    13:38 03.10.2025

  • 6 Пламен

    0 0 Отговор
    Те вече повечето в Русия са с такива имена

    13:41 03.10.2025

  • 7 Сделано в СССР

    0 0 Отговор
    "...заподозрян в убийство, извършено преди няколко години." - същата система ни наложиха и на нас при контролирания от КГБ преход от диктатура към мyтpo-ДЕМОкрация.
    Дела и разследвания на трупчета и когато си непотребен те изпържват .

    13:46 03.10.2025