Задържаха за убийство руския олигарх Ибрахим Сюлейманов

Предприемачът и милиардер Ибрахим Сюлейманов, заподозрян в убийство, е задържан в Москва. Това съобщи Telegram каналът Baza.
Според канала, предприемачът е бил задържан в нощта на 2 октомври. Той е заподозрян в убийство, извършено преди няколко години. Не се съобщават допълнителни подробности по случая.
Скоро ще бъде определена превантивна мярка на Сюлейманов и разследващите ще настояват за ареста му.
Сюлейманов е смятан за един от най-влиятелните олигарси в съвременна Русия. Той вече е осъждан за измама и пране на пари, но дори след това успява да запази влияние и власт. Преди това е бил обвинен в контрол над държавната система за резервации на авиокомпании „Сирена-Травел“ и в упражняване на влияние в ключови сектори като транспорт, авиация и информационни технологии.
5 така е
До коментар #2 от "Какво хубаво":От миналата година най-често срещаното име за новородено на острова е Мехмед. Кметовете на Лондон, Бирмингам, Оксфорд, Лийдс и още десетки районни и десетки по-малки населени места, са мюсюлмани. На острова има над 4000 джамии и над 3600 мюсюлмански съдилища. И това е постигнато само с 6 процента мюсюлманско население. В Русия са 19%, ама не управляват и не раздават правосъдие.
7 Сделано в СССР
Дела и разследвания на трупчета и когато си непотребен те изпържват .
