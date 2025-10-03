Експерти: Добрият секс обича експерименти, лубриканти и ролеви игри

Сексолозите Никол Дирксен и Синди Шарки, както и специалистът по сексуално здраве Джордан Д'Нел, предложиха съвети как да подправите сексуалния си живот и да го направите по-вълнуващ, пише HuffPost.

Дирксен подчерта, че не всеки иска да прави смели експерименти в леглото. И тя смята, че това е напълно нормално. Въпреки това, според нея е добре, че да въвеждате нови усещания в сексуалния си живот. Например, сексологът препоръча да се въвежда по един нов елемент, който да стимулира сетивата с всеки полов акт. Това може да бъде свещ-афродизиак, ново бельо или еротична музика.

Д'Нел добави, че можете да носите секс играчка, перо или превръзка за очи в леглото. Тя също така спомена ролевите игри като друг начин за добавяне на нови усещания. Лекарката обаче предупреди, че този метод е подходящ само за партньори, които не са срамежливи и които си имат пълно доверие.

В заключение Шарки посочи, че сексът може да бъде много по-добър, ако използвате лубрикант. Според нея, това не само помага да се избегне ненужно триене, но и прави половия акт по-приятен и по-дълготраен.