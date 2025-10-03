Експерти: Добрият секс обича експерименти, лубриканти и ролеви игри

Сексолозите Никол Дирксен и Синди Шарки, както и специалистът по сексуално здраве Джордан Д'Нел, предложиха съвети как да подправите сексуалния си живот и да го направите по-вълнуващ, пише HuffPost.
Дирксен подчерта, че не всеки иска да прави смели експерименти в леглото. И тя смята, че това е напълно нормално. Въпреки това, според нея е добре, че да въвеждате нови усещания в сексуалния си живот. Например, сексологът препоръча да се въвежда по един нов елемент, който да стимулира сетивата с всеки полов акт. Това може да бъде свещ-афродизиак, ново бельо или еротична музика.
Д'Нел добави, че можете да носите секс играчка, перо или превръзка за очи в леглото. Тя също така спомена ролевите игри като друг начин за добавяне на нови усещания. Лекарката обаче предупреди, че този метод е подходящ само за партньори, които не са срамежливи и които си имат пълно доверие.
В заключение Шарки посочи, че сексът може да бъде много по-добър, ако използвате лубрикант. Според нея, това не само помага да се избегне ненужно триене, но и прави половия акт по-приятен и по-дълготраен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
23:34 03.10.2025
3 Мъж
Коментиран от #15
23:35 03.10.2025
4 Друг аспект
Коментиран от #12
23:35 03.10.2025
5 Анонимен журналист костовист
23:36 03.10.2025
6 бай Бай
Какво толкова усложнявате това най-елементарно дело??
23:39 03.10.2025
7 Червената шапчица
Коментиран от #11
23:39 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Костадинов
23:54 03.10.2025
10 Бай Груди Сапа
23:54 03.10.2025
11 Ни са
До коментар #7 от "Червената шапчица":Ававай ма! Там ни се знай кой първи ще си строши г/за!
00:07 04.10.2025
12 Ами
До коментар #4 от "Друг аспект":Тъщата се ослушва ,и тя душа носи
00:23 04.10.2025
13 1234
Коментиран от #14
00:26 04.10.2025
14 Авторката
До коментар #13 от "1234":Сподели ти, наши все с анален разширител ходиш.
00:28 04.10.2025
15 Лина
До коментар #3 от "Мъж":Прав сте! Правила съм всичко описано от Вас. Имах късмет и да обичам. Прав сте!
00:45 04.10.2025
16 Тома
00:47 04.10.2025
17 Омазваш се с мазут
00:59 04.10.2025
18 И за кво ми е
01:02 04.10.2025