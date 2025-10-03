Новини
Любопитно »
Експерти: Добрият секс обича експерименти, лубриканти и ролеви игри

Експерти: Добрият секс обича експерименти, лубриканти и ролеви игри

3 Октомври, 2025 23:30 926 18

  • експерти-
  • сексуален живот-
  • секс-
  • ролеви игри-
  • лубриканти-
  • експерименти

Според Никол Дирксен е добре, че да въвеждате нови усещания в сексуалния си живот

Експерти: Добрият секс обича експерименти, лубриканти и ролеви игри - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексолозите Никол Дирксен и Синди Шарки, както и специалистът по сексуално здраве Джордан Д'Нел, предложиха съвети как да подправите сексуалния си живот и да го направите по-вълнуващ, пише HuffPost.

Дирксен подчерта, че не всеки иска да прави смели експерименти в леглото. И тя смята, че това е напълно нормално. Въпреки това, според нея е добре, че да въвеждате нови усещания в сексуалния си живот. Например, сексологът препоръча да се въвежда по един нов елемент, който да стимулира сетивата с всеки полов акт. Това може да бъде свещ-афродизиак, ново бельо или еротична музика.

Д'Нел добави, че можете да носите секс играчка, перо или превръзка за очи в леглото. Тя също така спомена ролевите игри като друг начин за добавяне на нови усещания. Лекарката обаче предупреди, че този метод е подходящ само за партньори, които не са срамежливи и които си имат пълно доверие.

В заключение Шарки посочи, че сексът може да бъде много по-добър, ако използвате лубрикант. Според нея, това не само помага да се избегне ненужно триене, но и прави половия акт по-приятен и по-дълготраен.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    23:34 03.10.2025

  • 3 Мъж

    6 0 Отговор
    Глупости! Сигурен съм, че почти всички от вас са правили секс само заради секса! И почти всички от вас са експериментирали с ролеви игри и какво ли не, и сте го слагали къде ли не! Но късметлиите от вас са правили секс с човека, когато обичат. Нищо не може да се сравни с това, защото няма никакви игри!

    Коментиран от #15

    23:35 03.10.2025

  • 4 Друг аспект

    6 0 Отговор
    Когато свекървата или тъщата слухти в коридора, ще те питам колко добър ще е сексът и какви ролеви игри ще измислите.

    Коментиран от #12

    23:35 03.10.2025

  • 5 Анонимен журналист костовист

    2 0 Отговор
    Все по трудно си осигурявам безплатни лубриканти! Тръмп ми бръкна отзаДи! Всички колеги се оплакват от това!☹️

    23:36 03.10.2025

  • 6 бай Бай

    1 1 Отговор
    Дядо ти и баба ти все експерименти правили....
    Какво толкова усложнявате това най-елементарно дело??

    23:39 03.10.2025

  • 7 Червената шапчица

    3 1 Отговор
    Прави в хамак.

    Коментиран от #11

    23:39 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Костадинов

    2 2 Отговор
    Аз Цомчю кат си го намажа тъй хубаво си гоПлющя ,даже и игри си имаме на путин и на медведев

    23:54 03.10.2025

  • 10 Бай Груди Сапа

    1 1 Отговор
    Глупости, иска се здрава тояга

    23:54 03.10.2025

  • 11 Ни са

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Червената шапчица":

    Ававай ма! Там ни се знай кой първи ще си строши г/за!

    00:07 04.10.2025

  • 12 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Друг аспект":

    Тъщата се ослушва ,и тя душа носи

    00:23 04.10.2025

  • 13 1234

    2 1 Отговор
    В оня филм 50 нюанса използваха анален разширител,авторката да пробва и сподели

    Коментиран от #14

    00:26 04.10.2025

  • 14 Авторката

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "1234":

    Сподели ти, наши все с анален разширител ходиш.

    00:28 04.10.2025

  • 15 Лина

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж":

    Прав сте! Правила съм всичко описано от Вас. Имах късмет и да обичам. Прав сте!

    00:45 04.10.2025

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Какво легло бе.В Симитли направо на паркинга ме хвана кмета

    00:47 04.10.2025

  • 17 Омазваш се с мазут

    0 0 Отговор
    И перушина от възглавницата, клечка кибрит и почваш с ролевите игри...

    00:59 04.10.2025

  • 18 И за кво ми е

    0 0 Отговор
    Тая еротична музика като съм глух

    01:02 04.10.2025