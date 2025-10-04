Владо Карамазов се сбогува с мустака си (СНИМКА)

Обичаният водещ на "Трейтърс: Игра на предатели" Владо Карамазов притесни феновете си за миг в социалните мрежи. За щастие на зрителите, той говореше за мустака си.
"Казвам официално сбогом на мустака. Няма да ми липсва. И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековеча в снимка. С огромно удоволствие му тегля дузпата".
"Игра на предатели" е едно от най-харесваните предавания в момента и със сигурност за част от чара му допринася Карамазов.
"Всякак сте хубав, но без мустак сте по-свеж. Мустакът състарява", посъветва го фен в коментарите, пише "България Днес".
1 Хахаха
08:45 04.10.2025
2 надарена кака
Коментиран от #3
08:50 04.10.2025
3 Надарен батко
До коментар #2 от "надарена кака":Аз като ти ги налупа на главата и на тебе ще ти оскуба мустака!
08:55 04.10.2025
4 Владо Садомазов
08:55 04.10.2025
5 Я стига
08:55 04.10.2025
6 да попитам
08:58 04.10.2025