Владо Карамазов се сбогува с мустака си (СНИМКА)

4 Октомври, 2025 08:44 388 6

"И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековеча в снимка.", написа актьорът и водещ на "Трейтърс: Игра на предатели"

Владо Карамазов се сбогува с мустака си (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Обичаният водещ на "Трейтърс: Игра на предатели" Владо Карамазов притесни феновете си за миг в социалните мрежи. За щастие на зрителите, той говореше за мустака си.

"Казвам официално сбогом на мустака. Няма да ми липсва. И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековеча в снимка. С огромно удоволствие му тегля дузпата".




"Игра на предатели" е едно от най-харесваните предавания в момента и със сигурност за част от чара му допринася Карамазов.

"Всякак сте хубав, но без мустак сте по-свеж. Мустакът състарява", посъветва го фен в коментарите, пише "България Днес".


  • 1 Хахаха

    3 0 Отговор
    Па си е същия ....рас!

    08:45 04.10.2025

  • 2 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #3

    08:50 04.10.2025

  • 3 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Аз като ти ги налупа на главата и на тебе ще ти оскуба мустака!

    08:55 04.10.2025

  • 4 Владо Садомазов

    0 0 Отговор
    Сериозен падpac

    08:55 04.10.2025

  • 5 Я стига

    0 0 Отговор
    И кой го обича тоя позьор? И фамилията си смени , но си остава некадърник.

    08:55 04.10.2025

  • 6 да попитам

    0 0 Отговор
    А вибраторите си продаде ли ги?

    08:58 04.10.2025