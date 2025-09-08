Новини
Любопитно »
Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели": Аз не бих могъл да бъда предател (ВИДЕО)

Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели": Аз не бих могъл да бъда предател (ВИДЕО)

8 Септември, 2025 10:59 592 6

  • владо карамазов-
  • владимир карамазов-
  • водещ-
  • traitors: игра на предатели-
  • предатели-
  • шоу

"Много от участниците категорично отказваха да бъдат предатели", споделя водещият на новото шоу

Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели": Аз не бих могъл да бъда предател (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази есен Владо Карамазов отново влиза в ролята на водещ, но този път на българската адаптация на глобалния телевизионен феномен "Traitors: Игра на предатели". Актьорът споделя пред Светльо Иванов в "120 минути", че самият той никога не би могъл да бъде предател, но пък е щастлив да бъде водещ на формат, разкриващ най-тъмните кътчета от човешката душа.

"Наистина съм щастлив, че ми се отдаде тази възможност да бъда водещ на този формат, защото той наистина е много различен от всичко, което ние сме виждали. Зарадвах се много, защото е един формат, който не се занимава с клюки, а с една изключителна игра, която показва хората в съвсем различна светлина. И е доста интересно", споделя Карамазов за "Traitors: Игра на предатели", която тръгва от 16 септември по bTV.

Много от участниците категорично отказваха, защото предварително аз водих с тях едни интервюта, в които исках да разбера техните настройки дали те са готови да бъдат предатели. Имаше хора, които категорично отказаха и казваха: "Аз не съм просто добър, мен винаги ме хващат. Ако тръгна да лъжа, винаги ме хващат. Не разчитай на мен, аз ще те проваля", сподели той.

"Много хора действително не могат да се справят с тази роля, защото е изключително сложна! Също така предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият! Един човек като не спи 3 дни, започва да му личи на физиономията!", разкри още Карамазов за снимачния процес.

Карамазов е едно от емблематичните лица на Народния театър, но е човек, който отдавна показва таланта си извън сцената и отказва да бъде заключен в рамките на едно определение.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пробваме

    3 1 Отговор
    Ако пилотния епизод е боза, едва ли ще се гледа. Ще видим.

    11:05 08.09.2025

  • 2 Абе

    4 2 Отговор
    Всички в народния театър знаят какъв предател си и как лижеш на Васил василев да не казвам кое. Смешка

    11:08 08.09.2025

  • 3 Налудник

    9 1 Отговор
    Не се наиграха по тия телевизии. А стадото с влажен поглед попива ли, попива...

    11:08 08.09.2025

  • 4 Не мога да го гледам

    5 1 Отговор
    тоя Кърпигъзов.

    11:23 08.09.2025

  • 5 рафи

    3 1 Отговор
    сороска боза - ужас

    11:45 08.09.2025

  • 6 Баба Гошка

    1 2 Отговор
    Бравус. Следва предаване възхваляващо и героизиращо лъжците, изневеряващите, продаващите родителките си, крадците, друсалките, пиячите и т.н. Ха честитУ ви евркатлантически безценности!

    11:51 08.09.2025