Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели": Аз не бих могъл да бъда предател (ВИДЕО)

Тази есен Владо Карамазов отново влиза в ролята на водещ, но този път на българската адаптация на глобалния телевизионен феномен "Traitors: Игра на предатели". Актьорът споделя пред Светльо Иванов в "120 минути", че самият той никога не би могъл да бъде предател, но пък е щастлив да бъде водещ на формат, разкриващ най-тъмните кътчета от човешката душа.

"Наистина съм щастлив, че ми се отдаде тази възможност да бъда водещ на този формат, защото той наистина е много различен от всичко, което ние сме виждали. Зарадвах се много, защото е един формат, който не се занимава с клюки, а с една изключителна игра, която показва хората в съвсем различна светлина. И е доста интересно", споделя Карамазов за "Traitors: Игра на предатели", която тръгва от 16 септември по bTV.

Много от участниците категорично отказваха, защото предварително аз водих с тях едни интервюта, в които исках да разбера техните настройки дали те са готови да бъдат предатели. Имаше хора, които категорично отказаха и казваха: "Аз не съм просто добър, мен винаги ме хващат. Ако тръгна да лъжа, винаги ме хващат. Не разчитай на мен, аз ще те проваля", сподели той.

"Много хора действително не могат да се справят с тази роля, защото е изключително сложна! Също така предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият! Един човек като не спи 3 дни, започва да му личи на физиономията!", разкри още Карамазов за снимачния процес.

Карамазов е едно от емблематичните лица на Народния театър, но е човек, който отдавна показва таланта си извън сцената и отказва да бъде заключен в рамките на едно определение.