Най-кървавият сериен убиец в Русия описа гибелта на последната си жертва

4 Октомври, 2025 10:42 1 966 25

  • сериен убиец-
  • русия-
  • жертви-
  • престъпления-
  • доживотна присъда-
  • михаил полков

След като е нанесъл брутален побой над жената, той я е удушил, а след това е започнал да я удря по главата с брадва

Най-кървавият сериен убиец в Русия описа гибелта на последната си жертва - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Михаил Попков, най-кървавият сериен убиец в историята на Русия и СССР, заяви, че огромният брой на убийствата му не му позволявали да си спомни за всички, защото се "припокривали".

Бившият полицай, известен с прякора „Ангарският маниак“, преследва хора от 90-те години на миналия век. Той е отговорен за 89 убийства, което го прави най-кървавият сериен убиец в историята на страната. Арестуван е през 2012 г., но продължават да се появяват нови престъпления. Попков излежава доживотна присъда.

Една от жертвите на серийния убиец е 36-годишна чистачка в училище в Ангарск. Попков я срещнал в парка през 2011 г. По време на разпит Попков казал, че си спомня как се е скарал с жената, ядосал се е, решил е да я убие и я е проследил.

Разследващите са установили, че след като е нанесъл брутален побой над жената, той я е удушил, а след това е започнал да я удря по главата с брадва. Завлякъл тялото ѝ в тухлена сграда в парка, залял го с ацетон и го е подпалил.

Попков е осъден на 9,5 години затвор за това убийство в края на август тази година. Като се вземат предвид предишните присъди, той е окончателно осъден на доживотен затвор в наказателна колония със специален режим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гирой

    11 1 Отговор
    раиси !

    Коментиран от #24

    10:44 04.10.2025

  • 2 си дзън

    7 6 Отговор
    Попков отдавна е пуснат и е на фронта.

    Коментиран от #17

    10:45 04.10.2025

  • 3 Пич

    11 17 Отговор
    Аха..... внушения !!! Ама напишете за разните секти в САЩ , където се избиха хиляди човеци !!!

    Коментиран от #5

    10:45 04.10.2025

  • 4 Андропов

    25 11 Отговор
    Най кървавия сериен убиец на русията е Путин!

    10:45 04.10.2025

  • 5 ичке

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    за груповка си мечтаеш

    Коментиран от #9

    10:46 04.10.2025

  • 6 писарке много убийци им и в сащ

    8 13 Отговор
    а що не цъкнеш за урк сериен убиец

    аман от евтините ви манипулации над русофоборчагите да се радват

    10:46 04.10.2025

  • 7 стоян

    15 7 Отговор
    Тоя убиец с шесдесет и няколко убийства е дребна риба спрямо сатрапа сталин и цар путин

    10:50 04.10.2025

  • 8 Путлер е слуга на Сатаната

    14 6 Отговор
    Най-кървавият сериен убиец в Русия се казва Владимир В. Путин !

    Коментиран от #16

    10:56 04.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Накратко

    10 1 Отговор
    Попков е бил полицай. Живял е в район, в който има различни населени места недалеч едно от друго. Той пътувал с автомобил, облечен в униформата си и качвал на стоп жени, които живеят в едно населено място, а работят в друго. Повеждал с тях разговор с цел да прецени дали са почтени. Която прецени като такава, я изпращал чак до дома ѝ и ѝ давал инструкции как да се пази от непознати, защо не се знае на какъв тип може да попадне. Ако обаче реши, че жената е "ррааззтурена", отбивал колата в някое пусто място и я убивал. Освен него, има още един който не е сигурен за броя на жертвите си. Наричат го "Шахматният убиец", защото бил решил да спре чак след като жертвите му станат на брой толкова, колкото са квадратчетата на шахматната дъска. Заловили го чак след като убил 62 човека, повечето от тях клошари и алкохолици, но други били съвсем нормални хора. В затвора се сетил за още няколко случая, така че не се знае точно колко са жертвите му.

    10:58 04.10.2025

  • 11 българин

    6 3 Отговор
    Този отговаря на всички безаналогови характеристики за командир на рашибозука в Украйна.

    11:19 04.10.2025

  • 12 Много

    5 4 Отговор
    Е важно да се пише за сериините убийци в Русия за краварските не пишете те са най хуманние в света

    11:24 04.10.2025

  • 13 Калоян

    6 6 Отговор
    За Русия пишем само лошо , защото оставаме без коледна премия.

    11:26 04.10.2025

  • 14 Орки,

    5 1 Отговор
    само за торене стават...

    11:30 04.10.2025

  • 15 !!!?

    9 2 Отговор
    Путлер отдавна е надминал Попков по броя убийства на руснаци, украинци, чеченци, сирийци, корейци,...!!!?

    11:33 04.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Видьо Видев

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Русия ще се разпадне, както се разпадна СССР.
    Руснаците ще обесят Путин, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин!

    11:47 04.10.2025

  • 18 Не разбрах къде е новината тук

    5 2 Отговор
    За Русия и живота там,това си е напълно нормално деяние,което не е осъдително и в отделни републики дори се поощрява.Защо са го осъдили на доживот,за мен е неразбираемо.

    11:49 04.10.2025

  • 19 ичке

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    ма то туй беше май ка ти.а ти по средата на влакчето 🤗

    11:51 04.10.2025

  • 20 Да допълня

    3 1 Отговор
    Путин уби два милиона души и е готов за Нобеловата награда за мир.

    12:11 04.10.2025

  • 21 Линда

    3 0 Отговор
    Най кървавия е Путин , ама той няма как да опише последната си жертва , щото докато каже А но вече има нова

    Коментиран от #23

    12:27 04.10.2025

  • 22 Мнение

    1 0 Отговор
    Тази статия отново показва една от големите проблеми в съвременните медии — прекомерното фокусиране върху насилието и бруталните детайли, които не само не допринасят за по-добро разбиране на случая, но и внушават страх и паника у читателите. Вместо да се акцентира на ужаса, медиите биха могли да се съсредоточат върху това как обществото реагира на подобни престъпления, какви мерки се взимат за защита на гражданите и как можем да предотвратим бъдещи трагедии. Информацията трябва да бъде поднесена отговорно и с уважение към жертвите, за да не се превръща в средство за сензация, а в инструмент за информираност и превенция.

    12:28 04.10.2025

  • 23 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Линда":

    Нищо чудно Путин да е готов за Нобеловата награда за мир – очевидно това е новият стандарт за мир, когато милиони загиват. Явно светът вече оценява мир по броя на войните, а не по мира...

    12:30 04.10.2025

  • 24 Медуня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гирой":

    аз помислих че статията ще е за путин

    12:33 04.10.2025

  • 25 Лондон

    0 0 Отговор
    Сталин , Путин и чак след тези уроди е този изрод!!!!

    12:35 04.10.2025