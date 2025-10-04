Най-кървавият сериен убиец в Русия описа гибелта на последната си жертва

Михаил Попков, най-кървавият сериен убиец в историята на Русия и СССР, заяви, че огромният брой на убийствата му не му позволявали да си спомни за всички, защото се "припокривали".

Бившият полицай, известен с прякора „Ангарският маниак“, преследва хора от 90-те години на миналия век. Той е отговорен за 89 убийства, което го прави най-кървавият сериен убиец в историята на страната. Арестуван е през 2012 г., но продължават да се появяват нови престъпления. Попков излежава доживотна присъда.

Една от жертвите на серийния убиец е 36-годишна чистачка в училище в Ангарск. Попков я срещнал в парка през 2011 г. По време на разпит Попков казал, че си спомня как се е скарал с жената, ядосал се е, решил е да я убие и я е проследил.

Разследващите са установили, че след като е нанесъл брутален побой над жената, той я е удушил, а след това е започнал да я удря по главата с брадва. Завлякъл тялото ѝ в тухлена сграда в парка, залял го с ацетон и го е подпалил.

Попков е осъден на 9,5 години затвор за това убийство в края на август тази година. Като се вземат предвид предишните присъди, той е окончателно осъден на доживотен затвор в наказателна колония със специален режим.