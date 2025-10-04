Най-кървавият сериен убиец в Русия описа гибелта на последната си жертва

Михаил Попков, най-кървавият сериен убиец в историята на Русия и СССР, заяви, че огромният брой на убийствата му не му позволявали да си спомни за всички, защото се "припокривали".
Бившият полицай, известен с прякора „Ангарският маниак“, преследва хора от 90-те години на миналия век. Той е отговорен за 89 убийства, което го прави най-кървавият сериен убиец в историята на страната. Арестуван е през 2012 г., но продължават да се появяват нови престъпления. Попков излежава доживотна присъда.
Една от жертвите на серийния убиец е 36-годишна чистачка в училище в Ангарск. Попков я срещнал в парка през 2011 г. По време на разпит Попков казал, че си спомня как се е скарал с жената, ядосал се е, решил е да я убие и я е проследил.
Разследващите са установили, че след като е нанесъл брутален побой над жената, той я е удушил, а след това е започнал да я удря по главата с брадва. Завлякъл тялото ѝ в тухлена сграда в парка, залял го с ацетон и го е подпалил.
Попков е осъден на 9,5 години затвор за това убийство в края на август тази година. Като се вземат предвид предишните присъди, той е окончателно осъден на доживотен затвор в наказателна колония със специален режим.
1 гирой
Коментиран от #24
10:44 04.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #17
10:45 04.10.2025
3 Пич
Коментиран от #5
10:45 04.10.2025
4 Андропов
10:45 04.10.2025
5 ичке
До коментар #3 от "Пич":за груповка си мечтаеш
Коментиран от #9
10:46 04.10.2025
6 писарке много убийци им и в сащ
аман от евтините ви манипулации над русофоборчагите да се радват
10:46 04.10.2025
7 стоян
10:50 04.10.2025
8 Путлер е слуга на Сатаната
Коментиран от #16
10:56 04.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Накратко
10:58 04.10.2025
11 българин
11:19 04.10.2025
12 Много
11:24 04.10.2025
13 Калоян
11:26 04.10.2025
14 Орки,
11:30 04.10.2025
15 !!!?
11:33 04.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Видьо Видев
До коментар #2 от "си дзън":Русия ще се разпадне, както се разпадна СССР.
Руснаците ще обесят Путин, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин!
11:47 04.10.2025
18 Не разбрах къде е новината тук
11:49 04.10.2025
19 ичке
До коментар #9 от "Пич":ма то туй беше май ка ти.а ти по средата на влакчето 🤗
11:51 04.10.2025
20 Да допълня
12:11 04.10.2025
21 Линда
Коментиран от #23
12:27 04.10.2025
22 Мнение
12:28 04.10.2025
23 Мдааа
До коментар #21 от "Линда":Нищо чудно Путин да е готов за Нобеловата награда за мир – очевидно това е новият стандарт за мир, когато милиони загиват. Явно светът вече оценява мир по броя на войните, а не по мира...
12:30 04.10.2025
24 Медуня
До коментар #1 от "гирой":аз помислих че статията ще е за путин
12:33 04.10.2025
25 Лондон
12:35 04.10.2025