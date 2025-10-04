Новини
Синът на Стефан Данаилов получи къща в САЩ, подарък за завършването на медицинското му образование

4 Октомври, 2025 13:21

В САЩ много ценят медицинските кадри

Синът на Стефан Данаилов получи къща в САЩ, подарък за завършването на медицинското му образование - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Америка подари огромна къща на сина на Стефан Данаилов, д-р Владимир Данаилов. Триетажната постройка му е по случай успешното завършване на 9-годишното обучение за доктор и започването на работа по специалността.

“Там това се случва толкова рядко, че появи ли се лекар всички започват да му дават от всякъде. Даже се чудя какво ще я правя толкова голяма къща. Има и голям двор." Съпругата му не работи, а няма и нужда. Тя се грижи за дома.

В САЩ много ценят медицинските кадри. След получаване на диплома е трябвало да вземе лиценз за практика точно в този град, като издържи изпит за общо образование. Всички те имат такси, които се възстановяват при назначаване.

Графикът на Данаилов е една седмица работи, една почива. Вече има пациенти. Плащат му по 111 долара на час, пише "Телеграф".


  • 1 родител

    18 9 Отговор
    Всеко умен мигрант никога няма да се върне в нашата очина !

    Коментиран от #4, #10

    13:25 04.10.2025

  • 2 хубаво

    18 2 Отговор
    работно време..... 200 лева на час..... доста бг зъболекари го задминават с няколко обиколки....

    13:32 04.10.2025

  • 3 Гост

    17 6 Отговор
    Тоя не го ли даваха в Биг Брадър беше, като наркоман, ако е истина браво, ама да се фука е смешно малко ме съмнява.

    13:34 04.10.2025

  • 4 Хи хи

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "родител":

    На един "успял" емигрант има 100 неуспели, някои се въргалят по улиците, щото немат пари за билет !!! И като казвам успял, значи печели пари, обаче другите мизерии там не ги коментирам !!

    13:35 04.10.2025

  • 5 Ку-ку

    13 0 Отговор
    Докато достигне нашите лекари тук(не всички, разбира се) с по 40-50к. на месец има бая хляб да изяде още.. 🤣

    Коментиран от #15

    13:40 04.10.2025

  • 6 Хи хи

    11 0 Отговор
    Тука има нещо гнило ! Коя е тая Америка, която му е подарила къща ??? В общия случай под Америка се разбира чичо Сам, чиято единствена цел е да събира данъците, иначе вкарва в затвора !! Чичо Сам, това е IRS ,не дава, а взима !!

    Коментиран от #9, #12

    13:48 04.10.2025

  • 7 А баща

    7 1 Отговор
    му отгледа доведения пияндур , на жена си , същата стока като нея , и под нейно господство му остави всичко .

    Коментиран от #19

    13:48 04.10.2025

  • 8 Другарите взеха капитала

    8 2 Отговор
    и ни оставиха Маркс.

    13:57 04.10.2025

  • 9 д-р

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Градът или болницата му дава къщата. Това е обичайна практика. Но важи за доктор със специалност, а не като тук за студент или специализант.

    14:01 04.10.2025

  • 10 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "родител":

    Ако мислиш че всички български джипсита са умни си забравил за диагнозата на един професор за 80% като 1 процент е твоят.

    14:02 04.10.2025

  • 11 Кой е очаквал друго

    5 2 Отговор
    от малък Ламбо?
    Те там все другари по партийна линия.
    Кой по халтурки, кой по концерти, кой на симпозиум, кой на конгрес, все паразити и търмъци на народна пара.
    Оправиха си наследниците до девето коляно, само малък Тошко-“бохемът” изпи парите на дядо си и се гътна.
    Въобще не ги мисля.

    14:04 04.10.2025

  • 12 7373

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    При всички положения е в малък град далеч от цивилизацията. В НЙ или ЛА никой няма да му подари къща.

    14:05 04.10.2025

  • 13 Агент по недвижими имоти

    5 0 Отговор
    И в България основните купувачи на имоти са съдии, лекари и зъ

    14:06 04.10.2025

  • 14 Професор Чирков

    4 2 Отговор
    Какъв е този космат доктор, веднага ще го изхвърля!

    Коментиран от #16

    14:08 04.10.2025

  • 15 Пенчо доктора

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ку-ку":

    Да ама там няма български пациенти а американските евреи са най стиснати в света.С тия $111 и едноседмична работа ще го обръсне на черта.

    14:09 04.10.2025

  • 16 мърльо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Професор Чирков":

    и яко ърдеше навремето

    14:11 04.10.2025

  • 17 7373

    2 0 Отговор
    Оказа се, че той си имал къща, която купил преди години, а тази е втората. Щял да е общопрактикуващ лекар на ветерани в някакво малко градче. Има инфо другаде.

    14:13 04.10.2025

  • 18 кокорчо

    3 1 Отговор
    върховен момент за един комунист - да работи в капиталистическа страна номер едно. парадокс.

    14:14 04.10.2025

  • 19 7373

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А баща":

    до 7 Не е подарил всичко на доведения си син. По- голяма част от наследството дал на своя си син- пари, ниви и кола.

    14:15 04.10.2025

  • 20 Ламбо

    1 0 Отговор
    Това момче не е наред с главата. Иначе казано е лудо.

    14:24 04.10.2025

  • 21 Времето е наше!

    0 0 Отговор
    45 г. другарите громиха световния капитализъм и империализъм с куфарчета долари за чужбина.
    Накрая един копанар-конекрадец от Пловдив построи капитализма и имението си в Драгалевци.
    Кой не скача е червен!

    14:26 04.10.2025