Америка подари огромна къща на сина на Стефан Данаилов, д-р Владимир Данаилов. Триетажната постройка му е по случай успешното завършване на 9-годишното обучение за доктор и започването на работа по специалността.
“Там това се случва толкова рядко, че появи ли се лекар всички започват да му дават от всякъде. Даже се чудя какво ще я правя толкова голяма къща. Има и голям двор." Съпругата му не работи, а няма и нужда. Тя се грижи за дома.
В САЩ много ценят медицинските кадри. След получаване на диплома е трябвало да вземе лиценз за практика точно в този град, като издържи изпит за общо образование. Всички те имат такси, които се възстановяват при назначаване.
Графикът на Данаилов е една седмица работи, една почива. Вече има пациенти. Плащат му по 111 долара на час, пише "Телеграф".
Синът на Стефан Данаилов получи къща в САЩ, подарък за завършването на медицинското му образование
4 Октомври, 2025 13:21 1 641 21
В САЩ много ценят медицинските кадри
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 родител
Коментиран от #4, #10
13:25 04.10.2025
2 хубаво
13:32 04.10.2025
3 Гост
13:34 04.10.2025
4 Хи хи
До коментар #1 от "родител":На един "успял" емигрант има 100 неуспели, някои се въргалят по улиците, щото немат пари за билет !!! И като казвам успял, значи печели пари, обаче другите мизерии там не ги коментирам !!
13:35 04.10.2025
5 Ку-ку
Коментиран от #15
13:40 04.10.2025
6 Хи хи
Коментиран от #9, #12
13:48 04.10.2025
7 А баща
Коментиран от #19
13:48 04.10.2025
8 Другарите взеха капитала
13:57 04.10.2025
9 д-р
До коментар #6 от "Хи хи":Градът или болницата му дава къщата. Това е обичайна практика. Но важи за доктор със специалност, а не като тук за студент или специализант.
14:01 04.10.2025
10 Българин
До коментар #1 от "родител":Ако мислиш че всички български джипсита са умни си забравил за диагнозата на един професор за 80% като 1 процент е твоят.
14:02 04.10.2025
11 Кой е очаквал друго
Те там все другари по партийна линия.
Кой по халтурки, кой по концерти, кой на симпозиум, кой на конгрес, все паразити и търмъци на народна пара.
Оправиха си наследниците до девето коляно, само малък Тошко-“бохемът” изпи парите на дядо си и се гътна.
Въобще не ги мисля.
14:04 04.10.2025
12 7373
До коментар #6 от "Хи хи":При всички положения е в малък град далеч от цивилизацията. В НЙ или ЛА никой няма да му подари къща.
14:05 04.10.2025
13 Агент по недвижими имоти
14:06 04.10.2025
14 Професор Чирков
Коментиран от #16
14:08 04.10.2025
15 Пенчо доктора
До коментар #5 от "Ку-ку":Да ама там няма български пациенти а американските евреи са най стиснати в света.С тия $111 и едноседмична работа ще го обръсне на черта.
14:09 04.10.2025
16 мърльо
До коментар #14 от "Професор Чирков":и яко ърдеше навремето
14:11 04.10.2025
17 7373
14:13 04.10.2025
18 кокорчо
14:14 04.10.2025
19 7373
До коментар #7 от "А баща":до 7 Не е подарил всичко на доведения си син. По- голяма част от наследството дал на своя си син- пари, ниви и кола.
14:15 04.10.2025
20 Ламбо
14:24 04.10.2025
21 Времето е наше!
Накрая един копанар-конекрадец от Пловдив построи капитализма и имението си в Драгалевци.
Кой не скача е червен!
14:26 04.10.2025