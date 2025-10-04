Новини
Венета Райкова бие Гала по рейтинг с помощта на магии и тайни ритуали

4 Октомври, 2025

В социалните мрежи вървят твърдения, че Венета избира датите на проектите си според астрология и нумерология, използва гадателски карти и „правилни числа“, за да си гарантира успех

Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Венета Райкова отново е в центъра на вниманието – и този път истерията около нейното име е по-голяма от всякога. Откакто стана водеща в „Преди обед“ по bTV, рейтингите на предаването буквално избухнаха и изстреляха шоуто на върха, пише marica.bg.

Сутрешният ефир винаги е бил ожесточена надпревара, а Райкова за нула време обърна играта в своя полза. Според форумите обаче, успехът ѝ не се дължи само на харизма и опит, а и на… магии и енергийни практики.

Целта? Да победи вечната кралица на този часови пояс – Гала от „На кафе“.

Публичната история на Венета е добре позната: от скандалното „Горещо“ през риалити участията до романите, които мнозина наричат „жълти, но омагьосващи“. В тях често се търсят скрити послания и намеци за магически практики.

Днес в социалните мрежи вървят твърдения, че Венета избира датите на проектите си според астрология и нумерология, използва гадателски карти и „правилни числа“, за да си гарантира успех, държи в студиото амулети, свещи и камъни с енергийна сила, разположила е специално огледало за отразяване на негативна енергия.

„Не е нормално – никой водещ не може да събере над 3 милиона гледания без магия!“, пишат скептиците. Те дори вярват, че книгите на Райкова съдържат „вградени заклинания“, които връзват читателя с авторката.

Феновете обаче имат друго мнение: „Гледам я всяка сутрин – не мога да откъсна очи. Все едно ме хипнотизира“, казва зрител. Друг отвръща: „Тя е най-добрата – харизмата ѝ е истинската магия“.

Факт е, че рейтингите на „Преди обед“ с Венета Райкова са по-високи от всякога. Дали става дума за професионализъм, за умело подбрани моменти или за „тайни ритуали“ – публиката остава разделена. Но едно е сигурно: Венета е отново №1 в сутрешния ефир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бялджип

    11 1 Отговор
    Не съм гледал сегашното и предаване, очевидно щъркелът я хапе здраво. Преди беше по-умна, също и по-красива. За съжаление годините не прощават.

    Коментиран от #3

    13:57 04.10.2025

  • 2 456

    6 2 Отговор
    Е ,затова българите никога няма да се оправят. Всеки е взел да се занимава с магии,врачки, и гледа да обърка живота на друг. Ами това си е грях ,и кармата го застига рано или късно ,а много често се прехвърля и върху поколенията.

    13:58 04.10.2025

  • 3 Да, така е

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Все още е по-умна и по-красива от кравешкото лице Гала!

    14:01 04.10.2025

  • 4 Анамд

    4 3 Отговор
    Кой туй бабе?

    14:02 04.10.2025

  • 5 Логопед

    4 1 Отговор
    Лекувах я от говорни дефекти. Лесна работа - натискаш я с нещо твърдо по езика, и казваш кои думи да произнася !

    14:02 04.10.2025

  • 6 Бибитко от Банкя

    5 2 Отговор
    Гала е толкова опротивяла на всички с тъпотиите си, както и със седянките на Патрашкова, че Венета Райкова е за предпочитане. И защо я гледат толкова ли? Защото е много сексапилна, от нея лъха на чувственост.

    14:08 04.10.2025

  • 7 име

    6 2 Отговор
    Само хора без работа гледат "на кафе" и "преди обед". Сами си правете сметката дали си струва мнението им.

    14:12 04.10.2025

  • 8 Бачо е баччо

    1 1 Отговор
    Бие е навярно с помощта на катеричката си...

    14:13 04.10.2025

  • 9 Бат Роскоу ПуетЪ

    2 1 Отговор
    Ще направя магия на хемороидите на Венета Райкова!!! И те ще изчезнат завинаги....

    14:13 04.10.2025

  • 10 Анонимни

    2 1 Отговор
    ВЕНЕТА Е ЕСТЕСТВЕНА ОБРАЗОВАНА ИСТИНСКА А ГОСТИТЕ КОИТО КАНИ СА ТОЧНО В ДЕСЯТКАТА ОТ ИСТИНСКИЯТ ЖИВОТ СА С ИНТЕРЕС ГЛЕДАМ ВЕНЕТА МАПИЯ И ПР МЕРМЕРСКИ НАЕЧИХ ПОЛЕЗНА ИНФО И МНОГО СЕ ЗАБАВЛЯВАХ ИСТИНСКИ ХОРА СА А НЕ НЯКАКВИ ПРЕФЪРЦУНЕНИ И СМЯТАЩИ СЕ ЗА ВЕЧНИ КАТО ГАЛА И ОНЕЗИ ПОКРАЙ НЕЯ ПЪЛНА ИЗЛАГАЦИЯ СА

    Коментиран от #13

    14:17 04.10.2025

  • 11 Да ви кажа...

    3 0 Отговор
    Да ви кажа, защо Винетка има такъв висок рейтинг, ако действително е толкова висок, а не манипулиран. Винетка си е лека жена отвсякъде, а всички харесват да заничат под късите роклички на леките жени. Да видят, с гащи ли са, или без гащи. Бръснати, или с прически...

    14:19 04.10.2025

  • 12 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор
    Остава само да я номинират и за президент. Коголи не сорягат вече за тази позиция. Един преиер ни обещаваше да ни оправи държавата за 800 дни, но нещо не му се получи. Сега, след провала на "вервайте ми", вече можем да си изберм президент дето ще ни оправя с магическа пръчка или молитви. Само и само за да не се налага сами да поемаме отговорност за подреждането на държавата, която не е нито на премиера, нито на президента, нито на политицие, а си е съвсем наша и само от нас зависи дали ще властва хаоса или подредбата.

    14:19 04.10.2025

  • 13 Наистина

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимни":

    Много е образована! Като и влязох в аулата научих много неща. Ех, студентски години.

    14:20 04.10.2025

  • 14 Баби

    2 0 Отговор
    пеперудки в критическата ! Кой ги гледа тия селянки ?

    14:20 04.10.2025

  • 15 Територията

    1 0 Отговор
    Тази Гала не беше ли момиче от предаването "?Бурята Невада "?

    14:25 04.10.2025