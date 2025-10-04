Венета Райкова бие Гала по рейтинг с помощта на магии и тайни ритуали

Венета Райкова отново е в центъра на вниманието – и този път истерията около нейното име е по-голяма от всякога. Откакто стана водеща в „Преди обед“ по bTV, рейтингите на предаването буквално избухнаха и изстреляха шоуто на върха, пише marica.bg.

Сутрешният ефир винаги е бил ожесточена надпревара, а Райкова за нула време обърна играта в своя полза. Според форумите обаче, успехът ѝ не се дължи само на харизма и опит, а и на… магии и енергийни практики.

Целта? Да победи вечната кралица на този часови пояс – Гала от „На кафе“.

Публичната история на Венета е добре позната: от скандалното „Горещо“ през риалити участията до романите, които мнозина наричат „жълти, но омагьосващи“. В тях често се търсят скрити послания и намеци за магически практики.

Днес в социалните мрежи вървят твърдения, че Венета избира датите на проектите си според астрология и нумерология, използва гадателски карти и „правилни числа“, за да си гарантира успех, държи в студиото амулети, свещи и камъни с енергийна сила, разположила е специално огледало за отразяване на негативна енергия.

„Не е нормално – никой водещ не може да събере над 3 милиона гледания без магия!“, пишат скептиците. Те дори вярват, че книгите на Райкова съдържат „вградени заклинания“, които връзват читателя с авторката.

Феновете обаче имат друго мнение: „Гледам я всяка сутрин – не мога да откъсна очи. Все едно ме хипнотизира“, казва зрител. Друг отвръща: „Тя е най-добрата – харизмата ѝ е истинската магия“.

Факт е, че рейтингите на „Преди обед“ с Венета Райкова са по-високи от всякога. Дали става дума за професионализъм, за умело подбрани моменти или за „тайни ритуали“ – публиката остава разделена. Но едно е сигурно: Венета е отново №1 в сутрешния ефир.