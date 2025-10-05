Новини
Любопитно »
Бременната Стефани е вторият изгонен съквартирант от Big Brother

Бременната Стефани е вторият изгонен съквартирант от Big Brother

5 Октомври, 2025 09:11 781 12

  • бременна-
  • стефани-
  • съквартирант-
  • биг брадър-
  • изгонване

Вредните ѝ навици след новината за бременността накараха съквартирантите да гласуват срещу нея

Бременната Стефани е вторият изгонен съквартирант от Big Brother - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Татуистката Стефани Йорданова напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA. Преди дни тя шокира зрителите и съквартирантите с признанието, че е бременна. Противоречивото поведение и лошите ѝ навици, след като голямата ѝ тайна беше разкрита, са вероятните причини да не получи нужната подкрепа, за да продължи да бъде част от вълнуващия социален експеримент.

Резултатите от гласуването показаха, че новият съквартирант в Къщата - Валентин Котов се е превърнал във фаворит на зрителите. От елиминация се спасиха още Михаела Василева, която носи прозвището Овцата, и DJ-ят Иван Абаджиев. Музикантът получи само един процент повече от изгонената съквартирантка. Извънредна ситуация между него и бившия войник Стефанов, по време на студиото на живо, доведе до намесата на Big Brother.

Изгонената Стефани ще бъде гост в новия епизод на подкаста “Голямата Сестра”. Тя ще отговори на най-задаваните въпроси от зрителите и ще разясни всички мистерии около своята бременност.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Брадър

    6 0 Отговор
    Изплющях я и я изгоних

    Коментиран от #3

    09:13 05.10.2025

  • 2 Въпросче

    5 0 Отговор
    Защо се е връхкала без шушляк. Тази за себе си не може да се грижи, че иска и дете да прави. Сега ако го роди, на нас ще го курдиса да и го гледаме в майчин дом

    09:14 05.10.2025

  • 3 Бай Систър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Брадър":

    А фирки имаше ли? Въртеши ли, крещеши ли?

    09:16 05.10.2025

  • 4 БеГемот

    5 0 Отговор
    Отива да търси татковците....

    09:17 05.10.2025

  • 5 Това

    5 0 Отговор
    Е от жените който презираме, защото дават на "всички, които си пожелаха"! Позваме ги само колкото да се изгаврим с тях и ги наричаме "материалояди" (ще се сетите истинската дума). А те връзка чакат!

    09:17 05.10.2025

  • 6 Потресаващи мигли и...картинки

    3 0 Отговор
    Обаче има много силна лицева мускулатура ,особено на клепачите

    09:20 05.10.2025

  • 7 На циганка

    8 1 Отговор
    прилича!

    Коментиран от #9

    09:22 05.10.2025

  • 8 Факти

    5 0 Отговор
    Излъгаха за вота за да си вържат гащите. Ако нещо се случи с плода докато момичето е в къщата може да има много лоши последствия за Нова. Най-малкото ще е удар по имиджа им. Затова разкараха момичето набързо. Иначе съм сигурен, че Иван е имал най-ниска подкрепа. В социалните мрежи всички го ненавиждат.

    09:24 05.10.2025

  • 9 Чистокръвна

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "На циганка":

    си е! 100%

    09:29 05.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Буха ха

    1 1 Отговор
    А Мара и Венелина ще са първите изгонени от редакцията. Омръзнали са на Милен и той е решил да ги маха и да назначи млади, отворени пи4ета

    Коментиран от #12

    09:46 05.10.2025

  • 12 Ти па

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Буха ха":

    За работата ли кандидатстваш? На какво музицираш по добре от тях?

    09:54 05.10.2025