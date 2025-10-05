Бременната Стефани е вторият изгонен съквартирант от Big Brother

Татуистката Стефани Йорданова напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA. Преди дни тя шокира зрителите и съквартирантите с признанието, че е бременна. Противоречивото поведение и лошите ѝ навици, след като голямата ѝ тайна беше разкрита, са вероятните причини да не получи нужната подкрепа, за да продължи да бъде част от вълнуващия социален експеримент.
Резултатите от гласуването показаха, че новият съквартирант в Къщата - Валентин Котов се е превърнал във фаворит на зрителите. От елиминация се спасиха още Михаела Василева, която носи прозвището Овцата, и DJ-ят Иван Абаджиев. Музикантът получи само един процент повече от изгонената съквартирантка. Извънредна ситуация между него и бившия войник Стефанов, по време на студиото на живо, доведе до намесата на Big Brother.
Изгонената Стефани ще бъде гост в новия епизод на подкаста “Голямата Сестра”. Тя ще отговори на най-задаваните въпроси от зрителите и ще разясни всички мистерии около своята бременност.
1 Бай Брадър
Коментиран от #3
09:13 05.10.2025
2 Въпросче
09:14 05.10.2025
3 Бай Систър
До коментар #1 от "Бай Брадър":А фирки имаше ли? Въртеши ли, крещеши ли?
09:16 05.10.2025
4 БеГемот
09:17 05.10.2025
5 Това
09:17 05.10.2025
6 Потресаващи мигли и...картинки
09:20 05.10.2025
7 На циганка
Коментиран от #9
09:22 05.10.2025
8 Факти
09:24 05.10.2025
9 Чистокръвна
До коментар #7 от "На циганка":си е! 100%
09:29 05.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Буха ха
Коментиран от #12
09:46 05.10.2025
12 Ти па
До коментар #11 от "Буха ха":За работата ли кандидатстваш? На какво музицираш по добре от тях?
09:54 05.10.2025