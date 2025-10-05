Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян с грандиозна промяна: острига косата си като майка си Крис Дженър в Париж (СНИМКИ)

Ким Кардашиян с грандиозна промяна: острига косата си като майка си Крис Дженър в Париж (СНИМКИ)

5 Октомври, 2025 20:16 1 080 8

  • ким кардашиян-
  • крис дженър-
  • модел-
  • париж-
  • седмицата на модата в париж-
  • седмица на модата-
  • прическа

Новата визия на Ким Кардашиян веднага прикова вниманието

Ким Кардашиян с грандиозна промяна: острига косата си като майка си Крис Дженър в Париж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян прикова вниманието в Париж, след като дебютира с нова къса прическа, напомняща характерния стил на майка ѝ Крис Дженър. 44-годишната звезда от реалити телевизията беше заснета в петък вечер, докато пристигаше на ревюто на Maison Alaïa в рамките на Седмицата на модата.

Основателката на SKIMS се появи в елегантна черна рокля без презрамки с тясна кройка и полупрозрачен слой, който подчертаваше извивките ѝ. Визията беше завършена с черни токчета, кожено яке, преметнато небрежно върху раменете, и семпъл грим с неутрални тонове. Ким бе с нова пикси прическа — почти идентична с тази на Крис Дженър, което незабавно предизвика сравнения в социалните мрежи.

Публикация, споделена от Kim Kardashian (@kimkardashian)

По-рано през деня Ким Кардашиян направи бърза смяна на тоалета за ревюто на Maison Margiela, където се появи в сив тренч и кожени ботуши на ток. На събитието тя беше заснета в компанията на сестра си Кайли Дженър, облечена в бял плетен комплект, както и на други известни гости, сред които певицата Розалия, актрисата Гуендолин Кристи и моделът Витория Черети.

Посещението на Кардашиян в Париж е първото ѝ за последните пет месеца. През май тя даде свидетелски показания по делото за въоръжения грабеж от 2016 г., при който беше нападната в хотелската си стая и бяха откраднати бижута на стойност милиони долари. По време на процеса звездата описа преживяното като „ужасяващо“ и призна, че е била убедена, че ще загуби живота си.

В същия период в Париж пристигна и нейната дългогодишна приятелка Парис Хилтън, която беше заснета на премиерата на новата линия EE72. Хилтън се появи в дълга рокля с животински принт и дълбоко деколте, привличайки погледите на фотографите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ице

    7 0 Отговор
    В диференциала как е? Там има ли промяна или е същия?

    20:25 05.10.2025

  • 2 😂😂😂

    5 2 Отговор
    Вече е истински хипопотам!

    20:30 05.10.2025

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Някои имат много извратени представи за това , какво е красива жена !!!

    20:48 05.10.2025

  • 4 Красивата събина

    3 0 Отговор
    Събина острижи се и ти така ще бъдеш много хубава

    20:51 05.10.2025

  • 5 ИСКАМ ДА Я

    2 4 Отговор
    ЧУКАМ БЕЗ ГУМА МОЖЕЛИ

    Коментиран от #6

    20:56 05.10.2025

  • 6 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИСКАМ ДА Я":

    В Буркина Фасо!

    21:06 05.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 4726

    0 0 Отговор
    гола и кръст сложила

    21:29 05.10.2025