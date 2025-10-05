Ким Кардашиян с грандиозна промяна: острига косата си като майка си Крис Дженър в Париж (СНИМКИ)

Ким Кардашиян прикова вниманието в Париж, след като дебютира с нова къса прическа, напомняща характерния стил на майка ѝ Крис Дженър. 44-годишната звезда от реалити телевизията беше заснета в петък вечер, докато пристигаше на ревюто на Maison Alaïa в рамките на Седмицата на модата.

Основателката на SKIMS се появи в елегантна черна рокля без презрамки с тясна кройка и полупрозрачен слой, който подчертаваше извивките ѝ. Визията беше завършена с черни токчета, кожено яке, преметнато небрежно върху раменете, и семпъл грим с неутрални тонове. Ким бе с нова пикси прическа — почти идентична с тази на Крис Дженър, което незабавно предизвика сравнения в социалните мрежи.

По-рано през деня Ким Кардашиян направи бърза смяна на тоалета за ревюто на Maison Margiela, където се появи в сив тренч и кожени ботуши на ток. На събитието тя беше заснета в компанията на сестра си Кайли Дженър, облечена в бял плетен комплект, както и на други известни гости, сред които певицата Розалия, актрисата Гуендолин Кристи и моделът Витория Черети.

Посещението на Кардашиян в Париж е първото ѝ за последните пет месеца. През май тя даде свидетелски показания по делото за въоръжения грабеж от 2016 г., при който беше нападната в хотелската си стая и бяха откраднати бижута на стойност милиони долари. По време на процеса звездата описа преживяното като „ужасяващо“ и призна, че е била убедена, че ще загуби живота си.

В същия период в Париж пристигна и нейната дългогодишна приятелка Парис Хилтън, която беше заснета на премиерата на новата линия EE72. Хилтън се появи в дълга рокля с животински принт и дълбоко деколте, привличайки погледите на фотографите.