Звезда от "Дивергенти" показа сатенено бельо под къса дантелена рокля на модния форум в Париж (ВИДЕО)

Американската актриса Шейлийн Удли се появи в разголен тоалет на ревюто на Роджър Вивие по време на Седмицата на модата в Париж. Снимките бяха публикувани от Page Six.
Звездата от „Дивергенти“ излезе в черна дантелена мини рокля, като прозрачната материя разкриваше сатенено бельо отдолу. Тя носеше малка кафява чанта и бе избрaла сандали на висок ток.
Стилистите на Удли бяха оставили косата ѝ разпусната, нанасяйки и гол грим. Актрисата не бе добавила никакви аксесоари към визията си.
@parismatch #shailenewoodley #fashionweek #rogervivier
