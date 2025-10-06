Новини
Звезда от "Дивергенти" показа сатенено бельо под къса дантелена рокля на модния форум в Париж (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 19:14

Шейлийн Удли се появи в разголен тоалет на ревюто на Роджър Вивие

Звезда от "Дивергенти" показа сатенено бельо под къса дантелена рокля на модния форум в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Шейлийн Удли се появи в разголен тоалет на ревюто на Роджър Вивие по време на Седмицата на модата в Париж. Снимките бяха публикувани от Page Six.

Звездата от „Дивергенти“ излезе в черна дантелена мини рокля, като прозрачната материя разкриваше сатенено бельо отдолу. Тя носеше малка кафява чанта и бе избрaла сандали на висок ток.

Стилистите на Удли бяха оставили косата ѝ разпусната, нанасяйки и гол грим. Актрисата не бе добавила никакви аксесоари към визията си.

@parismatch #shailenewoodley #fashionweek #rogervivier #tiktokfashion #onregardequoi @Roger Vivier ♬ run boy run - 𝐥 𝐨 𝐯 𝐞 𝐲 𝐨 𝐮


  • 1 и писарката се разчуства

    2 0 Отговор
    показа сатенено бельо под къса дантелена рокля

    19:19 06.10.2025

  • 2 Хахаха

    3 0 Отговор
    Готова за употреба ! Само дърпаш панделката ( на прашките ).

    19:28 06.10.2025

  • 3 Грую

    1 0 Отговор
    ако ще и без грим и без бельо да е, все ми е тая, не харесвам таквиз

    19:50 06.10.2025

  • 4 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    Шанлийн е много женствена и сексапилна. Браво!

    20:09 06.10.2025